Общество
RT на русскомВ Индии опровергли данные об обнаружении 3 тысяч тонн золота
Ранее СМИ писали, что геологи обнаружили более 3 тыс. тонн золота на востоке штата Уттар-Прадеш в Индии.
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Экономика
МВФ: коронавирус может подорвать восстановление мировой экономики
Несмотря на вспышку вируса COV ID19, МВФ придерживается своего январского прогноза роста мировой экономики на 3,3% в 2020 году по сравнению с подъемом на 2,9% в 2019 году.
Происшествия
Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию
В Омске суд вынес приговор мужчине, который наказывал пасынка, ставя его коленями на гречку.
Общество
Эксперты определили задачи по регулированию искусственного интеллекта
Российские эксперты попытались найти ответ на него, сообщает D-Russia.ru.
Общество
В Италии число зараженных коронавирусом возросло до 79 человек
"В Ломбардии у нас наибольшее число зараженных – 54 человек, 17 в Венето, два в Эмилии-Романье, два в Лацио (вокруг Рима), это пара китайских туристов, и один в Пьемонте", - перечислил Боррелли.
Общество
В Подмосковье стали чаще сортировать отходы
В прошлом году сортировать отходы начали 40% жителей Подмосковья. По словам министра ЖКХ, к концу года этот показатель увеличился до 60%.
Политика
ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине
Европейский союз призвал Израиль пересмотреть планы по строительству поселений на палестинских территориях, которые, по мнению ЕС, наносят ущерб ближневосточному урегулированию, говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля.
Музыка
Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020
Политика
Познер назвал позором историю с возвращением украинцев из Уханя
Зеленский: Организаторы паники вокруг возвращения украинцев из Уханя понесут наказание Таким образом он вновь прокомментировал беспорядки, которые произошли в Полтавской области у поселка Новые Санжары, где местные жители пытались не пропустить автобусы с эвакуированными из Китая украинцами и жителями других государств, направлявшиеся в зону карантина.
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией
Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
Кино
Анонсированы новые «Звездные войны»
Напомним, что в мае 2019 года компания Walt Disney анонсировала прокатный график трех пока безымянных фильмов серии "Звездные войны", которые будут представлены 16 декабря 2022 года, 20 декабря 2024 года и 18 декабря 2026 года.
Экономика
Лукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн
Наука
«Магический» двухслойный графен оказался странным металлом
В двухслойном графене с поворотом на «магический» угол обнаружили редкую линейную зависимость электрического сопротивления от температуры вблизи абсолютного нуля.
Происшествия
В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала
В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер».
Общество
Власти Украины предупредили о снижении пенсий
На Украине будут снижаться пенсии из-за ограниченных ресурсов в сфере солидарной пенсионной системы, спрогнозировала замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Здоровье
Число «Доступных поликлиник» вырастет на Сахалине
Пилотной участницей нового проекта стала вторая поликлиника.
Политика
Советник Трампа прокомментировал данные о «российском вмешательстве»
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что ему не известно о каких-либо попытках РФ поддержать на выборах американского лидера Дональда Трампа.
Космос
Рогозин заявил о поставках воронежским предприятием деталей для Boeing
Спорт
Большунов сохранил лидерство в общем зачете «Ски Тура»
Российский лыжник Александр Большунов сохранил лидерство в «Ски Туре» перед гонкой преследования даже несмотря на падение в первом полуфинале спринта.
Единоборства
Друг Хабиба Тухугов нокаутировал Агилара на турнире UFC Fight Night 168
Российский полулегковес Зубайра Тухугов взял верх над американцем Кевином Агиларом на турнире UFC Fight Night 168.
Шоу-бизнес
Жену Джигана Оксану Самойлову выписали из роддома
Политика
В МИД РФ оценили эффективность деконфликтинга России и США в Сирии
Механизм деконфликтинга в отношениях между США и Россией относительно Сирии действуют эффективно.
Интернет
Facebook заплатит пользователям за записи их голоса
В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что Facebook намерен заплатить пользователям за записи их голоса.
Политика
В Триполи надеются на создание базы США в Ливии для сдерживания России
Министр внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага рассчитывает на то, что США создадут в его стране военную базу для сдерживания роста влияния России в Африке.
Здоровье
Россиянам разрешили пить энергетики
Энергетические напитки не навредят человеку, если только он не страдает острыми и хроническими болезнями.
Футбол
Покер Месси принес «Барселоне» разгромную победу над «Эйбаром»
Происшествия
В МЧС прокомментировали жесткую посадку самолета в Магадане
Общество
Любителям советского наследия захотели оставить холодильники
Агрегаты по праву считаются советским наследием.