В информационно-коммуникационном центре опровергли сообщения, что власти РФ склоняются к введению в стране мер по ужесточению карантина в связи с коронавирусом.

с чего всё началось

"Сообщения правительственного источника о том, что "власти склоняется к введению решительных мер по ужесточению карантина" не соответствуют действительности", - сказал РИА Новости источник. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

В ИКЦ опровергли сообщения о возможном ужесточении карантина

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