Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
РИА Новости
РИА Новости

В Ингушетии ликвидировали двух боевиков

Оперативники в ходе контртеррористической операции в Ингушетии ликвидировали двух боевиков, готовивших теракт в республике, еще один бандит задержан, сообщает Национальный антитеррористический комитет.В источнике
Подробнее о событии
РБК

НАК сообщил о ликвидации двух боевиков в Ингушетии

РБК00:45
Коммерсантъ

В Ингушетии ликвидировали двух боевиков и одного задержали

Коммерсантъ00:14
Интерфакс

Что случилось этой ночью: пятница, 7 августа

Интерфакс01:06
RT на русском

В ходе КТО в Ингушетии ликвидировали двух готовивших теракты боевиков

RT на русском00:30
Известия

В ходе КТО в Назрани ликвидированы двое боевиков

Известия00:54
РИА Новости

В Ингушетии ликвидировали двух боевиков

РИА Новости00:20
ТАСС

В Ингушетии ликвидировали двух боевиков, готовивших теракты

ТАСС00:08

Эксперт назвал «любимые» пароли мошенников

Самыми очевидными уже много лет являются комбинации по типу qwerty, и прочие вариации идущих в одном порядке символов, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.
ПРАЙМ19:04