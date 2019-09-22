В индийском штате Раджастан на свет появилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами, сообщают портал India Times Post и британская газета Daily Mail. По данным издания, у девочки родился здоровый брат-близнец.

В Индии родилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами

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