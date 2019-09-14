Политика
RT на русскомВ Индии намерены запустить производство российских самолётов Ил-114
В Индии заявили о намерении запустить производство российских самолётов Ил-114. По данным представителя ведущей индийской авиастроительной компании Hindustan Aeronautics, их будут использовать при региональных полётах.
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с чего всё началось
«Этот самолёт является идеальной заменой используемым при региональных полётах индийскими авиакомпаниями турбовинтовым самолётам», — приводит газета The Times of India слова представителя индийской авиакомпании.RT на русском00:30
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Общество
В ПФР рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию
В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно, размерах. Об этом пишет "Российская газета".
РИА Новости 04:56
Шоу-бизнес
Андрей Разин сообщил, что у Анастасии Заворотнюк последняя стадия рака
У Анастасии Заворотнюк последняя степень рака мозга, сообщил в комментариях к своему посту в Instagram продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин 13 сентября.
REGNUM 01:34
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16
Политика
Зеленский назначил нового губернатора Днепропетровской области
Украинский президент Владимир Зеленский назначил Александра Бондаренко главой Днепропетровской областной государственной администрации.
RT на русском 05:54
Фигурное катание
Евгения Медведева чисто исполнила программу на турнире Autumn Classic
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева чисто исполнила короткую программу на турнире Autumn Classic, который проходит в канадском Оквилле.
МК-Спорт 12 сентября в 17:14
Политика
Медведев назвал условие сокращения трудовой недели
Сокращение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике и на конкретных видах производств, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Взгляд.ру вчера в 08:04
Политика
Медведев приедет на празднование 75-летия освобождения Белграда
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 19-20 октября совершит визит в Сербию, где проведет переговоры с президентом страны Александром Вучичем и главой правительства Анной Брнабич, а также примет участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских войск.
Lenta.ru 07:39
Футбол
«Зенит» победил «Арсенал» благодаря голам Дзюбы, Дриусси и Шатова
Нева Спорт вчера в 14:57
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов обвенчались в храме
Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.
Газета Кемерова вчера в 09:14
Религия
«Русский экзархат» в Европе присоединился к РПЦ
Священный синод РПЦ принял главу "Русского экзархата" в Европе архиепископа Иоанна и всех клириков под его руководством и приходы в юрисдикцию Московского патриархата.
РИА Новости 08:27
Происшествия
В Испании пять человек погибли в результате наводнений
Пять человек погибли из-за наводнений на юго-востоке Испании.
РБК вчера в 20:52
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Ярославлем возросло до 25
Число пострадавших в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Ярославской области возросло до 25 человек, среди которых есть ребёнок.
RT на русском 06:53
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» вместо Opal использовать ГТС Украины
Доставка газа, которую «Газпром» осуществлял через газопровод Opal, может быть организована через газотранспортные системы Украины и Словакии.
РБК 06:15
Шоу-бизнес
Волочкова объяснила, почему не пришла на свадьбу к Собчак
Волочкова призналась, что получила приглашение на свадьбу за неделю до мероприятия.
МонаВиста 07:32
Общество
Росстандарт выявил массовый недолив топлива на АЗС
Почти каждая пятая АЗС в России недоливает клиентам топливо, свидетельствует масштабная проверка, проведенная специалистами Росстандарта.
Sibnet Новости вчера в 08:59
Футбол
«Балтика» вырвала ничью в матче с «Енисеем» на последних минутах
В очередном матче 13-го тура первенства Олимп-ФНЛ калининградская "Балтика" вырвала ничью в игре против "Енисея".
Bobsoccer 07:59
Политика
Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии, где ему выразили протест из-за «оскорбительных заявлений» члена российского правительства в адрес главы столичного района Прага-6 Ондржея Коларжа из-за переноса памятника маршалу Ивану Коневу, сообщается на сайте министерства.
РБК вчера в 10:10
Шоу-бизнес
Любовь Успенская опубликовала фотографию в обнаженном виде
Любовь Успенская опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в обнаженном виде.
Актуальные Новости вчера в 03:12
Армия и оружие
Три добровольческих батальона разоружены в Донбассе
Газета.Ru 12 сентября в 09:37
Шоу-бизнес
Алла Пугачева пожелала своим подписчикам доброго утра
В комментарии к публикации певица пожелала своим подписчикам доброго утра.
Актуальные Новости 05:40
Футбол
«Спартак» назвал состав на матч с «Уралом»
Московский "Спартак" объявил в своем Твиттере стартовый состав на матч чемпионата России по футболу с "Уралом", который пройдет сегодня на стадионе "Открытие Арена" в 16:30.
Московский Комсомолец 08:29
Происшествия
На НПЗ в Саудовской Аравии вспыхнул пожар
Удары 10 беспилотников, управляемых йеменскими хуситами - военизированной группировкой шиитов-зейдитов - утром в субботу, 14 сентября, вызвали пожары на двух крупных нефтяных объектах компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии, сообщили в министерстве внутренних дел королевства.
Газета.Ru 06:52
Общество
Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.
Ведомости 05:06
Экономика
Минфин: ОСАГО может стать для «идеальных» водителей дешевле в 3-4 раза
Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза.
Российская газета 12 сентября в 07:59
Политика
Аксенов и Жириновский отказались от мандатов депутатов Госсовета Крыма
Сергей Аксенов и Владимир Жириновский написали отказы от мандата депутатов Госсовета Крыма.
Московский Комсомолец вчера в 06:27
Здоровье
5 изменений с телом, которые требуют срочного обращения к врачу
Врачи рассказали, при каких изменениях с телом нужно не откладывая времени обращаться к врачу.
MedikForum.ru вчера в 21:02
Гаджеты
«Умные» очки от Huawei и Gentle Monster поступили в продажу
Стартовали продажи «умных» очков Huawei EyeWear.
Ридус вчера в 10:11