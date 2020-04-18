Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников. После схождения огня патриарх Иерусалимский Феофил III передал святыню клирикам, которые зажгли от нее связки из 33 свечей (по возрасту Иисуса Христа).

Общество Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком «Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс». 2,8K

Политика Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска». 686

Общество Выявлен новый редкий симптом коронавируса Врач обратил внимание на то, что коронавирус может быть подтвержден только в том случае, если помимо покраснения глаз присутствуют другие симптомы или лихорадка. 1

Общество Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода. 763

Культура Сотрудники Эллен Дедженерес возмущены безразличием руководства Члены съемочной группы дневного ток-шоу Эллен Дедженерес ("The Ellen DeGeneres Show") возмущены отношением руководства, которое долгое время не выходило с ними на связь.

Происшествия Новикову предъявили обвинение в получении взятки Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. 1,1K

Общество Чужие номера обнаружили пользователи в приложении Сбербанка В результате неудачного запуска обновления приложения «Сбербанк Онлайн» большинство пользователей отметили, что к их аккаунтам автоматически привязали чужие номера телефонов. 553

Шоу-бизнес Участница проекта Comedy Club Марина Кравец рассекретила имя дочки Единственная женщина в проекте Comedy Club Марина Кравец родила дочку. Об этом стало известно 9 апреля.

Общество Экс-гендиректор «Детского мира» назначен президентом АФК «Система» Председатель совета директоров «Детского мира» и бывший гендиректор компании Владимир Чирахов назначен на должность президента АФК «Система».

Общество Работающие пенсионеры получат новый больничный лист Новый больничный лист для работающих пенсионеров будет выписан с 20 по 30 апреля. 870

Политика Путин упростил правила пребывания иностранцев в России Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что в условиях пандемии все субъекты России должны работать активнее и быстрее — все запланированные мероприятия для борьбы с коронавирусом должны реализовываться в срок. 793

Общество В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти. 441

Хоккей Юрий Новиков прокомментировал назначение Питерса в «Автомобилист» В субботу, 18 апреля, известный тренер Юрий Новиков отреагировал на назначение Билла Питерса главным тренером ХК «Автомобилист» (Екатеринбург).

Шоу-бизнес Мамаева впервые показала фото своих ног до похудения на 40 кг Супруга скандального футболиста Павла Мамаева Алана показала фото своих ног до того, как она похудела на 40 кг.