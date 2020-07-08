Средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи в России по итогам первого полугодия 2020 года увеличилась на 8% — с 270 руб. до 291 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился "Ъ".

с чего всё началось

Повышение цен операторами в первом полугодии Content Review связывает с необходимостью компенсировать выпадающие доходы от режима самоизоляции: с марта по май снижение выручки операторов из-за Covid-19 могло составить 30 млрд руб. В агентстве ожидают стагнации доходов населения во втором полугодии и дальнейшего повышения тарифов на связь в среднем на 14%.

В I полугодии минимальные цены на сотовую связь в РФ выросли на 8%

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