Здоровье
ИзвестияВ Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками
В индийском городе Тонка на свет появилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками, пишет The Mirror. Примечательно, что у малышки родился брат-близнец, у которого нет никаких патологий. Врачи предположили, что изначально родиться должна была тройня, однако два плода соединились.
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 11:08, Вашингтон
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Политика
Порошенко подверг сомнению существование «формулы Штайнмайера»
Экс-президент Украины Петр Порошенко подверг сомнению существование "формулы Штайнмайера".
Газета.Ru 05:55
Шоу-бизнес
Цискаридзе удивился данным СМИ о своей пенсии
ТК Звезда 08:19
Экономика
Thomas Cook ищет еще 200 млн фунтов для предотвращения банкротства
Летом компании удалось договориться с банками-кредиторами и акционерами о вливании 900 млн фунтов, из которых 450 млн фунтов должна предоставить Fosun Tourism Group в обмен на 75-процентную долю в Thomas Cook и 25-процентную долю в ее авиакомпании.
Коммерсантъ 20 сентября в 10:01
Культура
Похудевшего Александра Семчева перестали приглашать на съемки
StarHit.ru 20 сентября в 21:00
Культура
Гуф может стать новым героем шоу «Холостяк»
Героем нового сезона шоу «Холостяк» может стать рэпер Гуф. Об этом со ссылкой на телеграм-каналы пишет Газета.ру.
Сусанин 06:41
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.
Газета.Ru вчера в 10:36
Происшествия
Пострадавшему от «Новичка» британцу предложили лечиться в России
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил британцу Чарльзу Роули, пострадавшему от нервно-паралитического вещества «Новичок», пройти лечение в России.
Lenta.ru 07:31
Происшествия
В Чечне задержали трех колдунов
Двух женщин и одного мужчину, подозреваемых в колдовстве, задержали в Чечне. Об этом сообщил телеканал «Грозный».
BFM.ru 08:50
Происшествия
Тело 18-летней девушки с 50 ножевыми ранениями нашли в Саратове
Полиция Саратова начала расследование жестокого убийства 18-летней девушки, найденной с 50 ножевыми ранениями в подъезде жилого дома.
Известия 10:09
Шоу-бизнес
Наташа Королева в белом тюрбане прогулялась по пляжу в Израиле
На кадрах в «сториз» Королева предстала в белом банном халате и тюрбане из обмотанного вокруг головы полотенца.
Телепрограмма 09:09
Общество
Со вторника москвичей ждет ясная погода
Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.
Российская газета 05:03
Игры
The Guardian назвал лучшие видеоигры XXI века
Список из лучших видеоигр, вышедших с 2000 года, составили авторы британской газеты The Guardian Кейт Стюарт и Кеза Макдональд.
REGNUM 05:30
Политика
США ввели санкции против Нацбанка Ирана
Несмотря на отсутствие доказательств причастности Ирана к атаке, Трамп поручил существенно ужесточить санкции против Тегерана.
Телеканал 360° 20 сентября в 12:36
Политика
Украинская делегация отказалась от участия в сессии ПАСЕ
По словам парламентария, Украина откажется от отправки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, так как страна столкнулась с игнорированием ее интересов.
NewInform вчера в 04:50
Кино
Анджелина Джоли стала блондинкой в фильме «Вечные»
Первые кадры со съемок блокбастера от студии Marvel «Вечные» появились в Сети. На них заметна актриса Анджелина Джоли в роли Тены.
Мойка78 09:17
Путешествия
Названы основные причины смерти российских туристов в Турции
Ранее российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал РИА Новости, что нынешний туристический сезон "оказался очень тяжелым в том, что касается числа происшествий с российскими туристами на юге Турции".
РИА Новости вчера в 20:36
Теннис
Медведев вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге
Спорт-Экспресс вчера в 11:23
Единоборства
Беспорядками завершился турнир UFC в Мехико
Проходивший в Мехико турнир UFC Fight Night 159, закончился беспорядками.
DixiNews 06:22
Автоспорт
Феттель выиграл Гран-при Сингапура
Пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Себастьян Феттель выиграл гонку 15-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Сингапура, проходившую при искусственном освещении.
РИА Новости 10:28
Происшествия
В посольстве РФ рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции
Пресс-атташе посольства РФ в Турции добавила, что решение о выписке из больницы граждан РФ будет принято в ближайшие дни в зависимости от динамики их восстановления.
REGNUM 10:41
Футбол
«Сочи» обыграл «Динамо» в матче чемпионата России
Футболисты московского «Динамо» проиграли «Сочи» в матче 10-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ 09:54
Политика
Трамп раскрыл содержание разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп рассказал, что одной из тем его телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским стала борьба с коррупцией, в которой замешаны американские граждане.
Lenta.ru 10:36
Политика
Шойгу ответил на заявления Кудрина о больших расходах на оборону
Министр обороны России Сергей Шойгу возразил председателю Счетной палаты Алексею Кудрину на его слова о том, что Россия тратит на оборону и содержание армии недопустимо огромные средства.
Газета.Ru 10:16
Единоборства
Борец Садулаев стал четырехкратным чемпионом мира
Sport24.ru 11:00
Армия и оружие
Арабская коалиция начала операцию в Йемене
ИжевскИнфо.РУ 20 сентября в 02:40