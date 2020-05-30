Происшествия
РБКВ Ингушетии в ходе спецоперации уничтожили двух боевиков
В ингушском городе Сунжа в ходе контртеррористической операции были ликвидированы двое боевиков. Об этом сообщили РБК в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
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Музыка
Группа «Кино» выпустила новый клип «Мама, мы все тяжело больны»
News.ru вчера в 06:16
Космос
Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен
Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий.
Газета.Ru 05:38
Шоу-бизнес
Валерия назвала большинство аудитории «дебильной»
Обо всем певица Валерия рассказала во время разговора с коллегой Анитой Цой, которая позвонила ей в рамках развлекательного YouTube-шоу Comment Out.
Gazeta.SPb 12:20
Общество
Минздрав одобрил первый в России препарат против коронавируса
Первый в России препарат против COVID-19 получил одобрение Минздрава, следует из информации в государственном реестре лекарственных средств.
РИА Новости 14:44
Общество
В Крыму разработали трехэтапный план открытия курортного сезона
Министерство курортов и туризма Республики Крым подготовило план открытия курортного сезона в три этапа.
Известия 13:26
Происшествия
Найдены осквернившие Вечный огонь в Нижнем Тагиле подростки
Сотрудники полиции нашли подростков, подозреваемых в осквернении Вечного огня в Нижем Тагиле.
Газета.Ru 12:15
Общество
Режим повышенной готовности на Ямале продлен до 14 июня
Режим повышенной готовности в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) продлен до 14 июня, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
ТАСС 12:39
Шоу-бизнес
Жена Овечкина показала подаренные букеты цветов
Супруга форварда "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала в сторис Instagram видео с подаренными ей букетами цветов.
Газета.Ru 05:52
Шоу-бизнес
Лепс призвал «бедствующих» артистов не жаловаться и начать работать
Певец Григорий Лепс посоветовал звездам отечественного шоу-бизнеса не жаловаться на «нищету», а поработать.
iReactor 09:46
Общество
В Омской области ослабят режим самоизоляции
Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков.
РИА Новости вчера в 12:09
Общество
Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве
Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
Ведомости вчера в 08:27
Общество
Роспотребнадзор назвал правила для открытия храмов
Роспотребнадзор разработал рекомендации по постепенному открытию религиозных учреждений, чтобы совершать богослужения, таинства и церемонии.
МедиаПоток вчера в 11:13
Общество
В США начались беспорядки перед Белым домом
Ореанда-Новости 10:30
Общество
Власти Москвы назвали сроки следующего смягчения ограничений
Следующий этап смягчения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, может начаться через две недели.
Российская газета вчера в 08:37
Кино
Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена
Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
ИА InterMedia 28 мая в 08:20
Гаджеты
Apple начала продавать восстановленные iPhone XR
Покупая восстановленный iPhone непосредственно у Apple, пользователи получат аппарат с новым аккумулятором и новым корпусом.
MobiDevices вчера в 09:05
Армия и оружие
Китай изгнал американский эсминец из своих территориальных вод
В Южном военном округе КНР рассказали о провокации, которую устроили США у китайских территориальных вод.
ГЛАС.RU 02:53
Политика
Путин предложил определить шаги РФ после открытия зарубежных границ
Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что с 18 марта вернулись на родину около 240 тысяч россиян согласно спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти более 25 тысяч человек.
BFM.ru 07:37
Политика
В Крыму ответили на высказывание Меркель о статусе полуострова
Канцлер Германии Ангела Меркель не видит очевидных вещей, так как отказывается признавать российский статус Крыма, уверен глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Газета.Ru 11:09
Игры
Sony с выходом PlayStation 5 сосредоточится только на новой консоли
Глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан накануне заявил, что внутренние студии сосредоточатся на играх для PlayStation 5, чтобы пользователи могли получить максимальную отдачу от новой платформы.
Astera 10:23
Здоровье
Группу риска по заболеваемости рассеянным склерозом назвал доктор
Категорию людей, которые находятся в группе риска развития рассеянного склероза, назвал руководитель Общероссийской общественной организации инвалидов-больных рассеянным склерозом, доктор медицинских наук Ян Власов, пишет РИА Новости.
Live24 04:44
Происшествия
Авиарейс из Москвы отменили из-за коронавируса у пилота
Лайнеру государственной авиакомпании Air India, вылетевшему в Москву за индийскими гражданами, застрявшими в России из-за пандемии коронавируса COVID-19, пришлось сделать разворот и вернуться в Нью-Дели.
Вести.Ru 10:33
Происшествия
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru 00:25
Кино
Финальный сезон: в сети появился трейлер новых эпизодов «Атаки титанов»
Токио, 29 мая 2020, 18:30 — REGNUM В сети появился трейлер четвёртого сезона аниме-сериала «Атака титанов».
REGNUM вчера в 11:30
Экономика
Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год
RT на русском 11:49
Шоу-бизнес
Жена Эмина о настроении: «Мир продолжает жить и без тебя»
Гаврилова хорошо поладила с детьми мужа от Лейлы Алиевой. Сыновья и приемная дочь артиста живут в Баку.
StarHit.ru вчера в 11:00
Армия и оружие
Российские истребители сопроводили американские бомбардировщики
«29 мая 2020 года дежурными силами по ПВО Западного и Южного военных округов были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над нейтральными водами Чёрного и Балтийского морей и осуществлено их сопровождение российскими истребителями», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 16:08
Политика
Пушков отреагировал на заявление Кравчука о полной изоляции России
Москва, 30 мая 2020, 08:49 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова первого президента Украины Леонида Кравчука, заявившего, что для победы над Россией Киеву нужна поддержка со стороны Запада.
REGNUM 01:49