Коронавирус
РИА НовостиВ ИКЦ опровергли сообщения о возможном ужесточении карантина
"Сообщения правительственного источника о том, что "власти склоняется к введению решительных мер по ужесточению карантина" не соответствуют действительности", - сказал РИА Новости источник. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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с чего всё началось
В информационно-коммуникационном центре опровергли сообщения, что власти РФ склоняются к введению в стране мер по ужесточению карантина в связи с коронавирусом.РИА Новости06:17
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Происшествия
В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт
В Уфе оперативники нейтрализовали боевика, планировавшего теракт, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета.
Энергетика
Депутат Госдумы предложил снизить цены на бензин
Депутат Госдумы Михаил Шеремет выразил мнение, что из-за падения цен на нефть стоимость топлива на российских автозаправках должна снизиться.
Общество
Россия ограничит авиасообщение с Турцией и Японией
Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение с Турцией и Японией из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили РИА Новости в Росавиации.
Религия
Патриарх Кирилл предложил смотреть на коронавирус как на милость Божию
Ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда опроверг информацию об изменении рабочего графика патриарха Кирилла из-за коронавируса.
Технологии
Глава Valve Гейб Ньюэлл рассказал о конкуренции с Epic Games Store
Стоящий во главе Valve Гейб Ньюэлл рассказал о конкуренции, развернувшейся с Epic Games Store.
Общество
«РИА Новости» сообщило о возможном ужесточении карантина в России
В связи с быстрым распространением коронавируса в России власти могут ужесточить карантинные меры, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правительстве.
Происшествия
Пьяный водитель на каршеринге протаранил ограждение на Красной площади
Нетрезвый водитель без прав на автомобиле каршеринга Nissan Qashqai протаранил ограждение на Красной площади в Москве, сообщает РЕН ТВ.
Происшествия
В столице Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение
Эпицентр землетрясения находился в 7 км от столицы на глубине 10 км. После сильного толчка произошло еще несколько меньшей силы.
Общество
День 40 святых: что запрещено делать 22 марта
Сегодня православные отмечают праздник Сорока мучеников Севастийских. Какие запреты существуют на этот день, читайте в нашем материале.
Общество
Жесткого карантина в России в ближайшее время вводить не планируют
В свою очередь вице-премьер Маратт Хуснуллин рассказал, что принято решение построить в ряде регионов дополнительные инфекционные боксы.
Футбол
Головин не возвращался в Россию и тренируется индивидуально
Полузащитник "Монако" Александр Головин сообщил РИА Новости, что не покидал страну и находится на карантине, тренируясь индивидуально.
Происшествия
При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди
В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
Происшествия
В Москве у студентки похитили антиквариат на 19 миллионов рублей
В Москве 21 марта студентку четвёртого курса ограбили на 19 миллионов рублей, украв из её квартиры антиквариат на 19 миллионов рублей.
Энергетика
Сечин назвал условие роста цен на нефть до $60 в этом году
С уходом американской сланцевой нефти с рынка цена нефти к концу 2020 года может вырасти до уровня $60 за баррель, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Футбол
Феллайни подтвердил, что заразился коронавирусом
Бывший полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни, выступающий за китайский «Шаньдун Лунэн», получил положительный результат теста на коронавирус.
Происшествия
Против магаданского СМИ возбуждено дело за фейк о коронавирусе
Дело об административном правонарушении возбуждено в отношении интернет-издания "Говорит Магадан" за распространение фейковой информации о коронавирусе нового типа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по Магаданской области.
Музыка
Песни «Евровидения 2020» не смогут поехать на «Евровидение 2021»
Европейский вещательный союз (EBU) 20 марта 2020 года сделал важное уточнение по поводу переноса конкурса песни "Евровидение 2020" на будущий год из-за эпидемии коронавируса.
Политика
Песков объяснил решение Путина помочь Италии в борьбе с коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил решение Владимира Путина помочь Италии в связи с коронавирусной инфекцией, цитирует ТАСС.
Наука
В России начались первые испытания вакцины от коронавируса
Прототипы вакцин разработали в ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. Они основаны на шести различных технологических платформах.
Политика
Эксперты предрекли закат лидерства США после пандемии
Пандемия коронавируса приведёт к остановке глобализации, закату лидерства США, росту националистических настроений, а также к созданию более устойчивой мировой экономической системы.
Политика
Хаменеи назвал странным предложение США помочь Ирану с коронавирусом
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал странными и отверг предложения США по поставке медикаментов в исламскую республику для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
Здоровье
Минздрав РФ призвал к осторожности пациентов с тяжелыми заболеваниями
В настоящее время в России зафиксировано 306 случаев заражения коронавирусом, при этом 131 ― в столице.
Общество
WSJ узнала о планах США создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией
Чиновники из Министерства энергетики США убеждают администрацию президента Дональда Трампа создать альянс с Саудовской Аравией для регулирования цен на нефть, сообщает The Wall Street Journal.
Кино
Фильм о Курской области покажут по федеральному ТВ
Сегодня, 22 марта, на телеканале Россия-24 состоится премьера фильма "Курская норма".
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Общество
Почти 400 человек умерли от коронавируса за сутки в Испании
За минувшие сутки число летальных исходов после заражения коронавирусом нового типа в Испании возросло до 1720, сообщается на сайте испанского министерства здравоохранения.
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею официально отменен
Чемпионат мира по хоккею среди мужских команд официально отменен. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).
Общество
Ряд сенаторов США продали свои акции до обвала бирж из-за коронавируса
Несколько сенаторов США продали свои пакеты акций на крупные суммы незадолго перед обрушением фондового рынка в связи с распространением коронавируса, 20 марта сообщает CBS News.