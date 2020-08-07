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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В Ингушетии ликвидировали двух боевиков и одного задержали

«Преступники открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, и в ходе короткой перестрелки двое бандитов были нейтрализованы, один задержан»,— сообщили в НАК (цитата по «РИА Новости»). Боевики готовились к совершению терактов, уточнили в комитете.В источнике
Подробнее о событии
РБК

НАК показал видео ликвидации боевиков в Ингушетии

РБК02:21
РИА Новости

В Ингушетии ликвидировали двух боевиков

РИА Новости02:56
RT на русском

Видео последствий ликвидации двух боевиков, готовивших теракт в Ингушетии

RT на русском02:48
Коммерсантъ

В Ингушетии ликвидировали двух боевиков и одного задержали

Коммерсантъ00:14
Интерфакс

Что случилось этой ночью: пятница, 7 августа

Интерфакс01:06
Комсомольская правда

В Ингушетии сняли режим контртеррористической операции

Комсомольская правда00:48
ТАСС

В Ингушетии ликвидировали двух боевиков, готовивших теракты

ТАСС00:08

Совфед сформировал делегацию для наблюдения на белорусских выборах

Делегацию для участия в наблюдении за выборами президента Белоруссии сформировал Совет Федерации ФС РФ, сообщает 5 августа ТАСС со ссылкой на заместителя председателя комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Александра Башкина.
ИА Красная Весна5 августа в 11:40

На Кубани ужесточили контроль за соблюдением масочного режима

Краснодар, 7 августа 2020, 09:16 — REGNUM Контрольза соблюдением масочного режима в общественных местах и транспорте ужесточен на территории Краснодарского края, об этом сообщили в пресс-службе администрации края по итогам заседания регионального оперативного штаба 6 августа.
REGNUM02:16
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Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Москва, 6 августа 2020, 13:32 — REGNUM Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.
REGNUMвчера в 06:32
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ru5 августа в 13:27
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В МИД ФРГ оценили тон письма сенаторов США о «Северном потоке — 2»

Ранее газета Handelsblatt сообщила, что американские сенаторы направили оператору немецкого порта Засниц письмо, в котором призвали прекратить работы по поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском17:01
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