Армия и оружие

РБКРБКВ Индии сообщили о гибели 20 военных на границе с Китаем

На границе Индия и Китая в результате боестолкновений вооруженных сил двух стран погибли 20 индийских военнослужащих. Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на военных и газета Hindustan Times со ссылкой на источники.
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КНДР взорвала Межкорейский офис связи с Южной Кореей

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Организаторы перенесли церемонию вручения «Оскара» на апрель 2021 года

Изначально проведение церемонии было запланировано на конец февраля 2021 года.
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ДНР и ЛНР снабжаются российским газом с февраля 2015 года, после того как «Нафтогаз Украины» прервал поставки в непризнанные республики, заявив, что газопроводы разрушены из-за боевых действий.
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Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири»

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Москва, 16 июня 2020, 10:39 — REGNUM Законопроект, расширяющий применение патентного налогообложения, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня.
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Советский Союз при президенте Михаиле Горбачеве был готов начать переговоры о передаче Карелии, заявил бывший эксперт МИД Финляндии, экс-дипломат, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен.
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Сумма минимального пособия по безработице увеличилась в три раза

Минимальное пособие по безработице увеличивается с 1 500 рублей до 4 500 рублей на период с мая по июль 2020 года.
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Новогодние праздники в 2021 году могут урезать

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На сайте Минобороны России появился мультимедийный раздел о Парадах Победы.
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