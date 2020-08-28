Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Индии предложили лечить коронавирус витамином B12

Нью-Дели, 28 августа 2020, 09:54 — REGNUM Витамин В12 способен блокировать размножение вируса SARS-CoV-2 в организме, облегчая течение заболевания, полагают индийские учёные. Российские эксперты восприняли идею о применении этого витамина осторожно, пишет 28 августа газета «Известия».
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с чего всё началось
Исследователи, как говорится в журнале IUBMB Life
, провели компьютерное моделирование с целью выявить, какие молекулы из медикаментов и натуральных продуктов могут подавлять nsp12, содержащийся в геноме SARS-Cov-2 и отвечающий за размножение вируса.
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