Политика

Pravda.RuPravda.RuВ Ингушетии избрали нового главу региона

Депутаты Народного собрания Ингушетии путем тайного голосования избрали новым главой региона действующего руководителя республики Махмуда-Али Калиматова. На заседании присутствовал 31 из 32 парламентариев. За кандидатуру Махмуда-Али Калиматова проголосовали 27 депутатов.
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