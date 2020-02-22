Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Индии обнаружили более трех тысяч тонн золота, сообщили СМИ

Геологи открыли в Индии запасы золота, которые в пять раз превышают золотой запас страны, сообщает издание India Times. Два рудника примерно с 3,5 тысячи тонн золотой руды обнаружены в округе Сонбхадра на востоке штата Уттар-Прадеш.
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Власти Индии опровергли сообщения о находке трех тысяч тонн золота

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Министр внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага рассчитывает на то, что США создадут в его стране военную базу для сдерживания роста влияния России в Африке.
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Секретарь СНБО заявил о профессиональных провокаторах в Новых Санжарах

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Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись в РФ

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Байден заявил, что РФ против его избрания кандидатом в президенты США

Бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил, что Россия не хочет, чтобы его избрали кандидатом на пост президента от Демократической партии.
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Проект предусматривает реконструкцию и техническое перевооружение лабораторно-производственного корпуса предприятия.
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Стали известны цены на новые процессоры Intel Comet Lake-S

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Бывший нападающий «Тоттенхэма» Питер Крауч рассказал, что главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо предложил ему вернуться в команду.
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В Петербурге арестовали повторно сбежавшего подозреваемого в убийстве

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"В связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине при эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.
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