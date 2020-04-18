Религия
ИзвестияВ Иерусалиме началась церемония освящения Благодатного огня
В храме Гроба Господня в Иерусалиме в субботу, 18 апреля, началась церемония освящения Благодатного огня. Впервые за 10 столетий она проходит при закрытых дверях при отсутствии паломников и верующих христианских общин Иерусалима. Причиной такого решения стало распространение коронавируса в мире.
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Схождение Благодатного огня 18 апреля 2020 года: прямая онлайн-трансляция из Иерусалима
Комсомольская правдавчера в 23:00
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 06:52, Ашберн
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 06:52, Ашберн
Комментарии
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