Общество
РИА НовостиВ Иерусалиме началась демонстрация в поддержку Нетаньяху
Демонстрация в поддержку Биньямина Нетаньяху проходит в Иерусалиме близ суда, где через час начнётся первый в истории Израиля судебный процесс, где главным обвиняемым станет действующий премьер-министр.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 12:37, Ашберн
Происшествия
СМИ сообщили о перестрелке у жилищного комплекса на юге Москвы
У жилищного комплекса «Ясное» на юге Москвы произошла перестрелка, сообщили источник ТАСС и собеседник Telegram-канала Mash.
РБК 12:25
Общество
Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих
Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
Коммерсантъ 05:50
Музыка
Клип Little Big стал самым быстрорастущим в истории «Евровидения»
Клип российской группы Little Big стал самым быстрорастущим в истории «Евровидения». Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 08:52
Общество
Глава Подмосковья рассказал о следующем этапе смягчения ограничений
Красногорск, 24 мая 2020, 12:58 — REGNUM В Московской области в рамках следующего этапа смягчения ограничений могут открыться некоторые объекты сферы услуг.
REGNUM 05:58
Политика
Советник Трампа заявил, что КНР может выкрасть у США вакцину от COVID
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Китай может попытаться выкрасть у США вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 12:00
Шоу-бизнес
Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах
Продюсер Иосиф Пригожин ответил музыканту Сергею Шнурову, который высмеял его слова о "чудовищном" положении артистов.
Газета.Ru 04:13
Космос
SpaceX провела успешное испытание Falcon 9 перед запуском Crew Dragon
Компания SpaceX провела успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой на следующей неделе предстоит осуществить запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС, сообщила компания в своем Twitter-аккаунте.
РИА Новости 22 мая в 19:58
Политика
США пригрозили Китаю санкциями в случае нарушения автономии Гонконга
Вашингтон введет санкции против Китая, если посчитает, что Гонконг лишен высокой степени автономии.
ТАСС 10:52
Армия и оружие
В Китае заявили, что российскому истребителю Су-57 нет равных в мире
Российскому многофункциональному истребителю пятого поколения Су-57 нет равных в мире, пишет издание Sohu со ссылкой на китайских военных экспертов.
Sputnik Таджикистан 08:53
Происшествия
Захватчика отделения банка в Москве задержали
РБК вчера в 08:55
Происшествия
Под Астраханью перевернулась маршрутка с пассажирами
В Астраханской области перевернулось маршрутное такси с пассажирами. Об этом 24 мая сообщили в региональном управлении МЧС.
Известия 12:01
Футбол
41 посетитель матча «Ливерпуля» и «Атлетико» скончался от коронавируса
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико» (2:3) привёл к 41-й смерти.
Metaratings 11:49
Политика
В Израиле начался суд над премьер-министром Нетаньяху
В Иерусалиме начался судебный процесс по трем делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции и обмане общественного доверия.
Коммерсантъ 09:00
Политика
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 00:43
Общество
Защитник «Урала»: Беларусь — не самая развитая страна, чтобы позволить людям не работать
Понятно, что в Беларуси какие-то цифры скрываются, утаиваются от населения, но нужно понимать, что Беларусь не самая экономически развитая страна, чтобы позволить гражданам не работать, чтобы фабрики и заводы закрылись.
Чемпионат 12:31
Общество
Власти опровергли данные о нарушении прав медиков в «Крокус Экспо»
Министерство здравоохранения Московской области опровергло информацию о нарушении прав медицинских сотрудников, работающих во временно развёрнутом госпитале в "Крокус Экспо".
РИА Новости 12:04
Игры
В Сети показали новые скриншоты Fallout 4: New Vegas
Создатели Fallout 4: New Vegas показали в Сети новые скриншоты видеоигры с изображением пейзажей.
Актуальные Новости 11:43
Здоровье
Попова: России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:53
Общество
Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России
Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
Daily Storm вчера в 09:58
Политика
Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ вчера в 04:40
Экономика
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor 07:01
Здоровье
В Алтайском крае за сутки выявили 71 случай заражения коронавирусом
«За минувшие сутки зарегистрирован 71 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении и уточняется, что 69 человек из данного числа выявлены в Барнауле и ещё по одному — в Новоалтайске и в Первомайском районе.
REGNUM 02:21
Общество
Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы
Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
BFM.ru 05:10
Политика
Путин подписал закон о дистанционном голосовании
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
Коммерсантъ вчера в 07:39
Политика
Савченко напомнила о хищениях в «оборонке» Украины
Причастные к хищениям в оборонной сфере Украины должны ответить за свои действия, сказала бывший депутат украинской Верховной рады Надежда Савченко.
РИА Новости 09:45
Политика
Трамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах
Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин хорошо к нему относится, но не хочет его победы на президентских выборах.
ТАСС 10:32
Происшествия
Мать в Екатеринбурге отдавала 2 детей извращенцам на издевательство
В Екатеринбурге суд арестовал троих мужчин, неоднократно надругавшихся над детьми. Об этом сообщает СК РФ по Свердловской области.
РЕН ТВ 11:30
Здоровье
Из-за вспышки коронавируса закрыты два хутора в Волгоградской области
В Волгоградской области закрыты два хутора из-за вспышки коронавируса. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 22 мая в 07:24
Наука
Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире
Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире.
Lenta.ru вчера в 14:55