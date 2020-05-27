Шведская компания IKEA, продающая мебель и товары для дома, объяснила, почему цены в украинских магазинах сети выше, чем в российских. Об этом сообщает издание The Page со ссылкой на пресс-службу компании. Как пишет издание, некоторые товары в России стоят почти в два раза дешевле, чем на Украине.

IKEA объяснила разницу цен в России и на Украине

Технологии Для Windows 10 выпустили крупное обновление Корпорация Microsoft представила крупное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10.

Здоровье Россиянам назвали противопоказание для ношения маски Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач.

Армия и оружие Военные экологи очистят от мусора труднодоступные районы России Экологические отряды, по роду деятельности занимающиеся очисткой объектов от бытового мусора и отходов военного назначения, готовятся к работе в труднодоступных районах Урала, Красноярского края, Ямало-Ненецкого округа и других, куда затруднена заброска гражданских специалистов. 2

Шоу-бизнес Жена Щербакова осудила вдову Караченцова, жалующуюся на безденежье После недавнего интервью Людмилы Поргиной, вдовы Николая Караченцова, о своем тяжелом финансовом положении из-за эпидемии COVID-19 высказалась жена Бориса Щербакова — Татьяна Бронзова. 18

Шоу-бизнес У Александра Овечкина родился второй сын В семье российского хоккеиста Александра Овечкина пополнение — в среду артист поделился радостной новостью о том, что у него родился второй сын. 276

Религия Православные христиане отмечают Вознесение Господне Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне. 82

Политика В Кремле прокомментировали иск экс-главы Чувашии к Путину Судебный иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева к президенту России Владимиру Путину из-за несогласия с досрочной отставкой не является в настоящее время главным вопросом для Кремля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 12

Общество Кузнецова призвала распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет Выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно целесообразно распространить и на подростков 16 и 17 лет, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова. 293

Игры Файтинг Samurai Shodown выйдет в Epic Games Store уже 11 июня Разработчики из SNK объявили, что файтинг Samurai Shodown выйдет в Epic Games Store уже 11 июня.

Общество В Болгарии заявили, что Россия «присвоила» кириллицу Болгарский писатель и журналист Огнян Стамболиев заявил, что Россия "игнорирует" роль болгар в просвещении славян и создании русской литературы.

Кино Поклонник изобразил Киану Ривза в образе Росомахи Marvel в целом может подумать о кандидатуре Neo на роль Росомахи, поскольку Киану Ривз – очень многогранный актер и может справиться со всеми ролями. 9

Общество Собянин сообщил о втором этапе смягчения ограничений в Москве С 1 июня в Москве начнёт действие второй этап смягчения ограничений, введённых в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. 34

Футбол Футболист «Локомотива» Мариу вернется в «Интер» 30 июня Московский "Локомотив" не смог договориться с миланским "Интером" о продлении арендного соглашения португальского полузащитника Жоау Мариу.

Политика Лавров заявил о запрете Запада просить помощи России по коронавирусу Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times. 753

Путешествия В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова. 690

Общество Около 3 тысяч коек в Москве перепрофилируют для стандартной медпомощи Порядка 3 тыс. коек в столичных медицинских учреждениях, которые ранее были перепрофилированы для пациентов с коронавирусом, вернут к обычному режиму на следующей неделе. 3

Общество В Ханты-Мансийском автономном округе продлён режим самоизоляции Ханты-Мансийск, 28 мая 2020, 00:01 — REGNUM В Югре режим обязательной самоизоляции продлили до 15 июня.

Космос Запуск американских астронавтов отменен Запуск американских астронавтов отменен, сообщает CNN. Погода не позволила произвести старт. NASA и SpaceX попробуют еще раз 30 мая. 1K

Здоровье В Минздраве разъяснили, кто попадает в статистику по COVID-19 в России К первой группе относятся случаи, когда заболевание выбирается в качестве первоначальной причины смерти, а во вторую — когда COVID-19 рассматривается в качестве прочей причины смерти, в том числе когда вирус имеет существенное значение в развитии основного заболевания и его смертельных осложнений. 446