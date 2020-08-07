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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В Ингушетии ликвидировали двух боевиков и одного задержали

«Преступники открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, и в ходе короткой перестрелки двое бандитов были нейтрализованы, один задержан»,— сообщили в НАК (цитата по «РИА Новости»). Боевики готовились к совершению терактов, уточнили в комитете.В источнике
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Опубликованы кадры ликвидации банды в Ингушетии

Комсомольская правда03:38
РБК

НАК показал видео ликвидации боевиков в Ингушетии

РБК02:21
Коммерсантъ

В Ингушетии ликвидировали двух боевиков и одного задержали

Коммерсантъ00:14
РИА Новости

Опубликовано видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии

РИА Новости03:51
RT на русском

Видео с места ликвидации боевиков, готовивших теракт в Ингушетии

RT на русском02:48
ТАСС

Ликвидированный в ходе КТО в Ингушетии был чемпионом Азии по вольной борьбе

ТАСС04:14
Интерфакс

Что случилось этой ночью: пятница, 7 августа

Интерфакс01:06

Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова 32 млрд рублей

Следователи считают, что, находясь на госслужбе в течение пяти лет, Абызов не декларировал имущество и продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, извлекая доходы из подконтрольных ему компаний.
Ведомости02:27
486

Свидетель рассказал, кто выходил из автомобиля Ефремова после ДТП

Свидетель по делу Михаила Ефремова не сомневается, что именно актер был за рулем из джипа, он видел, как несколько человек помогали ему покинуть машину, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
РИА Новости04:06
6

Два вагона поезда сошли с рельсов в Уфе

По сообщению пресс-службы ведомства, на станции Уфа утром 7 августа во время маневровых работ во время проезда маневрового тепловоза на запрещающий сигнал светофора столкнулись два маневровых состава.
REGNUM04:08
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В МИД Германии ответили на угрозы США в адрес «Северного потока — 2»

Статс-секретарь МИД Германии Нильс Аннен в интервью газете Handelsblatt раскритиковал американских сенаторов, пригрозивших руководству порта в немецком городе Засниц санкциями из-за "Северного потока — 2".
РИА Новости00:29
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Трамп запретил компаниям США совершать сделки с владельцем TikTok

Вашингтон, 7 августа 2020, 04:48 — REGNUM Исполнительный указ «О борьбе с угрозой TikTok», предписывающий запретить на 45 дней в США сделки с китайской компанией ByteDance, которая владеет этим приложением, подписал американский президент Дональд Трамп, сообщается на сайте Белого дома.
REGNUM21:48
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В Генштабе ВС РФ раскрыли условия применения ядерного оружия

Первое условие - ядерный удар будет нанесен в качестве ответной реакции, если система предупреждения о ракетном нападении предупредит военных, что территорию России или ее союзников атаковали баллистическими ракетами.
Газета.Ru02:43
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