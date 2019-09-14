Политика

RT на русскомRT на русскомВ Индии намерены запустить производство российских самолётов Ил-114

В Индии заявили о намерении запустить производство российских самолётов Ил-114. По данным представителя ведущей индийской авиастроительной компании Hindustan Aeronautics, их будут использовать при региональных полётах.
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с чего всё началось
«Этот самолёт является идеальной заменой используемым при региональных полётах индийскими авиакомпаниями турбовинтовым самолётам», — приводит
 газета The Times of India слова представителя индийской авиакомпании.
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News.ruвчера в 23:08

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