Ранее СМИ писали, что геологи обнаружили более 3 тыс. тонн золота на востоке штата Уттар-Прадеш в Индии.

В Индии опровергли данные об обнаружении 3 тысяч тонн золота

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