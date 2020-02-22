Общество
RT на русскомВ Индии опровергли данные об обнаружении 3 тысяч тонн золота
Ранее СМИ писали, что геологи обнаружили более 3 тыс. тонн золота на востоке штата Уттар-Прадеш в Индии.
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Космос
Новый спектрограф HPF обнаружил экзопланету размером с Нептун
Музыка
Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020
Здоровье
Программа «Земский доктор» будет расширена в Челябинской области
В Челябинской области планируют расширить поддержку медицинских работников в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
Экономика
Названы регионы, где в 2020 году ожидается наибольший рост зарплат
Реальные заработные платы вырастут по России на 2,5% в 2020 году, при этом наибольший рост прогнозируется в пяти регионах - Татарстане, Якутии, Ленинградкой области, Ямало-Ненецком автономном округе и Пензенской области.
Происшествия
В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала
В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер».
Авто
Представлен обновлённый Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy нового поколения получил самой серьезное обновление за последние 16 лет. Его презентация проходила в Германии.
Политика
Советник Трампа прокомментировал данные о «российском вмешательстве»
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что ему не известно о каких-либо попытках РФ поддержать на выборах американского лидера Дональда Трампа.
Экономика
На Аляске рыбаки оценили потери от введенного Россией продэмбарго
Отмечается, что в 2010-2013 годах компании Аляски поставляли на российский рынок продукцию в среднем на $40 млн в год.
Политика
Эрдоган пригрозил «решительными действиями» в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары предпринять "более решительные действия" в Сирии.
Здоровье
В Китае официально признали «Арбидол» лекарством против коронавируса
Помима «Арбидола» в список вошли и другие противовирусные препараты. Отмечается, что это произошло впервые.
Футбол
«Монако» без Головина сыграл вничью с «Дижоном» в чемпионате Франции
Футболисты "Монако" сыграли вничью с "Дижоном" в матче 26-го тура чемпионата Франции. Игра в Дижоне завершилась со счетом 1:1.
Футбол
«Шахтер» обыграл «Бенфику» в первом матче плей-офф Лиги Европы
Поединок 1\16 финала турнира состоялся в Харькове и завершился победой хозяев со счетом 2:1.«Шахтер» открыл счет в матче на 22-й минуте после гола Марлоса.
Хоккей
Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
Футбол
«Барселона» разгромила «Эйбар», Месси оформил покер
Биатлон
Тренер Касперович прокомментировал ситуацию с аккредитацией на ЧМ
Александр Касперович, тренер российского биатлониста Александра Логинова, высказался о ситуации со своей аккредитацией и обысками на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.
Футбол
Чемпион мира Адиль Рами стал игроком «Сочи»
Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.
Общество
В Италии число зараженных коронавирусом превысило 50 человек
Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Италии в субботу превысило 50 человек, сообщил на пресс-конференции в Милане президент североитальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана.
Энергетика
Гончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не заключили новый контракт на транзит, цена на газ для украинских потребителей могла бы увеличиться в три-четыре раза.
Армия и оружие
В США прошли учения с имитацией ядерного удара по России
В ходе учений была сымитирована реакция США в виде ответного ядерного удара по России.
Общество
В Киеве сообщили о состоянии украинцев, эвакуированных из Китая
Утренний медосмотр прошли эвакуированные из Китая граждане Украины, сообщил представитель украинского Минздрава Дмитрий Коваль 22 февраля на брифинге.
Происшествия
На северо-западе Москвы произошла драка со стрельбой
Три человека пострадали в ходе конфликта со стрельбой из травматического пистолета на северо-западе Москвы.
Армия и оружие
Российские подлодки вынудили США усилить рубеж на севере Атлантики
Мобильную противолодочную разведывательную систему для противодействия российским подводным лодкам разрабатывают Военно-морские силы США, 21 февраля пишет американское издание The Drive.
Политика
Другой миллиардер: Клинт Иствуд назвал лучшего президента для США
Американский актер Клинт Иствуд, на протяжении долгого времени являвшийся сторонником Республиканской партии США, считает, что миллиардер Майкл Блумберг, выступающий от демократов, может стать для страны лучшем президентом, нежели нынешний глава государства Дональд Трамп.
Футбол
Тарасов сломал ногу через три дня после подписания контракта
Музыка
Матвиенко рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении
Продюсер Игорь Матвиенко предложил отправить от России на "Евровидение-2020" группу "Фабрика".
Политика
Украинский педиатр Комаровский: людьми в Санжарах манипулируют все
По словам Комаровского главная вина лежит на государственных чиновниках, которые должны разъяснить местным жителям состояние приехавших на карантин людей.
Космос
SpaceX: орбитальный полёт прототипа Starship состоится в этом году
Наряду с кадрами сборки текущего прототипа Starship SN1 на испытательном полигоне SpaceX вблизи местечка Бока-Чика (штат Техас), он высказал некоторые соображения о стратегии, используемой в работе над новым космическим кораблем, прототип которого предполагается запустить на орбиту в этом году.
Шоу-бизнес
Юная дочь Климовой блеснула на балу со своим бойфрендом
17-летняя дочь актрисы Екатерины Климовой Елизавета блеснула на Ломоносовском балу в роскошном вечернем платье со своим бойфрендом.
Общество
Суд впервые отстранил от работы главу коллекторов за угрозы должникам
Арбитражный суд в Москве впервые в российской практике отстранил от работы главу коллекторской фирмы.