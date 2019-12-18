Армия и оружие
RT на русскомВ Идлибе около 200 боевиков атаковали позиции сирийских военных
Около 200 боевиков атаковали позиции сирийских правительственных сил в районе населённых пунктов Умм-Халахиль и Зарзур провинции Идлиб, ранения получили 12 военных. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
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Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим
По словам юриста, Шамсутдинов и еще несколько солдат-срочников признаны потерпевшими от действий своих сослуживцев, дело возбуждено по статье 335 УК РФ.
Политика
Прокуратура Боливии выдала ордер на арест экс-президента Моралеса
Боливийская прокуратура выдала ордер на арест бывшего президента страны Эво Моралеса.
Общество
Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
Происшествия
Придется вернуть: задержанный во Внукове метадон принадлежит ООН
Партия с метадоном, задержанная в аэропорту Внуково в Москве, предназначена для лечения наркозависимых в Таджикистане, препарат закуплен в рамках помощи Глобальным Фондом ООН по борьбе со СПИДом.
Политика
Цемах пожаловался в ЕСПЧ на действия Украины и Нидерландов
Подозреваемый по делу о сбитом в Донбассе малайзийском самолёте Владимир Цемах подал жалобу в Европейский суд по правам человека на действия правоохранительных органов Украины и Нидерландов.
Политика
Торговая палата США предостерегла от санкций против госдолга РФ
Торговая палата США заявила о возможном ущербе американским компаниям в случае принятия законопроекта о санкциях против государственного долга России.
Единоборства
Рэпер 50 Сent посмеялся над бойцом UFC, которому сломали челюсть
Рэп-исполнитель, актер и продюсер Кертис «50 cent» Джексон поиздевался над бойцом UFC Колби Ковингтоном, который получил травму челюсти в поединке против Камару Усмана на турнире UFC 245.
Футбол
«Барселона» и «Реал» сыграли вничью
В матче десятого тура Примеры «Барселона» на своём поле сыграла вничью с мадридским «Реалом».
Общество
Росконтроль забраковал большинство марок сливочного масла
В России качество сливочного масла, представленного на прилавках магазинов, оставляет желать лучшего.
Энергетика
На Украине назвали цену на газ для населения в начале 2020 года
Цена на газ для граждан Украины на период январь–апрель 2020 года будет фиксированной и составит 6600 грн ($281) за 1 тыс. кубометров, сообщается на сайте правительства Украины.
Хоккей
Хоккеист Зайцев прервал молчание и ответил олимпийскому чемпиону Кожевникову
Зайцева задели комментарии двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Александра Кожевникова.
Армия и оружие
В Сирии повторно испытали российские Су-57
Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли повторные испытания в Сирии, сообщил начальник Генштаба ВС России генерал Валерий Герасимов на встрече с иностранными военными атташе.
Здоровье
Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей
Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.
Космос
Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС
Политика
Украина и Донбасс провалили переговоры по обмену пленными
Обмен захваченными в ходе конфликта в Донбассе пленными по формуле «всех на всех» предусмотрен «Комплексом мер по выполнению минских соглашений», согласованным в феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины.
Политика
В сенате США грозят «фатальными санкциями» прокладчику Nord Stream 2
Американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон предупредили швейцарско-нидерландскую компанию Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода "Северный поток – 2", о риске "сокрушительных и фатальных" санкций со стороны США .
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон не разрешила принцу Уильяму приобнять себя на публике
Ни для кого не станет новостью, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда довольно сдержанно ведут себя на публике.
Шоу-бизнес
Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике
Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Политика
Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о "специальном статусе" Севастополя из конституции страны.
Шоу-бизнес
77-летняя ведущая Ангелина Вовк собралась замуж за молодого любовника
77-летняя ведущая музыкального телефестиваля «Песня года» Ангелина Вовк выходит замуж за мужчину, который младше ее на четверть века.
Культура
Музыкальный фильм Пугачевой провалился в прокате
Танцевальные номера в фильме были поставлены хореографом Егором Дружиным, который признался, что был измотан сотрудничеством с Пугачевой, но остался доволен итоговым результатом.
Авто
Changan объявил цены на кроссовер Changan CS55
Примечательно, что CS55 стал уже четвертой моделью Changan на российском рынке после кроссоверов CS35, CS35 Plus и CS75, цены на которые сейчас варьируются от 769 900 до 1 149 000 рублей.
Общество
Названа причина задержания израильтян в Домодедово
Причиной задержания израильтян в московском аэропорту Домодедово стали проблемы с документами.
Культура
«Квартал 95» посвятил новую песню экс-главе Нацбанка Украины
Наука
Искусственный интеллект предсказывает риск рака груди
Ученые из Швеции разработали модель риска на основе глубокой сети нейронов - это разновидность искусственного интеллекта, которая может добывать большие объемы информации из маммограмм.
Музыка
Мазаев назвал концерт перенесшего инсульт Носкова «жалким зрелищем»
Лидер российской группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев раскритиковал решение музыканта Николая Носкова, который выступил на сцене после перенесенного инсульта.
Армия и оружие
Генштаб: Учения НАТО указывают на подготовку к масштабному конфликту
Действия Североатлантического альянса усиливают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия - НАТО, подчеркнул начальник Генштаба.
Экономика
FATF раскритиковала ЦБ за редкие антиотмывочные проверки банков
FATF высказала ряд замечаний к деятельности ЦБ в антиотмывочной сфере, в частности рекомендовала российскому регулятору чаще проверять, как банки и другие финансовые организации соблюдают нормы законодательства ПОД/ФТ, а также применять к участникам рынка дополнительные санкции.
Интернет
Опубликованы худшие пароли 2019 года
Разработчики менеджера паролей NordPass опубликовали список из 200 наиболее используемых и слабых паролей уходящего года, обнаруженных в результате различных взломов и утечек данных.