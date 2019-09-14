с чего всё началось

В Индии заявили о намерении запустить производство российских самолётов Ил-114. По данным представителя ведущей индийской авиастроительной компании Hindustan Aeronautics, их будут использовать при региональных полётах.

Общество В ПФР рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно, размерах. Об этом пишет "Российская газета".

Шоу-бизнес Андрей Разин сообщил, что у Анастасии Заворотнюк последняя стадия рака У Анастасии Заворотнюк последняя степень рака мозга, сообщил в комментариях к своему посту в Instagram продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин 13 сентября.

Культура Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят» Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».

Политика Зеленский назначил нового губернатора Днепропетровской области Украинский президент Владимир Зеленский назначил Александра Бондаренко главой Днепропетровской областной государственной администрации.

Фигурное катание Евгения Медведева чисто исполнила программу на турнире Autumn Classic Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева чисто исполнила короткую программу на турнире Autumn Classic, который проходит в канадском Оквилле.

Политика Медведев назвал условие сокращения трудовой недели Сокращение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике и на конкретных видах производств, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Политика Медведев приедет на празднование 75-летия освобождения Белграда Премьер-министр России Дмитрий Медведев 19-20 октября совершит визит в Сербию, где проведет переговоры с президентом страны Александром Вучичем и главой правительства Анной Брнабич, а также примет участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских войск.

Шоу-бизнес Собчак и Богомолов обвенчались в храме Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.

Религия «Русский экзархат» в Европе присоединился к РПЦ Священный синод РПЦ принял главу "Русского экзархата" в Европе архиепископа Иоанна и всех клириков под его руководством и приходы в юрисдикцию Московского патриархата.

Происшествия Число пострадавших в ДТП с автобусом под Ярославлем возросло до 25 Число пострадавших в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Ярославской области возросло до 25 человек, среди которых есть ребёнок.

Политика «Нафтогаз» предложил «Газпрому» вместо Opal использовать ГТС Украины Доставка газа, которую «Газпром» осуществлял через газопровод Opal, может быть организована через газотранспортные системы Украины и Словакии.

Общество Росстандарт выявил массовый недолив топлива на АЗС Почти каждая пятая АЗС в России недоливает клиентам топливо, свидетельствует масштабная проверка, проведенная специалистами Росстандарта.

Политика Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского Российского посла Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии, где ему выразили протест из-за «оскорбительных заявлений» члена российского правительства в адрес главы столичного района Прага-6 Ондржея Коларжа из-за переноса памятника маршалу Ивану Коневу, сообщается на сайте министерства.

Шоу-бизнес Любовь Успенская опубликовала фотографию в обнаженном виде Любовь Успенская опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в обнаженном виде.

Шоу-бизнес Алла Пугачева пожелала своим подписчикам доброго утра В комментарии к публикации певица пожелала своим подписчикам доброго утра.

Футбол «Спартак» назвал состав на матч с «Уралом» Московский "Спартак" объявил в своем Твиттере стартовый состав на матч чемпионата России по футболу с "Уралом", который пройдет сегодня на стадионе "Открытие Арена" в 16:30.

Происшествия На НПЗ в Саудовской Аравии вспыхнул пожар Удары 10 беспилотников, управляемых йеменскими хуситами - военизированной группировкой шиитов-зейдитов - утром в субботу, 14 сентября, вызвали пожары на двух крупных нефтяных объектах компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии, сообщили в министерстве внутренних дел королевства.

Общество Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.

Экономика Минфин: ОСАГО может стать для «идеальных» водителей дешевле в 3-4 раза Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза.

Политика Аксенов и Жириновский отказались от мандатов депутатов Госсовета Крыма Сергей Аксенов и Владимир Жириновский написали отказы от мандата депутатов Госсовета Крыма.