В Минобороны Турции заявили, что Су-24 были сбиты при попытке атаковать самолеты турецких военных. Пилоты успели благополучно катапультироваться, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на сирийское агентство SANA и турецкое Anadolu.

Происшествия В Липецке подъезд дома заволокло дымом из-за горевшей детской коляски В ГУ МЧС России по Липецкой области сегодня вечером поступил вызов их дома №31 по проспекту 60 лет СССР. В подъезде горела детская коляска.

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Происшествия Япония завершила эвакуацию пассажиров и экипажа с Diamond Princess Япония в воскресенье, 1 марта, завершила эвакуацию пассажиров и членов экипажа с борта круизного лайнера Diamond Princess, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.

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