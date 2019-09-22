Здоровье
РБКВ Индии родилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами
В индийском штате Раджастан на свет появилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами, сообщают портал India Times Post и британская газета Daily Mail. По данным издания, у девочки родился здоровый брат-близнец.
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Общество
Протоиерей Смирнов рассказал, как отучил воспитанника ругаться матом
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов во время общения с детьми из детского дома «Павлин» рассказал, как отучил одного из воспитанников использовать нецензурную лексику.
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В бете Call of Duty: Modern Warfare нашли упоминания королевской битвы
Игромания.ру 20 сентября в 09:22
Армия и оружие
Шойгу назвал число военных баз США по всему миру
Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, сколько военных баз США размещено по всему миру.
Газета.Ru 04:01
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов объяснил, почему променял Бузову на Костенко
Анастасию Костенко называли разлучницей, ведь именно к ней ушел Дмитрий Тарасов, который был в браке с известной телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
Блокнот Ростов-на-Дону 05:11
Шоу-бизнес
СМИ назвали размер пенсий российских артистов
Газета.Ru вчера в 21:58
Происшествия
Полиция задержала блокировавших вагоны с углем во Львовской области
Сотрудники полиции задержали людей, которые заблокировали железнодорожные вагоны с углем из России в Львовской области.
Московский Комсомолец вчера в 15:42
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В Чечне задержали трех колдунов
BFM.ru 08:50
Армия и оружие
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Игры
В Epic Games Store бесплатно отдают 6 игр про Бэтмена
В Epic Games Store до конца следующей недели бесплатно раздают сразу шесть игр, которые посвящены супергерою.
Inc-news.ru 20 сентября в 07:22
Шоу-бизнес
Александр Розенбаум дал первый концерт после операции
Комсомольская правда вчера в 18:02
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла еще одну операцию
Вторую операцию перенесла актриса Анастасия Заворотнюк. У врачей есть надежда на улучшение состояния артистки.
Donday.ru вчера в 16:20
Армия и оружие
Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море
Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.
Известия 05:41
Экономика
Российские ученые ввели «индекс самогона»
Институт социально-экономических исследований Финансового университета решил ввести Индекс производства самогона, который является одним из индикаторов экономического положения в стране.
Известия 04:26
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Шоу-бизнес
Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату
Врач-нейрохирург объяснил перевод актрисы Анастасии Заворотнюк, находящуюся ранее в коме, из реанимации в общую палату.
Ugpressa.ru вчера в 15:58
Происшествия
Массовая драка в ТЦ в Уфе попала на видео
Драка в торгово-развлекательном комплексе "Иремель" в Уфе попала на видео.
РИА Новости 07:45
Шоу-бизнес
Наташа Королёва занимается йогой в бикини перед камерой
Вроде ничего необычного, но йогой Наташа занимается в бикини, демонстрируя внушительный бюст и мягкий живот.
Uznayvse.ru вчера в 13:21
Происшествия
Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн
Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсацию в размере до £1 млн.
РБК вчера в 19:59
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РФС отказался регистрировать Кокорина для участия в РПЛ
Профиль 20 сентября в 14:42
Финансы
Сбербанк оценил объемы выдачи образовательных кредитов по госпрограмме
Пресс-служба Сбербанка подтвердила, что средний размер образовательного кредита с государственной поддержкой составляет 115 тысяч рублей, сообщает ТАСС.
Давыдов.Индекс 08:01
Шоу-бизнес
Певица Валерия рассказала о своей невестке из Новокузнецка
Известная российская певица Валерия положительно оценила выбор своего сына Артемия, который женился на девушке из Новокузнецка.
Газета Кемерова вчера в 23:34
Шоу-бизнес
Полина Гагарина легла под капельницу из-за поражения вирусом
Полина Гагарина легла под капельницу после поражения её организма вирусом.
OAnews 06:41
Спорт
Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 в Токио
Россию могут не допустить к участию в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.
News.ru вчера в 22:54
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Мультфильм «Маша и Медведь» вышел в кинотеатрах Великобритании
News.ru 20 сентября в 16:31
Финансы
Российские банки на треть сократили запасы валюты
Российские банки были вынуждены сокращать свои валютные запасы из-за поведения нерезидентов, считает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.
РБК вчера в 03:00