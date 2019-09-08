Политика
Газета.RuВ Ингушетии избрали нового главу региона
Депутаты народного собрания Ингушетии избрали главой региона Махмуд-Али Калиматова, передает РИА "Новости". За него проголосовали 27 из 31 депутата, один бюллетень был признан недействительным.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 05:57, Вашингтон
Единоборства
Порье не сдержал слёз после проигрыша Нурмагомедову
Американский боец Дастин Порье не сумел сдержать свои эмоции после поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова в бое за титул чемпиона UFC в лёгком весе.
RT на русском вчера в 17:00
Политика
На Сахалине стартовали выборы губернатора
REGNUM вчера в 17:51
Политика
Москалькова предложила Москве и Киеву подписать соглашение о закрытии дел
России и Украине следует заключить межгосударственное соглашение, которое позволит на паритетных началах прекращать уголовное преследование в отношении граждан обеих стран.
РБК 02:19
Единоборства
Емельяненко поздравил Хабиба с победой над Порье
Известный российский борец Александр Емельяненко поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой над гражданином США Дастином Порье в турнире UFC, об этом он сообщил 8 сентября на своей странице в социальной сети Instagram.
REGNUM 03:33
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Общество
В Евпатории в день выборов облили краской здание горадминистрации
Неизвестные облили краской и написали нецензурные выражения на стенах здания администрации города Евпатории и офиса местного отделения партии "Единая Россия".
ТАСС 05:13
Кино
Главный приз Венецианского кинофестиваля получил фильм «Джокер»
Главную награду Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва» — получил фильм «Джокер» Тодда Филлипса, сообщает РИА Новости.
Новая газета вчера в 14:52
Политика
В Гонконге у генконсульства США собрались сотни демонстрантов
Сотни антиправительственных демонстрантов в Гонконге с американскими флагами в руках собрались в воскресенье перед зданием генконсульства США в центре города.
ТАСС 03:52
Общество
Елена Исинбаева: «Главное – чтобы Волгоградская область процветала»
В Волгоградской области продолжается единый день голосования.
НовостиВолгограда.ру 03:40
Происшествия
В Волгограде скончался кандидат в депутаты облдумы
Кандидат в депутаты областной думы от партии КПРФ Вадим Чистяков находился на избирательном участке с членами участковой комиссии.
REGNUM 05:43
Общество
Из-за тайфуна «Факсай» в Японии отменили уже более 100 авиарейсов
По меньшей мере 103 внутренних авиарейса были отменены японскими авиакомпаниями из-за приближения к побережью Японии тайфуна «Факсай».
REGNUM 03:41
Авто
Где в России больше всего иномарок
В столице и области насчитывается 5 миллионов 156 тысяч иномарок — это в три раза больше, чем в Санкт-Петербурге и Ленинградской области или чем во всех регионах с 3 по 10 место нашего рейтинга в сумме.
Журнал Авто.ру 01:08
Происшествия
На Таймыре нашли пропавший в августе Ми-2
РИА Новости 05:01
Политика
Готовность Киева к компромиссам отметили в МИД РФ
Взаимное освобождение удерживаемых лиц Россией и Украиной, ставшее возможным благодаря договоренностям лидеров двух стран, показывает здравый подход новой украинской администрации и ее готовность к компромиссам.
Вечерняя Москва вчера в 09:17
Происшествия
В Нью-Йорке вандал повредил статую «Атакующего быка» на Уолл-стрит
Мужчина был задержан в Нью-Йорке за повреждение статуи "Атакующего быка" на Уолл-стрит, передает телеканал CBS со ссылкой на полицию.
РИА Новости 02:50
Политика
В Польше призвали к восстановлению диалога с Россией
Цель Варшавы, полагает журналист, в создании "пропасти" между РФ и Польшей как на политическом, так и "межчеловеческом" уровне.
Газета.Ru 04:48
Политика
Нидерланды требуют от России выдать свидетеля по делу MH17
Прокуратура Нидерландов выдвинула России требование о выдаче бывшего начальника бригады ПВО самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы благодаря обмену удерживаемыми лицами, пишет издание Algemeen Dagblad.
Ruposters.ru 04:34
Наука
На видео засняли загадочное глубоководное существо
Видео было сделано при помощи глубоководного аппарата специалистами на борту исследовательского судна Nautilus.
Популярная механика 04:19
Гаджеты
Xiaomi выпустила умный проекционный автомобильный дисплей
iXBT.com вчера в 12:23
Политика
Системой «Мобильный избиратель» воспользовались более 460 тыс. человек
Interfax-Russia.ru - Свыше 460 тыс. человек в России воспользовались системой "Мобильный избиратель", которая дает возможность проголосовать по месту нахождения голосующего, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Интерфакс - Россия 04:25
Происшествия
В Москве пенсионерка заживо сожгла двух человек
В столице полиция задержала 61-летнюю пенсионерку, которую подозревают в жестоком убийстве мужчины и женщины.
Российская газета 03:02
Армия и оружие
Еще одна страна ЕС отправит войска в Сирию
Вооруженные силы Дании отправят солдат в Сирию, чтобы помочь коалиции, возглавляемой США, воевать с «Исламским государством» (ИГ, запрещена в России).
Lenta.ru 04:34
Хоккей
«Куньлунь» переиграл «Барыс» в домашнем матче
Хоккейный пекинский клуб «Куньлунь Ред Старз» обыграл хоккеистов команды «Барыс» из Нур-Султана в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
REGNUM 05:51
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии рассказал, что сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V признался, что сожалеет о браке с «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной, сообщает газета New Straits Times.
Суть событий 06 сентября в 14:57
Баскетбол
ФИБА отстранила судей, которые работали на игре Франция — Литва
Международная федерация баскетбола отстранила от работы судейскую бригаду, которая обслуживала игру второго группового этапа чемпионата мира между Францией и Литвой (78:75).
Sportbox.RU 05:01