Геологическая служба Индии опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что в штате Уттар-Прадеш нашли рудники с примерно 3,5 тыс. тонн золотой руды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление индийского ведомства.

В Индии опровергли данные об обнаружении 3 тысяч тонн золота

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