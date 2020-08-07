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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В Ингушетии ликвидировали двух боевиков и одного задержали

«Преступники открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, и в ходе короткой перестрелки двое бандитов были нейтрализованы, один задержан»,— сообщили в НАК (цитата по «РИА Новости»). Боевики готовились к совершению терактов, уточнили в комитете.В источнике
Подробнее о событии
РБК

НАК показал видео ликвидации боевиков в Ингушетии

РБК02:21
ТАСС

Ликвидированный в ходе КТО в Ингушетии был чемпионом Азии по вольной борьбе

ТАСС04:14
Интерфакс

Что случилось этой ночью: пятница, 7 августа

Интерфакс01:06
RT на русском

Видео с места ликвидации боевиков, готовивших теракт в Ингушетии

RT на русском02:48
Коммерсантъ

В Ингушетии ликвидировали двух боевиков и одного задержали

Коммерсантъ00:14
РИА Новости

Опубликовано видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии

РИА Новости03:51
Московский Комсомолец

В Ингушетии обезвредили двух боевиков

Московский Комсомолец03:10

В Бундестаге призвали власти ФРГ активнее защищать «Северный поток-2»

Правительство Ангелы Меркель должно занять проактивную позицию для защиты "Северного потока-2" от нападок США, заявил глава комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст.
Российская газета05:29

Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Москва, 6 августа 2020, 13:32 — REGNUM Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.
REGNUMвчера в 06:32
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Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия

Минобороны подчеркивает, что условия применения противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, удары по критически важным объектам России, а также агрессия с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.
Lenta.ru05:52
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В России запатентовали препарат от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило патент на отечественный препарат «Лейтрагин», который помогает предотвращать или смягчать осложнения от коронавируса, сообщается на сайте агентства.
Коммерсантъ17:53
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НЛМК продолжает снижать экологическое воздействие в рамках программы модернизации

В рамках программы модернизации доменного и сталеплавильного производства Новолипецкого металлургического комбината будет снижено воздействие на окружающую среду и увеличена производительность оборудования.
ГТРК Липецк04:18

Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
Газета.Ru04:32
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