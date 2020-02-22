Общество

RT на русскомRT на русскомВ Индии опровергли данные об обнаружении 3 тысяч тонн золота

Ранее СМИ писали, что геологи обнаружили более 3 тыс. тонн золота на востоке штата Уттар-Прадеш в Индии.
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