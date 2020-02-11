Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъВ Идлибе сбит сирийский вертолет

Вертолет армии Сирии был сбит в районе населенного пункта Найраб в провинции Идлиб, сообщила газета Daily Sabah со ссылкой на источники. Данные о том, кто именно сбил вертолет, разнятся. Телеканал Sky News Arabia добавил, что два пилота погибли.
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Lenta.ru вчера в 15:10
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Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
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Lenta.ru вчера в 03:24
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