Армия и оружие
КоммерсантъВ Идлибе сбит сирийский вертолет
Вертолет армии Сирии был сбит в районе населенного пункта Найраб в провинции Идлиб, сообщила газета Daily Sabah со ссылкой на источники. Данные о том, кто именно сбил вертолет, разнятся. Телеканал Sky News Arabia добавил, что два пилота погибли.
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