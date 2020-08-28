Коронавирус
REGNUMВ Индии предложили лечить коронавирус витамином B12
Нью-Дели, 28 августа 2020, 09:54 — REGNUM Витамин В12 способен блокировать размножение вируса SARS-CoV-2 в организме, облегчая течение заболевания, полагают индийские учёные. Российские эксперты восприняли идею о применении этого витамина осторожно, пишет 28 августа газета «Известия».
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с чего всё началось
Исследователи, как говорится в журнале IUBMB Life, провели компьютерное моделирование с целью выявить, какие молекулы из медикаментов и натуральных продуктов могут подавлять nsp12, содержащийся в геноме SARS-Cov-2 и отвечающий за размножение вируса.Российская газета04:38
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Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с коронавирусом на курортах
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Почему Россия ввозит пальмовое масло Поставки пальмового масла в страну растут с конца 1990-х годов: за это время они увеличились более чем в десять раз — до рекордных 1,06 млн т по итогам 2019 года, отмечают в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка.
РБК 04:00
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Родительские собрания в школах будут проводиться в онлайн-режиме, заявила начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская.
RT на русском 04:05
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Интерфакс вчера в 08:05
Общество
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