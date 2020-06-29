Власти Индии запретили на территории страны 59 китайских приложений. Среди них набирающие популярность социальная сеть Tik Tok, браузер UC Browser и мессенджер WeChat. Tik Tok, браузер UC Browser и мессенджер WeChat стали запрещенными приложениями на территории Индии.

В Индии официально запретили Tik Tok и еще 58 приложений

Политика Санкции США против «Северного потока-2» назвали бессмысленными Санкционное давление со стороны США не сможет остановить строительство газопровода «Северный поток-2», заявил на страницах журнала Forbes колумнист Кеннет Рапоза. 206

Происшествия «Норникель» мог допустить новое загрязнение на своем предприятии Разливы оборотной воды на хвостохранилище – типичная для горнодобывающих предприятий авария, многие фабрики допускают подобные нарушения в ежедневном режиме, говорит аналитик АКРА Максим Худалов.

Политика Памфилова считает фейки о голосовании спланированной акцией Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что появляющиеся фейки в связи с голосованием по поправкам к Конституции являются частью спланированной и хорошо подготовленной акции. 4

Общество Электронное голосование по поправкам к Конституции завершается сегодня У обоих получилось проголосовать дважды, за что теперь им пригрозили уголовным делом, если будет доказано, что это была акция по дискредитации голосования. 1,4K

Финансы В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%. 47

Политика Сенатор предложил выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона Сенатор США Джон Тьюн предложил поправку в оборонный бюджет на 2020-2021 финансовый год, которая позволит США приобрести у Турции российские зенитные ракетные системы С-400. 269

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Общество Индексация пособий для пенсионеров-опекунов возобновится с 1 июля Российских пенсионеров, являющихся опекунами и попечителями несовершеннолетних детей, ожидает увеличение страховой части пенсионного пособия в июле, сообщили в ПФР.

Общество Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль Туристические операторы Coral Travel, «Интурист», PEGAS Touristik, TEZ Tour и ANEX Tour начали отменять брони на июль из-за неопределенности со сроком снятия ограничений по COVID-19. 1,3K

Авто Прототип нового Hyundai Creta для России впервые показали на фото Компания Hyundai начала испытания нового кроссовера Hyundai Creta второй генерации для России.

Общество Волочковой выписали штраф за поездку в монастырь в период карантина Нижний Новгород, 29 июня 2020, 16:02 — REGNUM Балерина Анастисия Волочкова поплатилась за посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевский монастыря, который расположен в закрытом на карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции нижегородском селе Дивеево. 392

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Здоровье Президент Казахстана предложил вернуть карантин из-за «второй волны» коронавируса Президент Казахстана вынес выговоры мэрам нескольких городов, в том числе главам Нур-Султана и Алматы Алтаю Кульгинову и Бакытжану Сагинтаеву за очередное обострение ситуации с развитием инфекции, - отмечает телеканал "Дождь".

Гаджеты Процессоры AMD Ryzen 4000 на основе Zen 3 выпустят уже этой осенью Часть источников утверждает, что Ryzen 4000-й серии с поддержкой архитектуры Zen 3 поступит в продажу не раньше 2021 года в связи с экономическими затруднениями фирмы из-за пандемии. 5

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