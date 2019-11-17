Армия и оружие
Lenta.ruВ Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ
Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times. Индийское издание пишет, что способность к длительному барражированию у Rafale в 1,5 раза выше, чем у Су-30МКИ.
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Последний аргумент? Су-30МКИ должен сбить французский Rafale в реальном бою
Красная веснавчера в 21:51
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В содержании раскрытых документов есть секретные личные указания генсека Си Цзиньпина (на 96 страницах) и Чэнь Цюаньго, занимающего пост первого секретаря КПК в СУАР.
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Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков заявил, что правление организации утвердит окончательный состав национальной сборной на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU в понедельник, 18 ноября.
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Армия и оружие
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"Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) начала глубокую модернизацию учебно-боевого самолета Як-130, в результате которой самолет станет в значительной степени боевым.
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Конор МакГрегор отреагировал на поражение Артема Лобова
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, прокомментировал кулачный бой Артема Лобова и Джейсона Найта, завершившийся досрочным поражением «Русского Молота».
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Артем Дзюба: Бельгийцы указали нам на наши ошибки
Добавим, что сборная России прервала свою серию из семи побед кряду и, имея в активе 21 очко, занимает вторую строчку в турнирной таблице группы I. В заключительном матче группового этапа сборная России 19 ноября в гостях сыграет против Сан-Марино.
Интернет
Эксперимент Google обрушил тысячи браузеров Chrome по всему миру
Как сообщает портал The Verge, эксперимент привёл к сбою в «тысячах» корпоративных сетей по всему миру.
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Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани
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Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что Минск рассчитывает на снижение стоимости российского газа в 2020 году и ведёт об этом переговоры с Москвой.