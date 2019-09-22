В индийском городе Тонка на свет появилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками, пишет The Mirror. Примечательно, что у малышки родился брат-близнец, у которого нет никаких патологий. Врачи предположили, что изначально родиться должна была тройня, однако два плода соединились.

В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками

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