Экономика
Telesputnik.ruВ I полугодии минимальные цены на сотовую связь в РФ выросли на 8%
Повышение цен операторами в первом полугодии Content Review связывает с необходимостью компенсировать выпадающие доходы от режима самоизоляции: с марта по май снижение выручки операторов из-за Covid-19 могло составить 30 млрд руб. В агентстве ожидают стагнации доходов населения во втором полугодии и дальнейшего повышения тарифов на связь в среднем на 14%.
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с чего всё началось
Средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи в России по итогам первого полугодия 2020 года увеличилась на 8% — с 270 руб. до 291 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился "Ъ".Коммерсантъ07 июля в 18:45
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