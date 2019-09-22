В индийском штате Раджастан женщина родила девочку с четырьмя ногами и тремя руками, пишет Daily Mail. Отмечается, что у девочки родился абсолютно здоровый брат-близнец. По версии врачей, изначально женщина должна была родить тройню, однако два плода срослись.

В Индии родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками

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