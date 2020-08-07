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Ведомости
Ведомости

В Ингушетии ликвидировали готовивших теракты боевиков

Оперативники в ходе контртеррористической операции в Ингушетии ликвидировали двух боевиков, готовивших теракт в республике, еще один задержан, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета. Операция проводилась в Назрани и в селе Сагопша Малгобекского района.В источнике
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RT на русском

Видео с места ликвидации боевиков, готовивших теракт в Ингушетии

RT на русском02:48
ТАСС

После ликвидации бандитов в Ингушетии возбудили дело

ТАСС07:43
РБК

НАК показал видео ликвидации боевиков в Ингушетии

РБК02:21
РИА Новости

Опубликовано видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии

РИА Новости03:51
Известия

После ликвидации бандитов в Ингушетии возбудили дело

Известия08:04
Коммерсантъ

В Ингушетии ликвидировали двух боевиков и одного задержали

Коммерсантъ00:14
Интерфакс

Что случилось этой ночью: пятница, 7 августа

Интерфакс01:06

Дитрих допустил повышение лимита скорости на бесплатных трассах России

Глава Минтранса России Евгений Дитрих заявил, что ведомство прорабатывает возможность повышения лимита скорости не только на платных трассах страны, но и на бесплатных, однако только тех, что относятся к высшей технической категории — первой или, возможно, второй.
Известия08:33
18

Самедов: сыграл в Кубке России, получается, что возобновил карьеру

Чемпион России в составе московского "Спартака" и бывший полузащитник сборной России Александр Самедов заявил РИА Новости, что возобновил карьеру футболиста в составе команды Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Знамя" (Ногинск).
РИА Новости06:49

Диджеев арестовали за песню «Перемен» на концерте в поддержку властей в Минске

Звукооператоров Кирилла Галанова и Влада Соколовского, включивших песню "Перемен" Виктора Цоя на концерте в поддержку властей в Минске, арестовали на 10 суток, сообщает белорусское издание "Наша Нiва".
Газета.Ru08:27
19

В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
1,2K

В Сирии отложено российско-турецкое патрулирование трассы М4

По информации руководителя российского миротворческого Центра контр-адмирала Александра Щербицкого, турецкое командование принимает определенные меры для уничтожению боевиков, действующих вдоль стратегической трассы М, связывающей провинцию Латакия с крупным городом Алеппо.
Российская газета08:32
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Названы противопоказания для вакцинации от коронавируса

Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва", в каких случаях следует отказаться от прививки от коронавируса.
РИА Новости08:02
12

На дне одного из самых больших болот в мире скопились редкие металлы

Исследователи из Томского политехнического университета и Института Джеймса Хаттона проанализировали участок Васюганского болота и показали, что в водоеме происходят интенсивные преобразования минералов и концентрируются редкие металлы.
Индикатор07:49

ВТБ предложил ЦБ продлить послабления для банков на весь 2021 год

ВТБ обратился в Банк России с предложением распространить регуляторные послабления, которые были введены во время пандемии коронавируса, на весь 2021 год, сообщил журналистам член правления госбанка Дмитрий Пьянов.
РБК03:42
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