В Ингушетии ликвидировали двух боевиков и одного задержали

«Преступники открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, и в ходе короткой перестрелки двое бандитов были нейтрализованы, один задержан»,— сообщили в НАК (цитата по «РИА Новости»). Боевики готовились к совершению терактов, уточнили в комитете.