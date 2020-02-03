Армия и оружие
РИА НовостиЭрдоган рассказал об ответном ударе по сирийским военным в Идлибе
По словам Эрдогана, уже обезврежено 30-35 сирийских военных. Ранее Минобороны Турции сообщило, что в столкновениях с сирийской правительственной армией в Идлибе погибли четверо турецких военнослужащих, девять были ранены.
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Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова опубликовала на своей странице в сети микроблогов Instagram запись, где рассказала о госпитализации исполнительницы.
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Происшествия
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Бывший полицейский Денис Коновалов, арестованный по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, пожаловался адвокатам на угрозы со стороны сотрудников УСБ и ФСБ, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Коврижкин.
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В показанном на форуме фильме не говорится о «преступлениях СССР во время Второй мировой войны», в частности, о разделе Польши, указано в открытом письме историка.
Экономика
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Первыми воспользоваться новым сервисом и получить страховое возмещение через приложение «Сбербанк онлайн» могут вкладчики НВКбанка, отмечается в сообщении агентства.
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В ВОЗ не стали называть вспышку коронавируса пандемией
ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
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Право руководить игрой лидера АПЛ доверено тренеру молодежной команды Нил Критчли.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
Наука
Чувство свинга осталось даже в джазе с идеальным попаданием в ритм
Немецкие ученые проанализировали влияние миллисекундных отклонений от ритма на чувство свинга в джазовой музыке.
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В Твери задержан водитель автомобиля, сбившего людей на тротуаре
В Твери задержан водитель, автомобиль которого влетел в толпу пешеходов на тротуаре.
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В Уфе самолет выкатился за пределы взлетной полосы
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