Религия
КоммерсантъВ Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников. После схождения огня патриарх Иерусалимский Феофил III передал святыню клирикам, которые зажгли от нее связки из 33 свечей (по возрасту Иисуса Христа).
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Более 70 пациентов выписали из больницы в Коммунарке
Москва, 18 апреля 2020, 09:37 — REGNUM В Коммунарке за последние сутки выписали из больницы 74 человека, всего на лечении в медучреждении находятся 457 пациентов.
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В России разрешили применять китайское лекарство от коронавируса
Российский Минздрав одобрил применение «Гидроксихлорохина» для лечения коронавируса.
BFM.ru 12:20
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В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 11:25
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции
В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском 16 апреля в 22:07
Происшествия
В Севастополе выявлены новые случаи заражения коронавирусом
Севастополь, 18 апреля 2020, 21:44 — REGNUM В Севастополе в течение дня выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом.
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Нетаньяху объявил о поэтапном смягчении карантина в Израиле
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о поэтапном смягчении условий карантина в стране, в частности, смогут открыться магазины электроники, товаров для дома, будут разрешены занятия спортом на улице.
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Друг Бабкиной сообщил о состоянии здоровья певицы
Состояние здоровья народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной с каждым днем улучшается.
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Правительство РФ расширило список пострадавших от коронавируса сфер
Правительство России включило в список пострадавших от коронавируса отраслей экономики розничную торговлю одеждой, обувью и автомобилями.
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Неизвестные избили врача и водителя скорой помощи в Кировской области
В Кирово-Чепецке неизвестные избили приехавших на вызов врача и водителя скорой помощи.
Газета.Ru 13:09
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Путин поручил Минобороны предложить меры по борьбе с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложения по привлечению специальных сил и средств вооружённых сил к борьбе с коронавирусом.
RT на русском 05:22
Экономика
Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала предложения "раздавать деньги с вертолета".
РИА Новости вчера в 05:51
Общество
«Ленэкспо» начали готовить к приему пациентов с коронавирусом
В выставочном комплексе «Ленэкспо» на Васильевском острове в Петербурге начались работы по переоборудованию здания к приему коронавирусных пациентов.
АБН 13:43
Общество
Московские власти раскрыли долю бессимптомных носителей коронавируса
У 60 процентов заразившихся коронавирусом москвичей заболевание протекает бессимптомно, заявил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун в интервью программе "Время" на Первом канале.
РИА Новости 15:27
Футбол
Дзанетти о лучшем партнере: «Роналдо был невероятен, но я выберу Баджо. Я восхищаюсь им»
Экс-защитник «Интера» Хавьер Дзанетти рассказал о том, кого из бывших одноклубников считает лучшим партнером.
Sports.ru 15:05
Здоровье
В стационарах Белоруссии лечатся от COVID-19 более трех тысяч человек
В Белоруссии проходят лечение в стационарах 3282 человека, сообщает Министерство здравоохранения республики 18 апреля через свою пресс-службу.
ИА Красная Весна 07:55
Футбол
Испанское издание вышло с заголовком о признаниях Аршавина
ProstoProSport 07:34
Общество
В Москве приземлился самолет с медицинскими масками из Узбекистана
Самолет из Узбекистана с гумпомощью в виде медицинских масок и медицинской марли приземлился в Москве, сообщили РИА Новости в секретариате вице-премьера Алексея Оверчука.
РИА Новости 11:18
Здоровье
В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса
У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:16
Футбол
«Атлетико» заинтересовался приобретением Азмуна
Как сообщает источник, в борьбу за игрока включился мадридский «Атлетико». Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Наполи».
Vprognoze.ru 14:07
Общество
Жителей Татарстана обязали носить маски в магазинах
Ранее постановлением правительства Татарстана была запрещена перевозка пассажиров в такси без использования масок или респираторов водителем и всеми пассажирами.
РИА Новости 14:25
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Евгений Савин: Семин предлагал 120 тысяч долларов, в 12 раз больше, чем я получал в «Амкаре»
Юрий Семин спросил, сколько дают в ЦСКА. А Сафонов сблефовал: сказал, 80 тысяч.
Советский спорт 12:56
Общество
Число заразившихся коронавирусом жителей Подмосковья выросло до 3954
Случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 61 округе Московской области, всего за сутки в регионе стало на 428 инфицированных больше, их общее число достигло 3954.
ТАСС 14:36
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Патриарх Кирилл проведет пасхальную службу в храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет пасхальную службу в храме Христа Спасителя в ночь на воскресенье, сообщается на сайте Русской православной церкви.
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Кокорин о коронавирусе: в Сочи народ до последнего был расслаблен
Народ до последнего был настолько расслабленным — ни масок, ничего.
RT на русском 14:31
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Поток въезжающих в Крым за сутки вырос на 40 процентов
Власти Крыма отметили значительный рост количества граждан, въезжающих на полуостров.
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Путин продлил сроки действия паспортов и водительских прав
Указ о признании действительными паспортов и водительских удостоверений граждан РФ, срок действия которых кончался с 1 февраля по 15 июля 2020 года, подписал президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 07:27
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В Ростовской области зарегистрировали 29 новых случаев коронавируса
По информации Роспотребнадзора на 10:30, субботы, 18 апреля на территории Ростовской области подтверждено 29 новых случаев заражения COVID-19.
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Little Big выступят на концерте «Евровидения» в мае
Петербургская группа Little Big 16 мая выступит на онлайн-концерте Europe Shine A Light, организованном Европейским вещательным союзом в качестве альтернативы конкурсу "Евровидение-2020", который отменили из-за пандемии коронавируса.
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