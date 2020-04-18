Религия

КоммерсантъКоммерсантъВ Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников. После схождения огня патриарх Иерусалимский Феофил III передал святыню клирикам, которые зажгли от нее связки из 33 свечей (по возрасту Иисуса Христа).
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Благодатный огонь в Иерусалиме передали представителям десяти стран

РИА Новости09:38

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

НТВ06:51

В храме Гроба Господня произошла церемония схождения огня, который некоторые верующие называют Благодатным

Эхо Москвы07:03

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

ТАСС06:56

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Известия06:54

Благодатный огонь сошёл в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Комсомольская правда06:51

Благодатный огонь в этом году сошел в безлюдном храме. А вот, как это происходило раньше

Телеканал 360°09:38
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