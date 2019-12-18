Около 200 боевиков атаковали позиции сирийских правительственных сил в районе населённых пунктов Умм-Халахиль и Зарзур провинции Идлиб, ранения получили 12 военных. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

В Идлибе около 200 боевиков атаковали позиции сирийских военных

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