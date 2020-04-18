Религия
КоммерсантъВ Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников. После схождения огня патриарх Иерусалимский Феофил III передал святыню клирикам, которые зажгли от нее связки из 33 свечей (по возрасту Иисуса Христа).
Читать в источнике
Оценить1,8K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 11:26, Ашберн
Комментарии
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
Футбол
«Рух» обыграл «Минск» и поднялся в верхнюю часть таблицы
Metaratings 11:02
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
Экономика
Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала предложения "раздавать деньги с вертолета".
РИА Новости вчера в 05:51
Культура
Сериал «Зулейха открывает глаза» оскорбил чувства мусульман
Накануне.Ru 07:06
Общество
Нобелевский лауреат заявил о лабораторном происхождении коронавируса
Говорит Москва вчера в 14:05
Транспорт
В Москве цифровые пропуска привяжут к транспортным и социальным картам
При оформлении цифрового пропуска уже есть возможность привязать транспортные карты.
Говорит Москва 16 апреля в 03:22
Общество
Выявлен новый редкий симптом коронавируса
Врач обратил внимание на то, что коронавирус может быть подтвержден только в том случае, если помимо покраснения глаз присутствуют другие симптомы или лихорадка.
Lenta.ru 08:58
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос 16 апреля в 08:14
Транспорт
Собянин заявил об «очень важной победе» в борьбе с коронавирусом
В Москве удалось не допустить взрывного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
Lenta.ru 06:01
Культура
Сотрудники Эллен Дедженерес возмущены безразличием руководства
Члены съемочной группы дневного ток-шоу Эллен Дедженерес ("The Ellen DeGeneres Show") возмущены отношением руководства, которое долгое время не выходило с ними на связь.
Газета.Ru вчера в 07:43
Происшествия
Новикову предъявили обвинение в получении взятки
Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском 10:15
Здоровье
Минздрав оценил безопасность китайского препарата для лечения COVID-19
Минздрав не нашел противопоказаний для применения незарегистрированного в России препарата для лечения коронавируса, который бесплатно передал Китай.
РБК 11:05
Общество
Чужие номера обнаружили пользователи в приложении Сбербанка
В результате неудачного запуска обновления приложения «Сбербанк Онлайн» большинство пользователей отметили, что к их аккаунтам автоматически привязали чужие номера телефонов.
Live24 вчера в 10:58
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Здоровье
В Архангельске выявили вспышку COVID-19 в психиатрической больнице
Как сообщило правительство Поморья, отдельно стоящее здание психиатрической больницы, в котором выявлена вспышка коронавируса, срочно перепрофилируют.
Российская газета 11:13
Шоу-бизнес
Участница проекта Comedy Club Марина Кравец рассекретила имя дочки
Единственная женщина в проекте Comedy Club Марина Кравец родила дочку. Об этом стало известно 9 апреля.
Paparazzi.ru вчера в 16:25
Кино
Том Харди показал финальную битву «Венома» без спецэффектов
РИА Новости вчера в 22:14
Общество
Экс-гендиректор «Детского мира» назначен президентом АФК «Система»
Председатель совета директоров «Детского мира» и бывший гендиректор компании Владимир Чирахов назначен на должность президента АФК «Система».
Ведомости 09:35
Происшествия
В Кирово-Чепецке избили врача и водителя скорой, приехавших на вызов
Полиция ищет двух мужчин, которые пьяными избили водителя и врача скорой помощи, приехавших на вызов в Кирово-Чепецке, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
РИА Новости 10:54
Общество
Работающие пенсионеры получат новый больничный лист
Новый больничный лист для работающих пенсионеров будет выписан с 20 по 30 апреля.
Время Н вчера в 13:33
Политика
Путин упростил правила пребывания иностранцев в России
Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что в условиях пандемии все субъекты России должны работать активнее и быстрее — все запланированные мероприятия для борьбы с коронавирусом должны реализовываться в срок.
REGNUM 06:07
Путешествия
Сезон для внутреннего туризма в Турции может начаться в конце мая
Туристический сезон в Турции для жителей республики может начаться в конце мая.
ТАСС 09:24
Общество
В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге
Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru вчера в 13:39
Хоккей
Юрий Новиков прокомментировал назначение Питерса в «Автомобилист»
В субботу, 18 апреля, известный тренер Юрий Новиков отреагировал на назначение Билла Питерса главным тренером ХК «Автомобилист» (Екатеринбург).
ГЛАС.RU 09:40
Шоу-бизнес
Мамаева впервые показала фото своих ног до похудения на 40 кг
Супруга скандального футболиста Павла Мамаева Алана показала фото своих ног до того, как она похудела на 40 кг.
ФАН 11:16
Религия
РПЦ приравняла инопланетян к бесам
Интерфакс 10:03
Гаджеты
Смартфон Oppo A92s показали на качественных рендерах перед дебютом
Смартфон Oppo A92s, разработанный корпорацией BBK Electronics, показали на качественных рендерах перед дебютом.
Дни24 06:20
Здоровье
В Екатеринбурге закрыли на карантин больницу № 1
В Екатеринбурге закрыли на карантин центральную городскую клиническую больницу №1. Причиной стала госпитализация нескольких врачей и пациентов.
Российская газета 10:14