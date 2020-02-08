Армия и оружие

ИнфоросВ Идлиб вошла турецкая колонна бронетехники

Колонна турецкой военной техники пересекла 9 февраля сирийскую границу и вошла на территорию провинции Идлиб. Об этом информирует телеканал Sky News Arabia. Сообщается, что в состав колонны входят бронемашины, танки и грузовики с боеприпасами.
Читать в источнике
Комментировать21

Подробнее о событии

В сирийский Идлиб вошла колонна бронетехники из Турции

РЕН ТВ03:53

Колонна турецкой бронетехники вошла на территорию Идлиба — СМИ

REGNUM06:17

Турция ввела в Идлиб танки

Московский Комсомолец04:11

Турция направила в Идлиб тяжелую артиллерию

Красная весна11:16

СМИ: турецкая колонна бронетехники вошла в Идлиб

ТАСС03:35

Турция направила военную технику к границе с Сирией

Москва-Баку.ruвчера в 03:20

На видео попал очередной турецкий конвой, который вошел в Сирию

Новостной фронтвчера в 02:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 19:21, Ашберн
Общество

Лукашенко уехал из Сочи без скидки на нефть

Как прошла встреча президентов в Сочи Переговоры между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко начались утром 7 февраля в Сочи и шли весь день.
РБК 11:52
Авто

Улучшенный минивэн Chrysler Pacifica получил полный привод

Наряду с доработанной внешностью модель впервые получила подключаемый полный привод, разжилась новым медиацентром Uconnect 5, расширенным спектром систем безопасности (+14 функций) и элитной топ-версией Pinnacle.
Драйв 07 февраля в 03:46
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия 17:58
Общество

Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 871

Число погибших от последствий заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV в китайской провинции Хубэй увеличилось до 871.
RT на русском 17:39
Шоу-бизнес

Адвокат Успенской сообщил об отвратительном состоянии певицы

Адвокат исполнительницы шансона Любови Успенской Александр Бенхин в эфире шоу «Звезды сошлись» рассказал об отвратительном состоянии певицы после ее скандала с дочерью, передает teleprogramma.ru.
Слово и Дело 08:52
Политика

Лавров сообщил о желании России обменяться послами с Украиной

Москва готова вновь обменяться послами с Киевом, сообщил в интервью «Российской газете» глава МИД Сергей Лавров.
РБК 18:15
Происшествия

В массовой драке в Казахстане погибли десять человек

В драке, которая началась вечером 7 февраля, участвовали около 70 человек.
Дождь 00:49
Происшествия

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
РИА Новости 15:29
Кино

Сегодня в Лос-Анджелесе вручат «Оскар»

В этом году церемония вновь обойдется без ведущих. Сегодня ночью станут известны лауреаты самой престижной кинопремии в мире «Оскар».
Inc-news.ru 09:00
Армия и оружие

США и Украина начинают наблюдательный полет над Россией

РИА Новости 17:16
Здоровье

МВД определило порядок депортации опасно больных иностранцев

Выяснилось, что в настоящее время при решении вопроса транспортировки людей не существует правил взаимодействия территориальных органов МВД России с медицинскими организациями.
Мир новостей вчера в 06:18
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»

В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
РБК 06 февраля в 17:31
Происшествия

«Ъ»: в Красноярске мошенники «обманули» банкоматы игрушечными деньгами

Следователи в Красноярском крае завершили расследование кражи, которую мошенники совершили, пополнив свои счета через банкомат игрушечными деньгами.
РИА Новости 18:36
Культура

Настя Рыбка покинула шоу «Последний герой» после первой же ночи

В первом же выпуске племя звёзд выиграло испытание и в награду получило возможность либо пополнить свою команду ещё одним участником, либо поселиться на острове, где есть запас еды.
Life.ru 01:42
Политика

Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки

Известия 15:00
Армия и оружие

Израиль заявил о пуске ракеты из сектора Газа

Израиль сообщил о том, что по территории страны была выпущена ракета из сектора Газа.
Газета.Ru 18:43
Футбол

«Алтын асыр» проиграл «Балтике» в товарищеском матче

Turkmenportal 13:47
Спорт

Британская пловчиха намерена получить российское гражданство

Победительница юниорского чемпионата Европы 2018 года на дистанции 50 метров брассом, британская пловчиха Татьяна Белоногофф в скором времени получит российское гражданство.
iReactor 08:37
Общество

Коронавирус обнаружен у украинца на судне Diamond Princess

Коммерсантъ 13:40
Общество

HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей

Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Коммерсантъ вчера в 00:29
Футбол

«Локомотив» обыграл «Ростов» по пенальти

«Локомотив» обыграл «Ростов» в серии пенальти в рамках предсезонного турнира в Дохе «Кубок Париматч Премьер» — 4:3. В состве железнодорожников голы забили Мурило, Гжегож Крыховяк и Дмитрий Рыбчинский.
Спорт-Экспресс 12:06
Здоровье

Кто займется исправлением врачебных ошибок

На заседании совета ректоров медицинских вузов 8 февраля Мурашко сообщил, что ошибки и непрофессионализм врачей в России ежегодно приводят к осложнениям у 70 000 пациентов (в пересказе «Интерфакса»).
Ведомости 16:02
Космос

Запуск ракеты Antares c грузом для МКС отменили за 2 минуты до старта

Запуск ракеты-носителя Antares c кораблем Cygnus, намеченный на 16.44 (01.44 мск), отменен за две минуты до старта, причины уточняются, сообщила ведущая прямой трансляции запуска в эфире NASA TV.
РИА Новости 17:49
Общество

В России будет создан стратегический запас медицинских масок

Сформировать стратегический запас средств индивидуальной защиты на случай распространения на территории России нового коронавируса поручило правительство РФ, сообщают 10 февраля «Известия».
REGNUM 18:48
Шоу-бизнес

Кристину Асмус в купальнике сравнили с Памелой Андерсон

Кристина вряд ли ожидала такой реакции, но ее всерьез начали сравнивать с Памелой Андерсон и говорить о том, что Асмус справилась бы с ролью спасательницы Малибу.
Uznayvse.ru 07 февраля в 10:01
Кино

«Холоп» первым из российских фильмов собрал в прокате 3 млрд рублей

Фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко собрал в прокате 3 млрд рублей, сообщает РБК. Фильм вышел в прокат 26 декабря.
Мой Брянск 10:51
Происшествия

Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына

В Симферополе расследуют смерть семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди.
Российская газета 05:06
Происшествия

В Петербурге тело пропавшей в январе девушки достали из Невы

Газета.Ru 12:59
Происшествия

Назван мотив открывшего в Таиланде стрельбу военного

РЕН ТВ 00:22
Шоу-бизнес

Алексей Кравченко сделал предложение Надежде Борисовой в прямом эфире

Отечественный актер Алексей Кравченко решился на предложение своей избраннице Надежде Борисовой, отношения с которой длятся в течение 15 лет.
Актуальные Новости 04:59
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное