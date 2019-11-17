Политика

РБКРБКСМИ Индии заявили о превосходстве французских Rafale над Су-30МКИ

Истребители Су-30МКИ уступают французским самолетам четвертого поколения Rafale, это одна из причин, по которым Индия сделала свой выбор в пользу последних. Об этом пишет The Economic Times.
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