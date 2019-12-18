Около 200 боевиков атаковали позиции сирийских правительственных сил в районе населённых пунктов Умм-Халахиль и Зарзур провинции Идлиб, ранения получили 12 военных. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

В Идлибе около 200 боевиков атаковали позиции сирийских военных

Происшествия Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим По словам юриста, Шамсутдинов и еще несколько солдат-срочников признаны потерпевшими от действий своих сослуживцев, дело возбуждено по статье 335 УК РФ.

Общество Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.

Происшествия Придется вернуть: задержанный во Внукове метадон принадлежит ООН Партия с метадоном, задержанная в аэропорту Внуково в Москве, предназначена для лечения наркозависимых в Таджикистане, препарат закуплен в рамках помощи Глобальным Фондом ООН по борьбе со СПИДом.

Политика Цемах пожаловался в ЕСПЧ на действия Украины и Нидерландов Подозреваемый по делу о сбитом в Донбассе малайзийском самолёте Владимир Цемах подал жалобу в Европейский суд по правам человека на действия правоохранительных органов Украины и Нидерландов.

Политика Торговая палата США предостерегла от санкций против госдолга РФ Торговая палата США заявила о возможном ущербе американским компаниям в случае принятия законопроекта о санкциях против государственного долга России.

Единоборства Рэпер 50 Сent посмеялся над бойцом UFC, которому сломали челюсть Рэп-исполнитель, актер и продюсер Кертис «50 cent» Джексон поиздевался над бойцом UFC Колби Ковингтоном, который получил травму челюсти в поединке против Камару Усмана на турнире UFC 245.

Футбол «Барселона» и «Реал» сыграли вничью В матче десятого тура Примеры «Барселона» на своём поле сыграла вничью с мадридским «Реалом».

Армия и оружие В Сирии повторно испытали российские Су-57 Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли повторные испытания в Сирии, сообщил начальник Генштаба ВС России генерал Валерий Герасимов на встрече с иностранными военными атташе.

Здоровье Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.

Политика Украина и Донбасс провалили переговоры по обмену пленными Обмен захваченными в ходе конфликта в Донбассе пленными по формуле «всех на всех» предусмотрен «Комплексом мер по выполнению минских соглашений», согласованным в феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины.

Шоу-бизнес Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.

Культура Музыкальный фильм Пугачевой провалился в прокате Танцевальные номера в фильме были поставлены хореографом Егором Дружиным, который признался, что был измотан сотрудничеством с Пугачевой, но остался доволен итоговым результатом.

Авто Changan объявил цены на кроссовер Changan CS55 Примечательно, что CS55 стал уже четвертой моделью Changan на российском рынке после кроссоверов CS35, CS35 Plus и CS75, цены на которые сейчас варьируются от 769 900 до 1 149 000 рублей.

Наука Искусственный интеллект предсказывает риск рака груди Ученые из Швеции разработали модель риска на основе глубокой сети нейронов - это разновидность искусственного интеллекта, которая может добывать большие объемы информации из маммограмм.

Экономика FATF раскритиковала ЦБ за редкие антиотмывочные проверки банков FATF высказала ряд замечаний к деятельности ЦБ в антиотмывочной сфере, в частности рекомендовала российскому регулятору чаще проверять, как банки и другие финансовые организации соблюдают нормы законодательства ПОД/ФТ, а также применять к участникам рынка дополнительные санкции.