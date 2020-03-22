Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ ИКЦ опровергли сообщения о возможном ужесточении карантина

МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. В информационно-коммуникационном центре опровергли сообщения, что власти РФ склоняются к введению в стране мер по ужесточению карантина в связи с коронавирусом.
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с чего всё началось

В ИКЦ опровергли сообщения о возможном ужесточении карантина

В информационно-коммуникационном центре опровергли сообщения, что власти РФ склоняются к введению в стране мер по ужесточению карантина в связи с коронавирусом.
РИА Новости06:17

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Власти России пока не склоняются к ужесточению карантина

Эхо Москвы07:00

ИКЦ прокомментировал новости об ужесточении карантина в России

Вести.Ru06:56

В ИКЦ опровергли сообщения о возможном ужесточении карантина

РИА Новости06:17

Источник в правительстве опроверг планы ввести в РФ жёсткий карантин

Говорит Москва06:28

В ИКЦ опровергли информацию о возможном ужесточении карантина в России

Газета.Ru06:23

Сообщения о подготовке к ужесточению карантина в РФ опровергли

Московский Комсомолец06:19

Информацию о возможном ужесточении карантина по коронавирусу в России опровергли

Lenta.ru06:54
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 09:18, Ашберн
Общество

Оперативный штаб опроверг информацию об ужесточении карантина в России

«Предпринимаемый комплекс мер достаточен и в полной мере соответствует текущему уровню распространения инфекции на территории страны», — заявили в оперштабе.
Ньюс-НН 09:00
Общество

В России число зараженных коронавирусом достигло 253

В России за сутки выявили 54 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Коммерсантъ 20 марта в 10:02
Общество

В ИКЦ опровергли сообщение о возможном введении в России жесткого карантина

В информационно-коммуникационном центре (ИКЦ) опровергли сообщения, что власти России склоняются к введению в стране мер по ужесточению карантина.
BFM.ru 06:50
Политика

Путин предложил помощь Италии в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с итальянским премьером Джузеппе Конте подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом.
Взгляд.ру вчера в 13:36
Общество

Россия ограничит авиасообщение с Турцией

Россия с 23 марта временно прекратит авиасообщение с Турцией, пишет РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
Общественное телевидение России 07:32
Шоу-бизнес

Поклонники не узнали сильно набравшую вес Татьяну Догилеву

63-летнюю Татьяну Догилеву поклонники отказываются узнавать.
Shraibikus News 08:13
Наука

Виртуальная реальность поможет женщинам в борьбе с анорексией

Женщины, страдающие от анорексии или булимии, смогли принять свою внешность, когда оценили ее при помощи виртуальной реальности.
Planet Today 20 марта в 06:28
Общество

Снижающий риск заражения вирусами продукт назван

Морская капуста укрепляет иммунитет и помогает организму противостоять вирусам и бактериям.
Вечерний курьер 05:26
Происшествия

При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди

В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
REGNUM 02:19
Общество

В США выросли продажи огнестрельного оружия на фоне коронавируса

В США растут продажи огнестрельного оружия на фоне распространения коронавируса.
Gazeta.SPb 02:47
Происшествия

В Загребе произошло разрушительное землетрясение

В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.
Интерфакс 03:46
Армия и оружие

Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160

10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Известия вчера в 23:46
Футбол

Игроки «Барселоны» не возражают против сокращения зарплат из-за вируса

Футболисты "Барселоны" не возражают против сокращения зарплат из-за пандемии коронавируса, сообщает Mundo Deportivo.
РИА Новости 06:39
Политика

Хаменеи назвал странным предложение США помочь Ирану с коронавирусом

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал странными и отверг предложения США по поставке медикаментов в исламскую республику для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 04:48
Общество

Метеорологическая весна придет в Москву на две недели раньше срока

В центре погоды "Фобос" сообщили, что метеорологическая весна начнется в столице 25 марта.
Вестник Кавказа 01:08
Общество

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:02
Шоу-бизнес

Наталья Подольская показала, чем Владимир Пресняков занят на карантине

Наталья Подольская показала многочисленным поклонникам, чем ее муж занимается на карантине.
RuNews24.ru вчера в 07:18
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Политика

CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом, кажется, сработала

Стратегия Путина в отношении коронавируса, судя по всему, сработала, согласно официальной статистике, замечает американская телекомпания CNN, обычно критически оценивающая действия российских властей.
Газета.Ru вчера в 13:15
Общество

В Брянской области подтвердили первый случай заражения коронавирусом

У жительницы Брянской области выявили первый случай заражения коронавирусом в регионе.
Газета.Ru 07:45
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости 20 марта в 16:03
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Красноярске выросло до пяти

Число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в Красноярске выросло до пяти, сообщает Минздрав региона.
RT на русском вчера в 00:29
Происшествия

В Москве девушка получила в солярии ожоги 80% тела

Известия 01:05
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 20 марта в 10:38
Хоккей

Чемпионат мира-2020 по хоккею отменен из-за коронавируса

Чемпионат мира-2020 по хоккею отменен из-за коронавируса.
Спорт-Экспресс вчера в 10:07
Культура

За сутки новую серию «Простоквашино» посмотрели более полумиллиона раз

Новую серию мультфильма «Простоквашино» за сутки поклонника мультика просмотрели более 600 тыс. раз.
Evo-rus.com 03:56
Политика

Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису, в отличие от РФ

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украина, в отличие от России, к экономическому кризису, который произойдет из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть, не готова.
Газета.Ru вчера в 22:23
Политика

Bild заявил о «немыслимом скандале» в Германии из-за Лаврова

Московское бюро немецкого телеканала ARD поздравило министра иностранных дел России Сергея Лаврова с 70-летием, что, по мнению германского таблоида Bild, является «немыслимым скандалом».
Взгляд.ру 07:58
Общество

Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут

Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
Интерфакс 01:37
Экономика

Россияне закупаются квартирами

Согласно оценкам "Авито Недвижимости", в России вторичная недвижимость стоит в среднем 54,1 тыс. руб. за кв. м: это на 0,2% дороже, чем в феврале, и на 4,1% — чем годом ранее.
Коммерсантъ 03:00
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