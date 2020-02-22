Геологи открыли в Индии запасы золота, которые в пять раз превышают золотой запас страны, сообщает издание India Times. Два рудника примерно с 3,5 тысячи тонн золотой руды обнаружены в округе Сонбхадра на востоке штата Уттар-Прадеш.

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