Два отряда боевиков численностью до 250 человек атаковали позиции сирийских войск в Идлибе, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

с чего всё началось

Два отряда боевиков 10 июля напали на правительственные войска Сирии в Идлибе, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Щербицкий. По его словам, атаку, в которой принимало участие до 250 человек, удалось отбить.

В Идлибе около 250 боевиков атаковали правительственные войска

Здоровье Мясников объяснил человечеству, как сосуществовать с коронавирусом Сосредоточить свое внимание врачам следует на группах риска, то есть пожилых людях и с хроническими заболеваниями, добавил доктор и заключил, что нужно прекратить "демонизировать" коронавирус в СМИ, а, наоборот, научиться с ним жить, предоставляя общественности всю актуальную информацию по лечению и профилактике. 2

Происшествия В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.

Здоровье Число заразившихся коронавирусом в России достигло 720 тысяч По оценкам ТАСС, суточный рост числа заболевших в России пять дней не превышает 0,9%. Число выздоровевших превысило 69% от общего числа случаев заражения коронавирусом в стране.

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции. 6K

Общество В игре Far Cry 6 появится звезда сериала «Во все тяжкие» Звезда сериалов "Во все тяжкие", "Лучше звоните Солу" и "Мандалорец" Джанкарло Эспозито сыграет роль Антона Кастильо в игре Far Cry 6, подтвердила компания Ubisoft после просочившейся в Сеть информации о работе над новым сезоном французского шутера. 39

Политика Президент Турции изменил статус собора Святой Софии на мечеть Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал документ, согласно которому статус собора Святой Софии был изменён на мечеть, а мусульмане теперь могут совершать в ней поклонения. 3,8K

Происшествия Два человека погибли в ДТП с автобусом на севере Москвы В Москве на Новосходненском шоссе в результате аварии с участием рейсового автобуса погибли два человека и еще три пострадали, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД. 4

Политика Мендель прокомментировала новости о беременности от Зеленского Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опровергла информацию "24 канала" о том, что она якобы ждет ребенка от Зеленского. 7

Автоспорт Леклер оштрафован на три места на старте за блокировку Квята Гонщик «Феррари» Шарль Леклер потеряет три места на стартовой решётке Гран-при Штирии Формулы-1.

Футбол Крал: «Матч с „Зенитом“ будет отличным» Полузащитник "Спартака" Алекс Крал порассуждал о предстоящей встрече против "Зенита" в 1/2 финала Кубка России.

Культура Самая нелюбимая песня самой любимой группы Михаил Антонов возвращает на несколько десятилетий назад Понравилась программа?

Происшествия Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств В Следственном Комитете заявляют, что эта самая группа с 2004 по 2005 годы занималась организацией и совершением особо тяжких преступлений в отношении предпринимателей. 4,2K

Фигурное катание Тутберидзе и Косторная стали первыми обладателями премии ISU Первая в истории премия Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards состоялась в онлайн-формате, победителями в различных номинациях стали заслуженный тренер России Этери Тутберидзе, чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная и двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю.