Здоровье
РБКВ Индии родилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами
В индийском штате Раджастан на свет появилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами, сообщают портал India Times Post и британская газета Daily Mail. По данным издания, у девочки родился здоровый брат-близнец.
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Армия и оружие
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Политика
Bloomberg узнал о планах Путина одобрить Парижское соглашение по климату
Как отмечает Bloomberg, точка зрения Путина близка к мнению американского президента Дональда Трампа — в 2017 году он объявил о выходе США из соглашения, объяснив это тем, что оно неудобно для бизнеса.
РБК 08:01
Гаджеты
Xiaomi показал несколько тизеров смартфона Mi Mix Alpha
Китайский производитель гаджетов Xiaomi представил тизеры, на которых показан новый смартфон Mi Mix Alpha.
Профиль 20 сентября в 12:18
Происшествия
Пираты освободили захваченных возле Камеруна российских моряков
Пираты освободили российских моряков, которые были захвачены у берегов Камеруна. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 03:49
Общество
Несколько профессиональных праздников в России могут отменить
В России могут отменить несколько профессиональных праздников, отмечаемых в стране еще со времен СССР, сообщает «Коммерсант».
МР7.ру 20 сентября в 01:52
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Футбол
«Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче чемпионата России
Футболисты московского "Локомотива" одержали победу над "Оренбургом" в 10-м туре чемпионата России.
РИА Новости 06:27
Общество
Снег с градом уже выпал в Подмосковье
News.ru 07:55
Кино
Раиса Рязанова получила приз губернатора на фестивале «Амурская осень»
Народная артистка России Раиса Рязанова получила приз губернатора Амурской области на церемонии закрытия XVII фестиваля кино и театра "Амурская осень" в Благовещенске, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:21
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости 19 сентября в 16:18
Кино
Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов
Экспресс газета 20 сентября в 10:38
Единоборства
Джереми Стивенс ответил Яиру Родригесу
FightTime.ru 02:48
Музыка
Группа «Ленинград» прокомментировала скандал после концерта в Ростове
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону вчера в 11:16
Наука
Зубы морских поедателей камней умеют самозатачиваться
Исследователи выяснили механизмы того, как зубы морских ежей постоянно сохраняют свою остроту – оказалось, что они самозатачиваются, но только с одной стороны.
Faktom 19 сентября в 11:00
Общество
В РПЦ назвали действенный способ избавления от привычки ругаться матом
Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов рассказал о том, как избавиться от привычки ругаться матом.
Газета.Ru 07:29
Армия и оружие
Шойгу назвал главную угрозу для России
Говоря о ситуации в мире, министр выразил надежду, что вопрос участия России в полномасштабной войне сейчас не стоит.
РИА Новости 02:41
Армия и оружие
NI: подлодки «Борей» могут сделать США «необитаемыми»
Как и атомные подводные лодки с баллистическими ракетами, эксплуатируемые Соединенными Штатами, Китаем, Францией, Великобританией и Индией, АПЛ класса "Борей" имеют своей основной целью разрушать города противника, даже если другие ядерные силы России будут уничтожены в первом ударе.
Газета.Ru 06:19
Финансы
Российские банки на треть сократили запасы валюты
Российские банки были вынуждены сокращать свои валютные запасы из-за поведения нерезидентов, считает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.
РБК вчера в 03:00
Происшествия
Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн
Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсацию в размере до £1 млн.
РБК вчера в 19:59
Экономика
Правительство одобрило законопроект о повышении МРОТ
Правительство России одобрило законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 7,5% - до 12 130 рублей, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Минтруда.
ТАСС 19 сентября в 07:47
Авто
В FIA подтвердили замены MGU-K и СЕ на машине Риккардо
В FIA подтвердили замены мотор-генератора MGU-K и блока управляющей электроники СЕ на машине Даниэля Риккардо.
F1news.ru 05:30
Происшествия
Американец погиб, делая предложение девушке
Газета.Ru вчера в 10:30
Экономика
Единый фонд страхования от ЧС предложили создать за счет граждан
Минфин и Центробанк России предложили создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций.
Известия 19 сентября в 19:50
Происшествия
Трое жителей Омска пострадали в перестрелке возле кафе
Трое жителей Омска получили огнестрельные ранения после конфликта с двумя неизвестными возле местного кафе, сообщает областное управление МВД в воскресенье, 22 сентября.
Известия 07:55
Кино
«Рэмбо: Последняя кровь»: станет ли популярным фильм со Сталлоне
Кинокритики не могут определиться, соберет ли кассу новый фильм о Рэмбо или нет. Раньше почти каждый человек знал историю о Рэмбо.
iReactor 00:00
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла еще одну операцию
Вторую операцию перенесла актриса Анастасия Заворотнюк. У врачей есть надежда на улучшение состояния артистки.
Donday.ru вчера в 16:20