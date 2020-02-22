Общество

RT на русскомRT на русскомВ Индии опровергли данные об обнаружении 3 тысяч тонн золота

Ранее СМИ писали, что геологи обнаружили более 3 тыс. тонн золота на востоке штата Уттар-Прадеш в Индии.
Читать в источнике
Комментировать351

Подробнее о событии

Индийские геологи опровергли сведения об обнаружении огромного запаса золотой руды

Эхо Москвы18:04

Власти Индии опровергли сообщения о находке трех тысяч тонн золота

РИА Новости15:14

В Индии нашли 3 тысячи тонн золота – в 5 раз больше всего запаса страны

Фонтанка.Ру07:56

Индия опровергла данные о нахождении более 3 тысяч тонн золота

Газета.Ru12:12

В Индии опровергли данные об обнаружении крупного месторождения золота

РБК12:10

Геологи Индии опровергли сообщения СМИ о найденных ими тысячах тонн золота

Красная весна12:02

В Индии опровергли данные об обнаружении 3 тысяч тонн золота

RT на русском11:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 18:11, Ашберн
Космос

Новый спектрограф HPF обнаружил экзопланету размером с Нептун

V-kosmose.com 20 февраля в 23:38
Музыка

Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020

RT на русском 17:01
Здоровье

Программа «Земский доктор» будет расширена в Челябинской области

В Челябинской области планируют расширить поддержку медицинских работников в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
Первый областной 20 февраля в 01:29
Экономика

Названы регионы, где в 2020 году ожидается наибольший рост зарплат

Реальные заработные платы вырастут по России на 2,5% в 2020 году, при этом наибольший рост прогнозируется в пяти регионах - Татарстане, Якутии, Ленинградкой области, Ямало-Ненецком автономном округе и Пензенской области.
ТАСС 20 февраля в 05:39
Происшествия

В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала

В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер».
Lenta.ru 13:31
Авто

Представлен обновлённый Volkswagen Caddy

Volkswagen Caddy нового поколения получил самой серьезное обновление за последние 16 лет. Его презентация проходила в Германии.
Tvoe-avto.com вчера в 07:37
Политика

Советник Трампа прокомментировал данные о «российском вмешательстве»

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что ему не известно о каких-либо попытках РФ поддержать на выборах американского лидера Дональда Трампа.
РИА Новости 17:59
Экономика

На Аляске рыбаки оценили потери от введенного Россией продэмбарго

Отмечается, что в 2010-2013 годах компании Аляски поставляли на российский рынок продукцию в среднем на $40 млн в год.
Газета.Ru 20 февраля в 00:26
Политика

Эрдоган пригрозил «решительными действиями» в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары предпринять "более решительные действия" в Сирии.
РИА Новости 10:25
Здоровье

В Китае официально признали «Арбидол» лекарством против коронавируса

Помима «Арбидола» в список вошли и другие противовирусные препараты. Отмечается, что это произошло впервые.
Новые Ведомости 20 февраля в 05:37
Футбол

«Монако» без Головина сыграл вничью с «Дижоном» в чемпионате Франции

Футболисты "Монако" сыграли вничью с "Дижоном" в матче 26-го тура чемпионата Франции. Игра в Дижоне завершилась со счетом 1:1.
РИА Новости 17:06
Футбол

«Шахтер» обыграл «Бенфику» в первом матче плей-офф Лиги Европы

Поединок 1\16 финала турнира состоялся в Харькове и завершился победой хозяев со счетом 2:1.«Шахтер» открыл счет в матче на 22-й минуте после гола Марлоса.
Vprognoze.ru 20 февраля в 15:24
Хоккей

Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ

Российская газета 15:39
Футбол

«Барселона» разгромила «Эйбар», Месси оформил покер

LiveSport.ru 11:56
Биатлон

Тренер Касперович прокомментировал ситуацию с аккредитацией на ЧМ

Александр Касперович, тренер российского биатлониста Александра Логинова, высказался о ситуации со своей аккредитацией и обысками на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.
RT на русском 10:43
Футбол

Чемпион мира Адиль Рами стал игроком «Сочи»

Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.
ODDS.ru 00:45
Общество

В Италии число зараженных коронавирусом превысило 50 человек

Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Италии в субботу превысило 50 человек, сообщил на пресс-конференции в Милане президент североитальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана.
РИА Новости 10:04
Энергетика

Гончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не заключили новый контракт на транзит, цена на газ для украинских потребителей могла бы увеличиться в три-четыре раза.
Известия вчера в 12:18
Армия и оружие

В США прошли учения с имитацией ядерного удара по России

В ходе учений была сымитирована реакция США в виде ответного ядерного удара по России.
REGNUM 00:35
Общество

В Киеве сообщили о состоянии украинцев, эвакуированных из Китая

Утренний медосмотр прошли эвакуированные из Китая граждане Украины, сообщил представитель украинского Минздрава Дмитрий Коваль 22 февраля на брифинге.
Красная весна 07:20
Происшествия

На северо-западе Москвы произошла драка со стрельбой

Три человека пострадали в ходе конфликта со стрельбой из травматического пистолета на северо-западе Москвы.
ТАСС 16:26
Армия и оружие

Российские подлодки вынудили США усилить рубеж на севере Атлантики

Мобильную противолодочную разведывательную систему для противодействия российским подводным лодкам разрабатывают Военно-морские силы США, 21 февраля пишет американское издание The Drive.
Красная весна 11:20
Политика

Другой миллиардер: Клинт Иствуд назвал лучшего президента для США

Американский актер Клинт Иствуд, на протяжении долгого времени являвшийся сторонником Республиканской партии США, считает, что миллиардер Майкл Блумберг, выступающий от демократов, может стать для страны лучшем президентом, нежели нынешний глава государства Дональд Трамп.
РЕН ТВ 17:50
Единоборства

Прямой эфир боя Уайлдер — Фьюри 2. Реванш покажут на «Рен ТВ»

Чемпионат 18:00
Футбол

Тарасов сломал ногу через три дня после подписания контракта

МК-Спорт вчера в 05:34
Музыка

Матвиенко рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении

Продюсер Игорь Матвиенко предложил отправить от России на "Евровидение-2020" группу "Фабрика".
РИА Новости 16:56
Политика

Украинский педиатр Комаровский: людьми в Санжарах манипулируют все

По словам Комаровского главная вина лежит на государственных чиновниках, которые должны разъяснить местным жителям состояние приехавших на карантин людей.
Красная весна 16:04
Космос

SpaceX: орбитальный полёт прототипа Starship состоится в этом году

Наряду с кадрами сборки текущего прототипа Starship SN1 на испытательном полигоне SpaceX вблизи местечка Бока-Чика (штат Техас), он высказал некоторые соображения о стратегии, используемой в работе над новым космическим кораблем, прототип которого предполагается запустить на орбиту в этом году.
3DNews 01:18
Шоу-бизнес

Юная дочь Климовой блеснула на балу со своим бойфрендом

17-летняя дочь актрисы Екатерины Климовой Елизавета блеснула на Ломоносовском балу в роскошном вечернем платье со своим бойфрендом.
ФАН 17:58
Общество

Суд впервые отстранил от работы главу коллекторов за угрозы должникам

Арбитражный суд в Москве впервые в российской практике отстранил от работы главу коллекторской фирмы.
РБК 14:18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное