Армия и оружие
Lenta.ruВ Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ
Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times. Индийское издание пишет, что способность к длительному барражированию у Rafale в 1,5 раза выше, чем у Су-30МКИ.
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Последний аргумент? Су-30МКИ должен сбить французский Rafale в реальном бою
Красная веснавчера в 21:51
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