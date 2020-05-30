В ходе боя в городе Сунжа (Ингушетия) в субботу уничтожены двое бандитов, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник. По его словам, спецоперация завершена. Позже информированный источник рассказал агентству, что ликвидированные в хозяйственной постройке в Сунже боевики опознаны.

В Ингушетии ликвидировали двух боевиков

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 8K

Политика Названы востребованные у россиян поправки к Конституции Больше всего у россиян востребованы предложенные президентом Владимиром Путиным поправки к Конституции, касающиеся социальной сферы, экологии и науки. 1,1K

Политика Захарова назвала протесты в США «национальной трагедией» Кадры с мест массовых беспорядков в США вызывают "ужас и оторопь", заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. 1

Космос SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС Crew Dragon выгоднее "Союза" Полная стоимость одной миссии Crew Dragon к МКС, включающая затраты на ракету и космический корабль, при условии заказа не менее четырех таких миссий в год оценивается в 160 миллионов долларов, то есть менее 23 миллионов за человека (в случае максимально заполненной кабины). 1,8K

Транспорт РЖД: Под Мурманском затопило железнодорожный мост 30 мая в 16:46 на перегоне Выходной — Кола выявлено повреждение железнодорожного моста из-за подъема уровня воды в реке Кола. 1

Общество В Миннесоте впервые со времен Второй мировой мобилизована Нацгвардия Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолз издал указ о полной мобилизации сил Национальной гвардии страны на территории штата для восстановления порядка. 123

Хоккей Василевский занял третье место в списке претендентов на «Везина Трофи» Официальный сайт НХЛ провел предварительное голосование для выявления кандидатов на «Везина Трофи» – приза лучшему вратарю лиги по итогам регулярного чемпионата.

Шоу-бизнес Жена Овечкина показала подаренные букеты цветов Супруга форварда "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала в сторис Instagram видео с подаренными ей букетами цветов.

Общество Пригожину и Валерии отправили гуманитарную помощь из «Доширака» «Откликаясь на ваш крик о помощи, отправляем вам, месье Пригожин, посильную помощь в виде пачки вермишели "Доширак" и предлагаем простой и действенный способ не умереть с голоду — пойти работать на завод или на стройку», — обратились к Пригожину в партии, посоветовав также его жене пойти в уборщицы. 259

Здоровье Московские медики направлены в Псковскую и Владимирскую области Как сообщается на сайте столичного депздрава, для оказания помощи местным специалистам в борьбе с коронавирусом выехали две бригады врачей, сформированные из 13 работников стационаров. 58

Культура Народный артист России Юльен Балмусов умер от коронавируса Старейший артист Российского академического Молодежного театра (РАМТ), народный артист РФ Юльен Балмусов умер от заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. 17

Общество Российские СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина Несколько российских СМИ удалили опубликованные ранее новости о ролике юмориста Максима Галкина с пародией на совещание Владимира Путина с Сергеем Собяниным о графике прогулок в Москве. 4

Политика «Гознак» обвинил таможню Мальты в незаконном изъятии банкнот для Ливии Москва, 30 мая 2020, 20:02 — REGNUM Таможня Мальты незаконно изъяла напечатанные в России банкноты для Ливии ещё в сентябре 2019 года, сообщили 30 мая в пресс-службе АО «Гознак». 1,2K