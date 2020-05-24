Демонстрация в поддержку Биньямина Нетаньяху проходит в Иерусалиме близ суда, где через час начнётся первый в истории Израиля судебный процесс, где главным обвиняемым станет действующий премьер-министр.

В Иерусалиме началась демонстрация в поддержку Нетаньяху

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