Истребители Су-30МКИ уступают французским самолетам четвертого поколения Rafale, это одна из причин, по которым Индия сделала свой выбор в пользу последних. Об этом пишет The Economic Times.

СМИ Индии заявили о превосходстве французских Rafale над Су-30МКИ

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