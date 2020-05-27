Экономика
Газета.RuIKEA объяснила разницу цен в России и на Украине
Шведская компания IKEA, продающая мебель и товары для дома, объяснила, почему цены в украинских магазинах сети выше, чем в российских. Об этом сообщает издание The Page со ссылкой на пресс-службу компании. Как пишет издание, некоторые товары в России стоят почти в два раза дешевле, чем на Украине.
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Технологии
Для Windows 10 выпустили крупное обновление
Корпорация Microsoft представила крупное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10.
АБН 01:09
Здоровье
Почти 80% врачей не доверяют официальной статистике смертности от коронавируса в России
Только 9% врачей полностью доверяют официальной статистике и считают, что подтасовка данных там невозможна.
НИА-Красноярск вчера в 21:49
Здоровье
Россиянам назвали противопоказание для ношения маски
Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач.
Lenta.ru 01:24
Армия и оружие
Военные экологи очистят от мусора труднодоступные районы России
Экологические отряды, по роду деятельности занимающиеся очисткой объектов от бытового мусора и отходов военного назначения, готовятся к работе в труднодоступных районах Урала, Красноярского края, Ямало-Ненецкого округа и других, куда затруднена заброска гражданских специалистов.
ИА Красная Весна вчера в 16:40
Общество
Путин поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице
Москва, 27 мая 2020, 20:20 — REGNUM Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая.
REGNUM вчера в 13:20
Шоу-бизнес
Жена Щербакова осудила вдову Караченцова, жалующуюся на безденежье
После недавнего интервью Людмилы Поргиной, вдовы Николая Караченцова, о своем тяжелом финансовом положении из-за эпидемии COVID-19 высказалась жена Бориса Щербакова — Татьяна Бронзова.
Версия.Инфо вчера в 10:37
Шоу-бизнес
У Александра Овечкина родился второй сын
В семье российского хоккеиста Александра Овечкина пополнение — в среду артист поделился радостной новостью о том, что у него родился второй сын.
Культуромания вчера в 13:30
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС вчера в 17:09
Политика
В Кремле прокомментировали иск экс-главы Чувашии к Путину
Судебный иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева к президенту России Владимиру Путину из-за несогласия с досрочной отставкой не является в настоящее время главным вопросом для Кремля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости вчера в 07:44
Общество
Кузнецова призвала распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет
Выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно целесообразно распространить и на подростков 16 и 17 лет, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
РИА Новости вчера в 05:05
Игры
Файтинг Samurai Shodown выйдет в Epic Games Store уже 11 июня
Разработчики из SNK объявили, что файтинг Samurai Shodown выйдет в Epic Games Store уже 11 июня.
Игромания.ру вчера в 04:22
Общество
В Болгарии заявили, что Россия «присвоила» кириллицу
Болгарский писатель и журналист Огнян Стамболиев заявил, что Россия "игнорирует" роль болгар в просвещении славян и создании русской литературы.
Московский Комсомолец 25 мая в 22:00
Кино
Поклонник изобразил Киану Ривза в образе Росомахи
Marvel в целом может подумать о кандидатуре Neo на роль Росомахи, поскольку Киану Ривз – очень многогранный актер и может справиться со всеми ролями.
Evo-rus.com вчера в 13:46
Общество
Собянин сообщил о втором этапе смягчения ограничений в Москве
С 1 июня в Москве начнёт действие второй этап смягчения ограничений, введённых в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 14:43
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ 26 мая в 08:01
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров уверен, что большинство звезд в России – «липовые»
«Объясняю схему: если ты «звезда», а твой «продюсер» - со связями, то основную кассу тебе делают не концерты за билеты, а всевозможные «дни города»», - уверен Сергей Шнуров.
Радио Комсомольская правда вчера в 06:58
Гаджеты
Xiaomi выпустила бюджетный телевизор Mi TV Pro E32S
Xiaomi выпустила новый умный телевизор из линейки Mi TV Pro.
The GEEK 26 мая в 15:59
Футбол
Футболист «Локомотива» Мариу вернется в «Интер» 30 июня
Московский "Локомотив" не смог договориться с миланским "Интером" о продлении арендного соглашения португальского полузащитника Жоау Мариу.
Вести.Ru 01:07
Общество
В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов
Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ вчера в 13:50
Политика
Лавров заявил о запрете Запада просить помощи России по коронавирусу
Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости вчера в 03:43
Общество
Около 3 тысяч коек в Москве перепрофилируют для стандартной медпомощи
Порядка 3 тыс. коек в столичных медицинских учреждениях, которые ранее были перепрофилированы для пациентов с коронавирусом, вернут к обычному режиму на следующей неделе.
Газета.Ru 00:33
Экономика
Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19
Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM 26 мая в 12:36
Религия
«Духовника Поклонской» запретили в священнослужении
ИА Красная Весна вчера в 01:21
Футбол
В «Спартаке» намерены снизить зарплаты за май и июнь
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб ведёт переговоры с футболистами о понижении зарплат за май и июнь.
RT на русском вчера в 15:27
Общество
В Ханты-Мансийском автономном округе продлён режим самоизоляции
Ханты-Мансийск, 28 мая 2020, 00:01 — REGNUM В Югре режим обязательной самоизоляции продлили до 15 июня.
REGNUM вчера в 17:01
Космос
Запуск американских астронавтов отменен
Запуск американских астронавтов отменен, сообщает CNN. Погода не позволила произвести старт. NASA и SpaceX попробуют еще раз 30 мая.
BFM.ru вчера в 16:34
Здоровье
В Минздраве разъяснили, кто попадает в статистику по COVID-19 в России
К первой группе относятся случаи, когда заболевание выбирается в качестве первоначальной причины смерти, а во вторую — когда COVID-19 рассматривается в качестве прочей причины смерти, в том числе когда вирус имеет существенное значение в развитии основного заболевания и его смертельных осложнений.
REGNUM вчера в 16:59
Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 26 мая в 01:57