В индийском городе Тонке 24-летняя женщина родила ребенка с семью конечностями. У новорожденной девочки оказалось четыре руки и три ноги. Как сообщает The Mirror, лишние конечности расположены в районе груди и живота девочки.

В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками

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