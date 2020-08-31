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РИА Новости
РИА Новости

В Индонезии обнаружили наиболее заразный штамм коронавируса

Наиболее заразный штамм коронавируса, вызывающего COVID-19, впервые обнаруженный в Германии в январе 2020 года и наиболее распространенный в США, обнаружен в Индонезии, сообщает интернет-версия газеты Jakarta Post со ссылкой на ученых расположенного в Джакарте Института молекулярной биологии имени Эйкмана.В источнике
С чего всё началось
Директор института молекулярной биологии им. Эйкмана Амин Соебандрио в интервью газете The Star заявил
, что, по предварительной информации, D614G заражены около 40% всех инфицированных в стране.
РБК02:12
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В Индонезии обнаружили самый заразный штамм нового коронавируса

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В Индонезии нашли самый заразный штамм коронавируса

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Ученые Индонезии обнаружили мутировавший штамм коронавируса

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Ученые Индонезии обнаружили мутировавший штамм COVID-19

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В Индонезии обнаружили наиболее заразный штамм коронавируса

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Дегтярев объявил о полной отмене карантина в Хабаровском крае

Дегтярев стал исполняющим обязанности главы Хабаровского края после ареста предыдущего губернатора Сергея Фургала, которого обвинили в организации заказных убийств и нападений на бизнесменов в 2000-х годах.
РБК01:28
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«Ъ»: Минэкономразвития улучшило прогноз по восстановлению экономики

Минэкономразвития существенно улучшило оценки по восстановлению российской экономики, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на рабочую версию нового макропрогноза, которую сейчас обсуждают профильные ведомства.
РИА Новости02:34
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DHL Fastest Pit Stop Award: Лучший пит-стоп у Williams

Команда Гонщик Время Круг Очки 1. Williams Н.Латифи 2.37 10 25 2. Mercedes Л.Хэмилтон 2.50 11 18 3. Red Bull А.Элбон 2.52 11 15 4. Red Bull М.Ферстаппен 2.63 11 12 5. Ferrari С.Феттель 2.64 11 10 6. Alfa Romeo К.Райкконен 2.66 10 8 7. McLaren Л.Норрис 2.66 11 6 8. AlphaTauri П.Гасли 2.70 26 4 9. Racing Point С.Перес 2.79 18 2 10.
F1news.ru02:52

Роскосмос зафиксировал 80 сближений астероидов с Землей в августе

По сообщению Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), астероид 2011 ES4 диаметром от 22 до 49 метров приблизится 1 сентября к Земле на расстоянии около 120 тысяч километров, он пролетит со скоростью примерно 8 км/с.
TV BRICS01:37
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AliExpress запустит на территории России экспресс-доставку продуктов

Москва, 31 августа 2020, 09:50 — REGNUM Проект по экспресс-доставке продуктов питания, готовых блюд и товаров повседневного спроса под названием «Есть!» запустит компания «AliExpress Россия» совместно с сервисом «Самокат».
REGNUM02:50
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