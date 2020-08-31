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РИА Новости
РИА Новости

В Индонезии обнаружили наиболее заразный штамм коронавируса

Наиболее заразный штамм коронавируса, вызывающего COVID-19, впервые обнаруженный в Германии в январе 2020 года и наиболее распространенный в США, обнаружен в Индонезии, сообщает интернет-версия газеты Jakarta Post со ссылкой на ученых расположенного в Джакарте Института молекулярной биологии имени Эйкмана.В источнике
С чего всё началось
Директор института молекулярной биологии им. Эйкмана Амин Соебандрио в интервью газете The Star заявил
, что, по предварительной информации, D614G заражены около 40% всех инфицированных в стране.
РБК02:12
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URA.Ru

Вирусолог назвал новый штамм коронавируса более смертельным

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В Индонезии обнаружили наиболее заразный штамм коронавируса

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ИА Красная Весна

В Индонезии распространяется наиболее заразный штамм коронавируса

ИА Красная Весна02:48
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В Индонезии обнаружили более заразный штамм коронавируса

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Ученые Индонезии обнаружили мутировавший штамм коронавируса

Известия00:40
Российская газета

Ученые Индонезии обнаружили мутировавший штамм COVID-19

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ТАСС

Ученые Индонезии обнаружили мутировавший штамм коронавируса

ТАСС23:57

На выборах в Черногории правящая ДПС набирает 35,12%

Правящая в Черногории Демократическая партия социалистов (ДПС) получила на прошедших выборах в парламент 35,12% голосов, крупнейшая оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" - 32,52%, сообщил избирком на основании обработки 98,55% данных с участков.
РИА Новости02:37
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Песков заявил о контроле властей Белоруссии над ситуацией в стране

Власти Белоруссии держат под контролем ситуация в стране, поэтому российская сторона пока не намерена вводить резерв силовиков, который Москва готова предоставить в качестве помощи президенту Александру Лукашенко.
РБК05:53
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Врач-диетолог назвала негативно влияющие на иммунитет продукты

Негативно повлиять на иммунитет могут некоторые продукты, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.«Речь – о продуктах с высоким содержанием сахара», - говорит врач-диетолог, дерматокосметолог Ирина Лизун.
Уфимские Заметки28 августа в 05:02
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