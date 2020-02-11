Армия и оружие
КоммерсантъВ Идлибе сбит сирийский вертолет
Вертолет армии Сирии был сбит в районе населенного пункта Найраб в провинции Идлиб, сообщила газета Daily Sabah со ссылкой на источники. Данные о том, кто именно сбил вертолет, разнятся. Телеканал Sky News Arabia добавил, что два пилота погибли.
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В МИД России заявили о случаях заражения коронавирусом в Африке
На Африканском континенте появились случаи заражения коронавирусом 2019-nCoV.
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В минувшие выходные прокат в РФ возглавила лента «Хищные птицы»
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Бывший вице-премьер Ольга Голодец станет зампредом Сбербанка
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Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
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В Астрахани СК проверит информацию о связи учительницы со школьником
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Зеленский допустил проведение выборов в Донбассе осенью
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Общество
В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей во время записи эфира
Журналистка ГТРК "Камчатка" Александра Новикова, рассмеявшаяся во время записи сюжета об индексации льгот для населения, продолжает работать, сообщил РИА Новости директор ГТРК Алексей Костылев.
Общество
Полиция начала проверку в отношении Водонаевой
Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
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Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Кирилл Панченко заявил в интервью РИА Новости, что принял правильное решение, когда уходил из состава ЦСКА.
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Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса
Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса.
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Заболевшую коронавирусом студентку выписали из больницы в Тюмени
Китайскую студентку, заболевшую новым коронавирусом 2019-nCoV, выписали из больницы в Тюмени после выздоровления, сообщила глава областного департамента здравоохранения Инна Куликова, передает «РИА Новости».
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Зюганов: КПРФ не против бога в Конституции
Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что фракция не возражает против упоминания бога в Конституции страны, цитирует "Интерфакс".
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ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ
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Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
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Часть россиян прекратили платить по ипотеке
Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
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Экономика
В России скоро ставки по вкладам упадут до 5%
Из-за снижения ключевой ставки Центробанком проценты по вкладам в российских банках могут к концу года снизиться до 5% и ниже.
Общество
Верховный суд предложил передать присяжным дела предпринимателей
«Учитывая, что суды России имеют достаточный опыт рассмотрения дел с участием присяжных заседателей, считаю возможным распространить эту процедуру на рассмотрение уголовных дел по всем особо тяжким преступлениям и преступлениям в сфере предпринимательской деятельности, в материалах дела которых отсутствуют сведения, составляющие гостайну», — отметил Лебедев.
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Россия меняет посла в Венесуэле
Смена состава О скорой смене посла РФ в Венесуэле "Ъ" рассказали источники, знакомые с ситуацией.