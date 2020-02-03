Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиЭрдоган рассказал об ответном ударе по сирийским военным в Идлибе

По словам Эрдогана, уже обезврежено 30-35 сирийских военных. Ранее Минобороны Турции сообщило, что в столкновениях с сирийской правительственной армией в Идлибе погибли четверо турецких военнослужащих, девять были ранены.
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Россия поможет уладить конфликт Турции и Сирии, надеется эксперт

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«Турция-Россия: Закончился ли брак по расчёту в Идлибе?»

Московский Комсомолец Турциявчера в 04:45
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Президент России Владимир Путин 4 февраля заявил, что у бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева, отправленного им в отставку, отсутствует чувство уважения к людям, которое является необходимым требованием для чиновника любого уровня.
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Мартовские фьючерсы WTI упали в цене на $1,44 (2,79%), до $50,12 за баррель и также продолжают снижаться.
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ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
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Право руководить игрой лидера АПЛ доверено тренеру молодежной команды Нил Критчли.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
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Чувство свинга осталось даже в джазе с идеальным попаданием в ритм

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В Твери задержан водитель, автомобиль которого влетел в толпу пешеходов на тротуаре.
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