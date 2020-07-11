Армия и оружие
КоммерсантъВ Идлибе около 250 боевиков атаковали правительственные войска
Два отряда боевиков 10 июля напали на правительственные войска Сирии в Идлибе, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Щербицкий. По его словам, атаку, в которой принимало участие до 250 человек, удалось отбить.
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с чего всё началось
Два отряда боевиков численностью до 250 человек атаковали позиции сирийских войск в Идлибе, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.РИА Новости15:03
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