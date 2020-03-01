Армия и оружие
Новые ИзвестияТурецкие военные сбили два сирийских Су-24
В Минобороны Турции заявили, что Су-24 были сбиты при попытке атаковать самолеты турецких военных. Пилоты успели благополучно катапультироваться, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на сирийское агентство SANA и турецкое Anadolu.
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