Фигурное катание
RT на русскомВ ISU восхитились произвольной программой Загитовой на Гран-при Японии
Загитова набрала на Гран-при Японии 217,99 (66,84 + 151,15) балла и заняла третье место. Этот результат помог ей выйти в финал Гран-при. Ранее Загитова высказалась о тейпах на своей спине в произвольной программе на этапе Гран-при в Японии.
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Российские фигуристы стали вторыми в короткой программе Гран-при в Японии
Говорит Москвавчера в 00:27
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