Коронавирус
РИА НовостиВ ИКЦ опровергли сообщения о возможном ужесточении карантина
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. В информационно-коммуникационном центре опровергли сообщения, что власти РФ склоняются к введению в стране мер по ужесточению карантина в связи с коронавирусом.
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В информационно-коммуникационном центре опровергли сообщения, что власти РФ склоняются к введению в стране мер по ужесточению карантина в связи с коронавирусом.РИА Новости06:17
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