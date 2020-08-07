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«Преступники открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, и в ходе короткой перестрелки двое бандитов были нейтрализованы, один задержан»,— сообщили в НАК (цитата по «РИА Новости»). Боевики готовились к совершению терактов, уточнили в комитете.В источнике
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