Армия и оружие

МонаВистаМонаВистаВ Идлибе турецкие военные обстреляли российские самолеты

В Сирии в провинции Идлиб турецкие войска обстреляли самолеты ВКС России. Об этом сообщил 27 февраля с места событий корреспондент телеканал "Россия-24" (ВГТРК). По словам корреспондента - очевидца событий, российская авиация в прямом смысле спасает сирийских военных.
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с чего всё началось

Сирийские боевики прячутся под «турецким зонтиком». Эксклюзивный репортаж Евгения Поддубного

Боевики и турецкие специалисты активно применяют ПЗРК. Российские и сирийские самолеты отстреливают ложные тепловые цели после бомбовых ударов по радикалам бывшего филиала "Аль-Каиды" (запрещена в России).
Вести.Ru02:32

Подробнее о событии

Турция обстреляла российские самолеты

Газета.Ru15:43

СМИ: турецкие военные в Идлибе обстреливают самолеты ВКС России

РИА Новости08:46

Турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе

Lenta.ru07:25

Российская авиация становится мишенью Турции

News.ru08:53

«Россия-24» сообщила об обстрелах самолетов ВКС «турецкими специалистами»

РБК08:30

«Россия 24» сообщила об обстреле самолетов ВКС РФ турецкими специалистами

Интерфакс06:00

Сирийские боевики прячутся под «турецким зонтиком». Эксклюзивный репортаж Евгения Поддубного

Вести.Ru02:32
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Армия и оружие

Турция уничтожила военный конвой сирийской армии в Идлибе

NewInform 19:27
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Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
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Кубок ФНЛ. «Тамбов» в финале пропустил семь голов от «Химок»

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Бучневич впервые после аварии тренировался с «Рейнджерс»

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Пройдет ли в Грузии встреча глав МИД СЕ, определят в Страсбурге

Пройдет ли в мае в Грузии заседание Комитета министров иностранных дел Совета Европы, станет известно 26 февраля, после встречи заместителей глав МИД СЕ, которая пройдет в Страсбурге.
REGNUM 25 февраля в 09:42
Экономика

Российский рынок акций закрыл торги сильнейшим падением за два года

Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5% на фоне распространения информации о выявлении новых очагов коронавируса.
РБК 14:38
Футбол

В Италии заразился коронавирусом профессиональный футболист

В Италии заразился коронавирусом 22-летний игрок футбольного клуба "Пьянезе", выступающего в Серии C. В минувшее воскресенье он пропустил матч своей команды из-за жара и общего недомогания.
Вестник Кавказа 09:20
Общество

Миронов: налоговый вычет за машину поддержит людей и автопром

Законопроект о налоговом вычете за покупку отечественного автомобиля имеет социальную направленность и служит поддержке автопрома.
REGNUM 07:30
Экономика

Дочь Шойгу станет управляющим партнером венчурного фонда АФК «Система»

Дочь министра обороны России Ксения Шойгу станет управляющим партнером создаваемого АФК «Система» венчурного фонда Sistema SmartTech.
Ведомости вчера в 19:20
Происшествия

Прокуратура обжаловала УДО экс-главы ФСИН России Реймера

РИА Новости 02:09
Армия и оружие

Эксперт прокомментировал стрельбу турецких войск по ВКС России в Сирии

Российские самолеты в Сирии находятся вне зоны досягаемости ракет турецких военных и террористических формирований.
РИА Новости 15:08
Игры

Игра Plague Inc. удалена из магазинов мобильных приложений в Китае

Отмечается, что игра пропала из магазинов мобильных приложений 27 февраля.
Газета.Ru 12:52
Общество

В России предлагают ликвидировать Пенсионный фонд

Предлагается поэтапная ликвидация отделений ПФР по мере расширения услуг на портале Госуслуг и расширения офисов МФЦ по регионам.
Афанасий-бизнес 08:03
Армия и оружие

США призвали Турцию отказаться от С-400

В связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб Турции следует отказаться от российских ЗРК С-400, заявила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.
Взгляд.ру 19:53
Футбол

«Манчестер Юнайтед» вышел в следующий этап Лиги Европы

Во втором матче раунда 1/16 финала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" оказался сильнее бельгийского "Брюгге" и вышел в следующий круг соревнований.
Газета.Ru 16:53
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

ToDay News Ufa 25 февраля в 11:35
Здоровье

На Кубани у 70 человек подозревают коронавирус

На Кубани семьдесят местных жителей внесены в список непрерывного наблюдения в связи с подозрением на коронавирус.
Gazeta.SPb 14:33
Политика

Лукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения.
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Общество

Путин посетил парк «Остров мечты»

Президент России посетил открытие тематического парка развлечений "Остров мечты" в Москве, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 13:38
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«Голос. Дети»: У зрителей дрожали перепонки под натиском поющего ребенка

Комсомольская правда 17:06
Авто

Citroen выпустит очень дешевый электромобиль

Французский автогигант Citroen сообщил о поступлении в продажу электрического городского автомобиля Ami.
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РАН пожалуется в ООН на Илона Маска из-за его спутников Starlink

Российская академия наук собирается направить в Организацию Объединенных Наций письмо с жалобой на спутниковую систему Илона Маска Starlink, которая предполагает развертывание тысяч малых спутников на низких околоземных орбитах.
REGNUM 15:43
Спорт

Шарапова возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов

До 2016 года, пока Шарапова не получила полуторагодичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, она на протяжении 11 лет подряд становилась самой высокооплачиваемой спортсменкой в мире.
Газета.Ru 04:15
Общество

В Минюсте пересмотрят размер дорожных штрафов в новом КоАП

Заместитель министра юстиции России Денис Новак сообщил, что резкое увеличение штрафов за нарушения правил дорожного движения, которое предложено в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, не соответствует запросам общества и в этой части проект будет пересмотрен.
RT на русском вчера в 23:26
Политика

Мишустин исключил Силуанова из важного совета

Премьер-министр Михаил Мишустин исключил из состава экономического совета СНГ главу Минфина Антона Силуанова.
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Политика

В Кремле объяснили выбор даты проведения голосования по Конституции

Появилась даже версия, что голосование приурочили к 150-летию со дня рождения Ленина.
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Германия объявила о начале эпидемии коронавируса

Глава Минздрава Германии Йенс Шпан объявил, что страна находится в начале эпидемии короанвируса, передает издание Tagesspiegel.
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Энергетика

РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России

В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
РИА Новости 01:48
Игры

Little Hope: вторая часть антологии The Dark Pictures выйдет летом

Игромания.ру 11:34
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Недорогие Realme 6 и Realme 6 Pro будут представлены 5 марта

5 марта будут представлены Realme 6 и Realme 6 Pro.
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