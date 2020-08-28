с чего всё началось

Нью-Дели, 28 августа 2020, 09:54 — REGNUM Витамин В12 способен блокировать размножение вируса SARS-CoV-2 в организме, облегчая течение заболевания, полагают индийские учёные. Российские эксперты восприняли идею о применении этого витамина осторожно, пишет 28 августа газета «Известия».

Общество В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с коронавирусом на курортах Москва, 28 августа 2020, 11:11 — REGNUM На российских курортах не зафиксировано высокого уровня инфицирования коронавирусом.

Общество Мурашко: детей в России прививать от коронавируса пока не планируется Вакцинация детей от коронавируса в России начнётся после того, как изучат влияние препарата на детский организм, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Общероссийском родительском собрании. 2

Политика Оппозиция РБ выразила сожаление формированием резерва российских войск Координационный совет (КС) Белоруссии прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о формировании в РФ резерва военных для использования на белорусской территории. 133

Происшествия Подростки сбросили на девушку коктейль Молотова в Краснодаре В Краснодаре группа подростков сбросила бутылку с зажигательной смесью с балкона жилого дома, чуть не попав в проходившую мимо девушку. 63

Политика Украина рассматривает возможность санкций против Белоруссии Украина может присоединиться к санкциям ЕС против Белоруссии, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. 8

Экономика В разгар пандемии Россия снизила импорт пальмового масла Почему Россия ввозит пальмовое масло Поставки пальмового масла в страну растут с конца 1990-х годов: за это время они увеличились более чем в десять раз — до рекордных 1,06 млн т по итогам 2019 года, отмечают в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

Общество Родительские собрания в школах переведут в онлайн-формат Родительские собрания в школах будут проводиться в онлайн-режиме, заявила начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская. 275

Спорт Зеленский стал обладателем черного пояса по карате Президент Украины Владимир Зеленский получил диплом о присуждении ему черного пояса первого дана по карате, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Политика МИД России вызвал посла Норвегии из-за высылки дипломата из Осло МИД России вызвал посла Норвегии в Москве Руне Реселанд в связи с высылкой российского дипломата из Осло.

Происшествия Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального Генпрокуратура РФ направила в Германию запрос о правовой помощи по ситуации с доставленным из Омска в коме в берлинскую клинику Charite оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов. 1,4K

Общество В Екатеринбурге снесут Кировский оптовый рынок Екатеринбург, 28 августа 2020, 09:39 — REGNUM Кировский оптовый рынок (КОР) в Екатеринбурге будет демонтирован, заявил глава города Александр Высокинский. 33

Общество В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России Пенсионный фонд России (ПФР) необходимо ликвидировать и платить пенсии напрямую из бюджета, заявил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. 1,3K

Политика Обвиненный в шпионаже экс-спецназовец США признавался в «связях с ГРУ» Обвиненные в США в шпионаже отставной спецназовец Питер Деббинс признавался в сотрудничестве с российской разведкой еще год назад, но всё это время оставался на свободе. 12