Общество
РИА НовостиВ Индии обнаружили более трех тысяч тонн золота, сообщили СМИ
Геологи открыли в Индии запасы золота, которые в пять раз превышают золотой запас страны, сообщает издание India Times. Два рудника примерно с 3,5 тысячи тонн золотой руды обнаружены в округе Сонбхадра на востоке штата Уттар-Прадеш.
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Футбол
Сборная России прошла в финал Кубка Легенд
В матче Кубка Легенд сборная России разгромила сборную Испании со счетом 5:2. В составе россиян голами отметились Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Самедов и Денис Колодин.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поскользнулась на платье
На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.
Музыка
Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020»
Украину на "Евровидении-2020" представит группа Go-A.
Происшествия
В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала
В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер».
Происшествия
Часть конструкций упала с башни «Москва-Сити»
Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-Сити", сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.
Хоккей
Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталс» россиянин Александр Овечкин забросил 700 шайб в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Армия и оружие
В ближайшие 10 лет США не смогут бросить вызов России
Что касается стратегического ядерного оружия, то тут США отстают гораздо сильнее.
Политика
Кремль отреагировал на «поручения» Путина по борьбе с ВИЧ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков никогда не слышал о поручениях главы государства Владимира Путина по борьбе с ВИЧ.
Политика
В Триполи надеются на создание базы США в Ливии для сдерживания России
Министр внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага рассчитывает на то, что США создадут в его стране военную базу для сдерживания роста влияния России в Африке.
Армия и оружие
Штурмовая авиация ЮВО пополнилась тремя самолетами Су-25
Происшествия
В Ростовской области при взрыве газа в жилом доме погибли два человека
При взрыве газа в трехэтажном доме в Ростовской области погибли два человека, ещё двое пострадали.
Политика
Секретарь СНБО заявил о профессиональных провокаторах в Новых Санжарах
Во время протестов против размещения эвакуированных из КНР в Новых Санжарах (Украина) в толпе действовали профессиональные подстрекатели.
Общество
Немецкий онколог назвал наиболее эффективный метод борьбы с раком
Генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс расказал о том, какой метод является самым эффективным при борьбе с раком.
Шоу-бизнес
Алсу покупала голоса за дочь на шоу «Голос»
Алсу отметила, что каждое сообщение стоило денег. Лично она отправила 40 смс за дочь Микеллу.
Общество
У эвакуировавшего украинцев водителя автобуса поднялась температура
Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине.
Гаджеты
Apple выпустит удешевлённую версию беспроводных наушников AirPods Pro
Американская компания Apple в скором времени представит недорогую модификацию беспроводных наушников AirPods Pro.
Футбол
Чемпион мира Адиль Рами стал игроком «Сочи»
Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.
Футбол
Забрать оставшихся граждан РФ из Китая предложил ФК «Шахтер»
Эвакуировать оставшихся в Китае граждан Украины предложили в футбольном клубе «Шахтер», об этом сообщается 22 февраля на сайте футбольного клуба.
Общество
Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись в РФ
Восемь россиян, находившиеся на круизном лайнере Diamond Princess вернулись в РФ бортом МЧС, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Политика
Байден заявил, что РФ против его избрания кандидатом в президенты США
Бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил, что Россия не хочет, чтобы его избрали кандидатом на пост президента от Демократической партии.
Космос
Предприятие «Роскосмоса» в Москве реконструируют
Проект предусматривает реконструкцию и техническое перевооружение лабораторно-производственного корпуса предприятия.
Политика
Названы страхи россиян в случае ухода Путина
Эксперты назвали главные страхи граждан России в случае ухода Владимира Путина с поста президента страны.
Гаджеты
Стали известны цены на новые процессоры Intel Comet Lake-S
В Сети опубликовали скриншот цен на серию процессоров Intel Comet Lake-S.
Культура
Новую акустическую систему установили в Кафедральном соборе
Футбол
Крауч: «Думал, мне звонит жена, но это был Моуриньо, предлагал вернуться»
Бывший нападающий «Тоттенхэма» Питер Крауч рассказал, что главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо предложил ему вернуться в команду.
Происшествия
В Петербурге арестовали повторно сбежавшего подозреваемого в убийстве
Невский районный суд Санкт-Петербурга арестовал местного жителя Алексея Толчина, подозреваемого в убийстве матери, после чего он сбежал от следователей и был повторно задержан правоохранителями.
Космос
Получены данные, меняющие историю формирования Земли
Наука
Быстрота принятия решения о награде влияет на рецидив депрессии
Швейцарские ученые из Цюрихского университета установили, что быстрота принятия решения потратить усилия на получение вознаграждения влияет на рецидив депрессии.
Политика
Зеленский принял отставку главы Тернопольской области после протестов
"В связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине при эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.