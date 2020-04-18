Благодатный огонь сошел в Кувуклии храма Гроба Господня в Иерусалиме, сообщает телеканал НТВ. В этом году церемония освящения Благодатного огня была закрыта для паломников. Ворота, ведущие на храмовую площадь, были также закрыты.

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