Общество

Невские НовостиНевские НовостиВ Индии официально запретили Tik Tok и еще 58 приложений

Власти Индии запретили на территории страны 59 китайских приложений. Среди них набирающие популярность социальная сеть Tik Tok, браузер UC Browser и мессенджер WeChat. Tik Tok, браузер UC Browser и мессенджер WeChat стали запрещенными приложениями на территории Индии.
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Власти Индии заблокировали TikTok и еще 58 китайских приложений

Взгляд.ру12:39

Индия заблокировала 59 китайских приложений

Коммерсантъ14:35

В Индии запретили TikTok

Вести.Ru12:53

Власти Индии запретили TikTok и WeChat

Газета.Ru12:45

Власти Индии заблокировали TikTok и еще 58 китайских приложений

РБК15:31

В Индии запретили «наносящую вред суверенитету» соцсеть Tik Tok

Комсомольская правда12:27

В Индии запретили TikTok и WeChat

РИА Новости12:14
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Политика

Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

Второй тур президентских выборов состоится 12 июля.
Интерфакс 01:14
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Политика

Санкции США против «Северного потока-2» назвали бессмысленными

Санкционное давление со стороны США не сможет остановить строительство газопровода «Северный поток-2», заявил на страницах журнала Forbes колумнист Кеннет Рапоза.
Lenta.ru вчера в 14:48
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Происшествия

«Норникель» мог допустить новое загрязнение на своем предприятии

Разливы оборотной воды на хвостохранилище – типичная для горнодобывающих предприятий авария, многие фабрики допускают подобные нарушения в ежедневном режиме, говорит аналитик АКРА Максим Худалов.
Ведомости вчера в 16:08
Общество

Названо число выявленных штаммов коронавируса в России

С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса.
Lenta.ru 20:26
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Игры

В июне PS Plus откроет доступ к NBA 2K20 и Rise of the Tomb Raider

Faktom 11:03
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Политика

Памфилова считает фейки о голосовании спланированной акцией

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что появляющиеся фейки в связи с голосованием по поправкам к Конституции являются частью спланированной и хорошо подготовленной акции.
RT на русском 19:37
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Общество

Электронное голосование по поправкам к Конституции завершается сегодня

У обоих получилось проголосовать дважды, за что теперь им пригрозили уголовным делом, если будет доказано, что это была акция по дискредитации голосования.
Эхо Москвы 17:04
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Здоровье

За сутки в Амурской области подтвержден 31 новый случай коронавируса

По данным на 29 июня, проведено 102 636 исследований на коронавирус, сообщает пресс-служба амурского правительства.
Амурская правда 02:47
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Общество

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

Деловое.ТВ 02:55
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Финансы

В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам

По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
Коммерсантъ вчера в 22:13
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Политика

Сенатор предложил выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

Сенатор США Джон Тьюн предложил поправку в оборонный бюджет на 2020-2021 финансовый год, которая позволит США приобрести у Турции российские зенитные ракетные системы С-400.
РБК 19:44
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Происшествия

Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа

РИА Новости 17:59
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Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости 12:25
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Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении

Известия 05:15
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Игры

Бюджетная версия новой Xbox Series X получит 7,5 Гбайт ОЗУ

Astera вчера в 04:39
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Шоу-бизнес

Супруг Полины Гагариной показал свою настоящую любовь

Несмотря на развод с Полиной Гагариной, Дмитрий Исхаков продолжает общаться с детьми, которых воспитывал в браке с супругой.
OvideO.ru 14:18
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Общество

Индексация пособий для пенсионеров-опекунов возобновится с 1 июля

Российских пенсионеров, являющихся опекунами и попечителями несовершеннолетних детей, ожидает увеличение страховой части пенсионного пособия в июле, сообщили в ПФР.
Народные новости 13:37
Общество

Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль

Туристические операторы Coral Travel, «Интурист», PEGAS Touristik, TEZ Tour и ANEX Tour начали отменять брони на июль из-за неопределенности со сроком снятия ограничений по COVID-19.
Городовой 14:57
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Авто

Прототип нового Hyundai Creta для России впервые показали на фото

Компания Hyundai начала испытания нового кроссовера Hyundai Creta второй генерации для России.
Новые автомобили 12:45
Общество

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году.
Evo-rus.com 04:06
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Общество

В Омске на «конституционных» лотерейных билетах нашли метки

В Омске на лотерейных билетах «Моего региона» были обнаружены пометки. Об этом сообщает портал «Коммерческие вести».
Вестник 13:35
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Общество

Волочковой выписали штраф за поездку в монастырь в период карантина

Нижний Новгород, 29 июня 2020, 16:02 — REGNUM Балерина Анастисия Волочкова поплатилась за посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевский монастыря, который расположен в закрытом на карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции нижегородском селе Дивеево.
REGNUM 09:02
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Здоровье

Россиян предупредили о росте числа диабетиков после эпидемии

Заведующая кафедрой эндокринологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Минздрава РФ Татьяна Демидова сообщила, что распространение коронавируса приведет к резкому приросту числа диабетиков в стране.
ФедералПресс вчера в 22:43
59
Политика

США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

Соединенные Штаты вновь ужесточили экспортные ограничения в отношении поставок товаров в Россию.
Известия 19:26
9
Здоровье

Президент Казахстана предложил вернуть карантин из-за «второй волны» коронавируса

Президент Казахстана вынес выговоры мэрам нескольких городов, в том числе главам Нур-Султана и Алматы Алтаю Кульгинову и Бакытжану Сагинтаеву за очередное обострение ситуации с развитием инфекции, - отмечает телеканал "Дождь".
Новые Известия 15:20
Политика

Мадуро решил выслать из Венесуэлы представителя ЕС

Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение выслать из страны представителя Евросоюза (ЕС).
Lenta.ru 19:30
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Гаджеты

Процессоры AMD Ryzen 4000 на основе Zen 3 выпустят уже этой осенью

Часть источников утверждает, что Ryzen 4000-й серии с поддержкой архитектуры Zen 3 поступит в продажу не раньше 2021 года в связи с экономическими затруднениями фирмы из-за пандемии.
NewInform 10:00
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу

Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор 06:56
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Армия и оружие

В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей

Газета.Ru 27 июня в 23:37
1,6K
Происшествия

Давшую показания на Серебренникова попросили освободить от наказания

Прокуратура попросила суд освободить от наказания бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, показания которой легли в основу приговора по делу режиссера Кирилла Серебренникова, сообщила РБК пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Котомина.
РБК 07:35
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