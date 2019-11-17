Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruВ Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ

Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times. Индийское издание пишет, что способность к длительному барражированию у Rafale в 1,5 раза выше, чем у Су-30МКИ.
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