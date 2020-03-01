Армия и оружие

Новые ИзвестияНовые ИзвестияТурецкие военные сбили два сирийских Су-24

В Минобороны Турции заявили, что Су-24 были сбиты при попытке атаковать самолеты турецких военных. Пилоты успели благополучно катапультироваться, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на сирийское агентство SANA и турецкое Anadolu.
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Что произошло за день: воскресенье, 1 марта

Интерфакс12:35

Турецкие военные сбили два сирийских самолета

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В Турции раскрыли детали уничтожения двух сирийских самолетов

Lenta.ru08:16

Турецкие военные сбили два сирийских самолета над Идлибом

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Газета.Ru09:54

Дамаск подтвердил, что Турция сбила два самолета ВВС Сирии в Идлибе

ТАСС09:52
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 15:21, Ашберн
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В ГУ МЧС России по Липецкой области сегодня вечером поступил вызов их дома №31 по проспекту 60 лет СССР. В подъезде горела детская коляска.
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Сирия и временное правительство Ливии возобновили работу дипмиссий

"На встрече был подписан меморандум о взаимопонимании между МИД Сирии и Ливии относительно возобновления работы дипмиссий и координации позиций двух стран на международной и региональной аренах", - сообщает САНА.
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Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара

Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.
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Ученые смогли определить новые различия в работе сердца мужчин и женщин.
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В эстафете на этапе Кубка мира российские лыжники взяли бронзу

В эстафете на этапе Кубка мира российские лыжники заняли третье место. Трансляцию вели спортивные телеканалы.
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«Одноклассники» в прямом эфире покажут матч «Реал» – «Барселона»

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Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии

В свою очередь, президент Сирии Башар Асад подчеркивал, что Дамаск продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб, несмотря на реакцию Турции.
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Как сообщает ToDay News Ufa источник Express, онкологи из Британского фонда легких назвали ранние симптомы рака, которые часто не замечают или игнорируют: слизь или мокрота с кровью во время кашля; ощущение удушья; неожиданная потеря веса; отсутствие аппетита; изменения голоса; боль в груди; постоянное чувство усталости.
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В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

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