На границе Индия и Китая в результате боестолкновений вооруженных сил двух стран погибли 20 индийских военнослужащих. Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на военных и газета Hindustan Times со ссылкой на источники.

В Индии сообщили о гибели 20 военных на границе с Китаем

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