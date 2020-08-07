В Ингушетии ликвидировали двух боевиков
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Оперативники в ходе контртеррористической операции в Ингушетии ликвидировали двух боевиков, готовивших теракт в республике, еще один бандит задержан, сообщает Национальный антитеррористический комитет.В источнике
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