Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruВ Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ

Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times. Индийское издание пишет, что способность к длительному барражированию у Rafale в 1,5 раза выше, чем у Су-30МКИ.
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СМИ Индии заявили о превосходстве французских Rafale над Су-30МКИ

РБК04:48

Военным Индии не понравились российские истребители

URA.Ru04:22

В Индии рассказали о превосходстве французского Rafale над Су-30МКИ

Известиявчера в 18:01

Индия предпочла французские Rafale вместо Су-30МКИ

РЕН ТВвчера в 20:37

В Индии объяснили покупку французских истребителей вместо российских

Взгляд.рувчера в 19:55

Последний аргумент? Су-30МКИ должен сбить французский Rafale в реальном бою

Красная веснавчера в 21:51

В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ

Lenta.ruвчера в 16:03
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Дебютный клип Галустяна набрал свыше миллиона просмотров за два дня

Комсомольская правда 03:09
Политика

В ФСБ назвали дату передачи украинских кораблей на родину

В погрануправления ФСБ России по Крымскому полуострову заявили, что передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей обратно на родину пройдет в понедельник, 18 ноября.
Газета.Ru 07:43
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Полицейские задержали более 25 человек на турнире по боевым искусствам в Москве

Сотрудники центра противодействия экстремизму пресекли проведение турнира по боевым искусствам на севере Москвы, его участников проверяют на причастность к несанкционированной акции 27 июля.
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Лукашенко назвал условия для подписания дорожных карт с Россией

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск не подпишет дорожные карты по интеграции с Россией, если они будут противоречить независимости и суверенитету Минска и если не будут решены вопросы в экономике.
RT на русском 04:58
Общество

Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Газета.Ru вчера в 03:40
Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

РИА Новости вчера в 22:09
Общество

За преступления при строительстве Восточного осуждены 58 человек

Следственный комитет России сообщил, что по факту растрат, мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями при строительстве космодрома Восточный осуждены 58 человек.
RT на русском 06:38
Политика

Глава фракции «Слуги народа» в ВРУ оказался гражданином США

Как оказалось, глава фракции «Слуги народа» в Верховной Раде так себе «патриот».
Новостной фронт 06:29
Единоборства

Дацик победил нокаутом во втором бою после выхода на свободу

39-летний Дацик вышел на свободу в феврале, а в апреле провел бой с блогером Артемом Тарасовым, проиграв из-за дисквалификации.
Спорт-Экспресс вчера в 15:29
Происшествия

В Екатеринбурге ребёнок умер из-за менингококковой инфекции

В Екатеринбурге от менингококковой инфекции скончался ребёнок, которому был 1 год и 10 месяцев.
REGNUM 07:14
Здоровье

Названы первые симптомы рака легких

Как отмечает издание, есть и нетипичные симптомы рака легких.
Известия вчера в 21:31
Космос

Новая мегаракета НАСА теперь оснащена всеми четырьмя двигателями: фото и видео

AstroNews.ru 00:36
Общество

Гороскоп на 17 ноября: Водолеи, у вас намечается очень хороший день

Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
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Политика

В Тбилиси начался митинг оппозиции

Интерфакс 07:27
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Песков назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса

Срок действия украинского закона об особом статусе Донбасса истекает 31 декабря, и "все рассчитывают на то, что украинская сторона понимает, как они будут себя вести и что будут делать с этим законом", отметил пресс-секретарь президента.
Вести.Ru 05:44
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина порадовала поклонников откровенным фото

Бывшая солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина взбудоражила фанатов, выложив в Instagram эротичное фото.
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Политика

В ФСВТС рассказали о контракте с Эр-Риядом по поставке С-400

Россия и Саудовская Аравия обсуждают выполнение контракта по поставкам зенитных ракетных комплексов С-400.
Известия 06:45
Происшествия

В Гонконге полиция применила слезоточивый газ возле университета

РИА Новости вчера в 22:40
Шоу-бизнес

Богомолов и Собчак до сих пор не живут вместе

Молодожены охотно признаются друг другу в любви в социальных сетях и появляются вместе на светских мероприятиях, но под одной крышей так и не живут.
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Политика

Рассекречены документы компартии Китая о лагерях для мусульман

В содержании раскрытых документов есть секретные личные указания генсека Си Цзиньпина (на 96 страницах) и Чэнь Цюаньго, занимающего пост первого секретаря КПК в СУАР.
Наша версия 07:16
Общество

Список новогодних подарков маленькой девочки потряс ее отца

Список подарков, который составила 10-летняя девочка из Лос-Анжелеса, сильно удивил ее отца.
Газета.Ru вчера в 22:52
Спорт

Союз биатлонистов назвал срок определения состава сборной России

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков заявил, что правление организации утвердит окончательный состав национальной сборной на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU в понедельник, 18 ноября.
РБК 07:51
Энергетика

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 15 ноября в 13:57
Армия и оружие

ОАК сделает самолет Як-130 боевым

"Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) начала глубокую модернизацию учебно-боевого самолета Як-130, в результате которой самолет станет в значительной степени боевым.
ТАСС 06:10
Единоборства

Конор МакГрегор отреагировал на поражение Артема Лобова

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, прокомментировал кулачный бой Артема Лобова и Джейсона Найта, завершившийся досрочным поражением «Русского Молота».
FightTime.ru 02:28
Футбол

Артем Дзюба: Бельгийцы указали нам на наши ошибки

Добавим, что сборная России прервала свою серию из семи побед кряду и, имея в активе 21 очко, занимает вторую строчку в турнирной таблице группы I. В заключительном матче группового этапа сборная России 19 ноября в гостях сыграет против Сан-Марино.
Советский спорт вчера в 14:41
Интернет

Эксперимент Google обрушил тысячи браузеров Chrome по всему миру

Как сообщает портал The Verge, эксперимент привёл к сбою в «тысячах» корпоративных сетей по всему миру.
Профиль вчера в 15:21
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Врачи перечислили продукты для укрепления суставов

Ugpressa.ru вчера в 22:48
Происшествия

Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани

В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
Газета.Ru вчера в 05:24
Энергетика

Белоруссия рассчитывает на снижение цены на газ из России в 2020 году

Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что Минск рассчитывает на снижение стоимости российского газа в 2020 году и ведёт об этом переговоры с Москвой.
RT на русском 05:24
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