Здоровье

ИзвестияИзвестияВ Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками

В индийском городе Тонка на свет появилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками, пишет The Mirror. Примечательно, что у малышки родился брат-близнец, у которого нет никаких патологий. Врачи предположили, что изначально родиться должна была тройня, однако два плода соединились.
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В Индии родилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами

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В Индии родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками

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В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками

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РЕН ТВвчера в 19:19
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 11:08, Вашингтон
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