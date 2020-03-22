Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ ИКЦ опровергли сообщения о возможном ужесточении карантина

МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. В информационно-коммуникационном центре опровергли сообщения, что власти РФ склоняются к введению в стране мер по ужесточению карантина в связи с коронавирусом.
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с чего всё началось

В ИКЦ опровергли сообщения о возможном ужесточении карантина

В информационно-коммуникационном центре опровергли сообщения, что власти РФ склоняются к введению в стране мер по ужесточению карантина в связи с коронавирусом.
РИА Новости06:17

Подробнее о событии

Российские власти ответили на слухи об ужесточении карантина из-за коронавируса

URA.Ru07:09

ИКЦ прокомментировал новости об ужесточении карантина в России

Вести.Ru06:56

Информацию о намерении властей ужесточить карантин опровергли

Взгляд.ру06:15

СМИ сообщили об ужесточении карантина в России. В центре по борьбе с 2019-nCoV это опровергли

Телеканал 360°06:40

В ИКЦ опровергли информацию о возможном ужесточении карантина в России

Газета.Ru06:23

В ИКЦ опровергли сообщения о возможном ужесточении карантина

РИА Новости06:17

Информацию о возможном ужесточении карантина по коронавирусу в России опровергли

Lenta.ru06:54
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 10:49, Ашберн
Общество

В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом

Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.
РИА Новости 08:47
Общество

Россия ограничит авиасообщение со всеми странами

Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили в Росавиации.
РИА Новости 09:21
Происшествия

Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса

RT на русском 10:02
Здоровье

Академик спрогнозировал спад коронавируса в России

Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Газета.Ru вчера в 06:46
Политика

Путин пообещал Конте оказать Италии помощь в борьбе с коронавирусом

Российский лидер обещал оказать Италии необходимую помощь в борьбе с COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Политика Сегодня вчера в 13:19
Общество

В числе новых заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы

Среди новых заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
ТВ Центр 09:16
Армия и оружие

Эрдоган попал впросак в Сирии: боевики уничтожили укрытия турецких военных. Видео

Эрдоган попал впросак в Сирии – турецких военных атакуют про-турецкие боевики.
Avia.pro 02:19
Футбол

Экс-президент «Реала» Санс умер из-за коронавируса

Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс не справился с коронавирусной инфекцией. Испанец умер на 77-м году жизни.
Бомбардир.ру вчера в 16:55
Общество

В России хотят ужесточить карантин по коронавирусу

Российские власти склоняются к ужеточению карантина в стране и принятию новых мер по выявлению коронавируса.
Neva.Today 05:00
Биатлон

Привалов призвал к революции в российском биатлоне

Российский биатлон нуждается в революционных изменениях, поскольку в работе тренеров сборной и руководства национальной федерации накопилось множество недочетов.
ТАСС Спорт 06:58
Общество

Мишустин пригрозил наказаниями за увольнения на фоне коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин высказался о недопустимости увольнения людей под предлогом ситуации с распространением коронавируса, а предложил использовать все существующие формы гибкой занятости сотрудников.
RuNews24.ru вчера в 08:48
Происшествия

В Москве девушка получила в солярии ожоги 80% тела

Известия 01:05
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Происшествия

В Хорватии произошло сильнейшее за полтора века землетрясение

Сильнейшее за полтора века землетрясение произошло в хорватской столице Загребе.
Газета.Ru 09:54
Космос

Астрономы обнаружили супергорячую планету с дождями из металлов

Астрономы Европейской южной обсерватории с помощью телескоп ESO открыли супергорячую гигантскую экзопланету WASP-76b, где могут идти дожди из железа.
ИА Новороссия 19 марта в 13:15
Игры

Tomb Raider и игру про Лару Крофт с 20 марта раздают в Steam бесплатно

Live24 вчера в 01:11
Футбол

«Барселона» собирается продать Антуана Гризманна за 100 миллионов евро

Каталонский гранд намерен расстаться с французом за 100 миллионов евро, при этом «Барса» приобрела Гризманна у «Атлетико» за 120 миллионов евро.
ODDS.ru 07:02
Общество

В Брянске выявили первый случай заражения коронавирусом

Сегодня, 22 марта, стало известно, что у жительницы региона выявлен короновирус. Она вернулась из Арабских Эмиратов.
РИА Стрела 07:10
Здоровье

Назван препарат, лишающий коронавирус способности заражать

От коронавирусной инфекции можно избавиться за шесть дней, если принимать противомалярийный препарат, заявил французский учёный, профессор Дидье Рауль, возглавляющий центр IHU Mediterranee в Марселе.
News.ru 07:35
Политика

Митинг против обнуления сроков президента пройдет завтра в Красноярске

Митинг против обнуления сроков президента РФ пройдет 22 марта в Красноярске.
Эхо Москвы вчера в 04:55
Экономика

Туроператор «Индиго-Тур» заявил о прекращении деятельности

Туроператор «Индиго-Тур», реализующий поездки в страны Азии, прекращает деятельность, поскольку не может исполнять свои обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих направлений.
BFM.ru 19 марта в 15:48
Политика

В Москве обвинили США в стремлении подорвать проект «Северный поток-2»

Москва, 21 марта 2020, 16:35 — REGNUM В Министерстве иностранных дел России обвинили США в желании торпедировать проект «Северный поток-2», об этом во время пресс-конференции заявил заместитель министра иностранных дел страны Сергей Рябков.
REGNUM вчера в 09:35
Шоу-бизнес

Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ

Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Газета.Ru 08:23
Экономика

NYT указала на готовность России к экономическому кризису

Россия приспособилась переживать кризисы с того времени, когда шесть лет назад санкции Соединенных Штатов и Европейского союза запретили западным банкам выдавать кредиты российским компаниям, что привело к истощению финансирования нефтяной и банковской отраслей страны, пишет американское издание The New York Times.
Газета.Ru вчера в 02:29
Политика

Новый министр обороны Словакии не хочет «ада» в отношениях с Россией

Новый министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что хочет иметь взвешенные отношения с Россией, как и с любой другой страной.
РИА Новости вчера в 16:41
Политика

Лукашенко: Москва согласилась на белорусские условия поставок нефти

Минск, 21 марта 2020, 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти.
REGNUM вчера в 06:41
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости 20 марта в 16:03
Общество

Раскрыты преимущества российских тестов на коронавирус

Роспотребнадзор раскрыл преимущества российских тест-систем на коронавирус, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 10:25
Общество

США вышли на третье место в мире по числу зараженных коронавирусом

Соединенные Штаты стали третьими в мире (после Китая и Италии) по числу подтвержденных случаев нового коронавируса.
Российская газета вчера в 21:44
Футбол

«Ювентус» проверил всех футболистов на коронавирус

Ранее положительные результаты на наличие коронавируса были у Пауло Дибалы, Блеза Матюиди и у Даниэле Ругани.
Soccer.ru 08:26
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