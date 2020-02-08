Армия и оружие
ИнфоросВ Идлиб вошла турецкая колонна бронетехники
Колонна турецкой военной техники пересекла 9 февраля сирийскую границу и вошла на территорию провинции Идлиб. Об этом информирует телеканал Sky News Arabia. Сообщается, что в состав колонны входят бронемашины, танки и грузовики с боеприпасами.
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Общество
Лукашенко уехал из Сочи без скидки на нефть
Как прошла встреча президентов в Сочи Переговоры между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко начались утром 7 февраля в Сочи и шли весь день.
Авто
Улучшенный минивэн Chrysler Pacifica получил полный привод
Наряду с доработанной внешностью модель впервые получила подключаемый полный привод, разжилась новым медиацентром Uconnect 5, расширенным спектром систем безопасности (+14 функций) и элитной топ-версией Pinnacle.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Общество
Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 871
Число погибших от последствий заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV в китайской провинции Хубэй увеличилось до 871.
Шоу-бизнес
Адвокат Успенской сообщил об отвратительном состоянии певицы
Адвокат исполнительницы шансона Любови Успенской Александр Бенхин в эфире шоу «Звезды сошлись» рассказал об отвратительном состоянии певицы после ее скандала с дочерью, передает teleprogramma.ru.
Политика
Лавров сообщил о желании России обменяться послами с Украиной
Москва готова вновь обменяться послами с Киевом, сообщил в интервью «Российской газете» глава МИД Сергей Лавров.
Происшествия
В массовой драке в Казахстане погибли десять человек
В драке, которая началась вечером 7 февраля, участвовали около 70 человек.
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Кино
Сегодня в Лос-Анджелесе вручат «Оскар»
В этом году церемония вновь обойдется без ведущих. Сегодня ночью станут известны лауреаты самой престижной кинопремии в мире «Оскар».
Здоровье
МВД определило порядок депортации опасно больных иностранцев
Выяснилось, что в настоящее время при решении вопроса транспортировки людей не существует правил взаимодействия территориальных органов МВД России с медицинскими организациями.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»
В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
Происшествия
«Ъ»: в Красноярске мошенники «обманули» банкоматы игрушечными деньгами
Следователи в Красноярском крае завершили расследование кражи, которую мошенники совершили, пополнив свои счета через банкомат игрушечными деньгами.
Культура
Настя Рыбка покинула шоу «Последний герой» после первой же ночи
В первом же выпуске племя звёзд выиграло испытание и в награду получило возможность либо пополнить свою команду ещё одним участником, либо поселиться на острове, где есть запас еды.
Армия и оружие
Израиль заявил о пуске ракеты из сектора Газа
Израиль сообщил о том, что по территории страны была выпущена ракета из сектора Газа.
Футбол
«Алтын асыр» проиграл «Балтике» в товарищеском матче
Спорт
Британская пловчиха намерена получить российское гражданство
Победительница юниорского чемпионата Европы 2018 года на дистанции 50 метров брассом, британская пловчиха Татьяна Белоногофф в скором времени получит российское гражданство.
Общество
Коронавирус обнаружен у украинца на судне Diamond Princess
Общество
HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей
Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Футбол
«Локомотив» обыграл «Ростов» по пенальти
«Локомотив» обыграл «Ростов» в серии пенальти в рамках предсезонного турнира в Дохе «Кубок Париматч Премьер» — 4:3. В состве железнодорожников голы забили Мурило, Гжегож Крыховяк и Дмитрий Рыбчинский.
Здоровье
Кто займется исправлением врачебных ошибок
На заседании совета ректоров медицинских вузов 8 февраля Мурашко сообщил, что ошибки и непрофессионализм врачей в России ежегодно приводят к осложнениям у 70 000 пациентов (в пересказе «Интерфакса»).
Космос
Запуск ракеты Antares c грузом для МКС отменили за 2 минуты до старта
Запуск ракеты-носителя Antares c кораблем Cygnus, намеченный на 16.44 (01.44 мск), отменен за две минуты до старта, причины уточняются, сообщила ведущая прямой трансляции запуска в эфире NASA TV.
Общество
В России будет создан стратегический запас медицинских масок
Сформировать стратегический запас средств индивидуальной защиты на случай распространения на территории России нового коронавируса поручило правительство РФ, сообщают 10 февраля «Известия».
Шоу-бизнес
Кристину Асмус в купальнике сравнили с Памелой Андерсон
Кристина вряд ли ожидала такой реакции, но ее всерьез начали сравнивать с Памелой Андерсон и говорить о том, что Асмус справилась бы с ролью спасательницы Малибу.
Кино
«Холоп» первым из российских фильмов собрал в прокате 3 млрд рублей
Фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко собрал в прокате 3 млрд рублей, сообщает РБК. Фильм вышел в прокат 26 декабря.
Происшествия
Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына
В Симферополе расследуют смерть семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди.
Шоу-бизнес
Алексей Кравченко сделал предложение Надежде Борисовой в прямом эфире
Отечественный актер Алексей Кравченко решился на предложение своей избраннице Надежде Борисовой, отношения с которой длятся в течение 15 лет.