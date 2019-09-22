Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиВ Индии родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками

В индийском штате Раджастан женщина родила девочку с четырьмя ногами и тремя руками, пишет Daily Mail. Отмечается, что у девочки родился абсолютно здоровый брат-близнец. По версии врачей, изначально женщина должна была родить тройню, однако два плода срослись.
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В Индии родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками

РИА Новости02:34

В Индии родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками

Life.ruвчера в 23:53

Индианка родила ребенка с четырьмя ногами

Аргументы и Фактывчера в 20:49

Ребенок с четырьмя ногами и тремя руками родился в Индии

Газета.Ruвчера в 21:41

Девочка с четырьмя ногами и тремя руками родилась в Индии

Lenta.ruвчера в 22:17

В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками

Известиявчера в 20:20

В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками

РЕН ТВвчера в 19:19
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Происшествия

В Красноярске потушили пожар на территории склада

ТАСС 03:33
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