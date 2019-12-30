Происшествия

Lenta.ruLenta.ruВ Ингушетии напали на пост ДПС и убили полицейского

В Магасе, Ингушетия, совершено вооруженное нападение на пост ДПС. Погибли два человека, среди них один полицейский, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Кем является второй погибший, не уточняется.
Читать в источнике
Комментировать218

Подробнее о событии

МВД подтвердило гибель полицейского при нападении на пост ДПС в Магасе

РИА Новостивчера в 15:31

МВД России выразило соболезнования в связи с гибелью инспектора в Магасе

RT на русскомвчера в 14:49

СМИ: установлены личности нападавших на пост ДПС в Магасе

ТК Звездавчера в 15:35

Новогодний концерт в Магасе отменили из-за нападения пост ДПС

Ингушетия/ГIалгIайчевчера в 12:41

В МВД РФ подтвердили гибель полицейского в результате нападения на пост ДПС в Магасе

ТАССвчера в 14:10

Источник сообщил о гибели второго полицейского, пострадавшего в ходе нападения на пост ДПС в Магасе

Интерфаксвчера в 14:08

Стали известны подробности нападения на пост ДПС в Магасе

РЕН ТВвчера в 10:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 01:49, Ашберн
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей

Вокруг ТВ вчера в 07:18
Кино

Стали известны детали сюжета нового фильма о Гарри Поттере

События следующего фильма во вселенной Гарри Поттера развернутся спустя 20 лет после сюжета последней части.
Деловое.ТВ вчера в 04:58
Политика

США направят в Ирак 750 военных после атаки на посольство

США после нападения на американское посольство в Ираке незамедлительно направят в регион около 750 солдат, заявил глава Пентагона Марк Эспер.
РИА Новости вчера в 19:58
Общество

В России вступает в силу закон об электронных трудовых книжках

Закон об электронных трудовых книжках, который позволяет россиянам вести этот документ в цифровом формате, но также предусматривает сохранение по желанию бумажной версии, вступает в силу в России с 1 января 2020 года.
ТАСС вчера в 16:03
Общество

В России изменились правила регистрации новых автомобилей

Lenta.ru вчера в 17:02
Экономика

С банков начнут брать комиссию за переводы по номеру телефонов

Банк России с 1 января начнет за использование Системы быстрых платежей (СБП) взимать плату с банков.
РИА Новости вчера в 20:50
Политика

Забыл, что уже не президент: Порошенко выпустил в эфир новогоднее обращение

Бывший президент Украины и действующий депутат Верховной рады (глава партии «Европейская солидарность») Петр Порошенко записал свое новогоднее обращение, которое транслировалось на украинских телеканалах «5 канал» и «Прямой», владельцем которых и является Порошенко.
REGNUM 00:06
Армия и оружие

Праздничный концерт для российских военных прошел на авиабазе Хмеймим

Известия 30.12.19 в 22:19
Кино

Создатель «Мандалорца» рассказал, когда выйдет второй сезон сериала

Шоураннер «Мандалорца» Джон Фавро рассказал, когда выйдет второй сезон сериала вселенной «Звёздных войн».
News.ru 30.12.19 в 10:53
Политика

Владимир Зеленский вспомнил о Новосибирске в новогоднем обращении

Видеообращение президента Украины Владимира Зеленского в новогоднюю ночь транслировалось украинскими телеканалами.
НДН.инфо 01:02
Политика

Суд в США отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России

Нефтяная компания Exxon Mobil добилась в американском суде отмены штрафа на два миллиона долларов за нарушение американских санкций против России.
Вести.Ru вчера в 22:45
Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
РБК вчера в 22:20
Шоу-бизнес

Максим Виторган рассказал, как встретил Новый год один

Российский актер Максим Виторган рассказал, как встретил 2019 год. Уходящий год выдался сложным для Виторгана.
iReactor вчера в 17:00
Общество

Назван возможный автор сообщений о минировании

Организатором массовой отправки ложных сообщений о минировании по всей России в декабре 2019 года был житель Киева по имени Сергей.
Телеканал 360° вчера в 16:37
Шоу-бизнес

Исаев объяснил, почему в новогоднюю ночь «Уральские пельмени» работают

Телепрограмма вчера в 07:08
Хоккей

Сборная России не вышла на раскатку перед матчем с Германией на МЧМ

Матч с Германией является решающим для сборной России: в случае поражения россияне не выйдут в плей-офф стадию молодёжного мундиаля.
Нева Спорт вчера в 04:16
Культура

В Сети появилась новогодняя серия «Возвращения в Простоквашино»

В новогодней серии мультфильма «Возвращение в Простоквашино» главные герои устраивают корпоратив в легендарной деревне.
Ридус вчера в 06:02
Шоу-бизнес

Галина Волчек оставила наследство в 50 млн рублей

Общий размер наследства умершей несколько дней назад Галины Волчек, художественного руководителя театра "Современник", составил примерно 50 миллионов рублей.
Pravda.Ru 30.12.19 в 00:21
Общество

Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе

Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Aobe.ru 30.12.19 в 21:57
Происшествия

Лидеру ОПГ Колычеву за отказ в сотрудничестве увеличили срок до 14,5 лет

При повторном рассмотрении дела суд назначил Колычеву наказание на общих условиях, увеличив срок лишения свободы в два раза – до 14 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.
Московский Комсомолец Чита вчера в 22:27
Экономика

В России повышаются акцизы на сигареты

Акциз на сигареты и папиросы вырос до 1966 рублей за 1000 штук с 1890 рублей, которые взимались с 1 января 2019 года.
Интерфакс вчера в 22:42
Политика

Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
РИА Новости вчера в 15:49
Спорт

Клебо: борьба за победу на «Тур де Ски» закончена. У меня нет шансов

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал неудачное выступление в гонке на 15 км свободным стилем на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе.
Чемпионат вчера в 08:15
Происшествия

В центре Москвы задержали более 30 человек

На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ вчера в 10:24
Армия и оружие

Белоруссия обсуждает с НАТО проведение совместных учений

Напомним, что о возможности проведения совместных учений с НАТО Белоруссия заявляла еще в начале месяца.
ФАН вчера в 09:00
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева пожаловалась на одиночество

Лариса Гузеева пожаловалась поклонникам, что Новый год провела в гордом одиночестве.
StarHit.ru вчера в 20:00
Футбол

Егоров заставлял инспекторов менять оценки судьям («Бизнес Online»)

Если Егоров не соглашался с оценкой, а работу судьи критиковали в СМИ, процедуру проводили с учетом регламента: рапорт возвращали инспектору, а если он не менял оценку, случай отправляли на рассмотрение экспертно-судейской комиссии РФС.
Sports.ru 30.12.19 в 09:25
Общество

В России снизили порог для беспошлинных покупок за рубежом

С сегодняшнего дня вступают в силу нормы закона, согласно которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до 200 евро, а предельный вес — до 31 килограмма.
Вести.Ru 00:46
Шоу-бизнес

Лоза отреагировал на критику выступлений Пугачевой

URA.Ru вчера в 19:28
Происшествия

Жители Камчатки почувствовали трехбалльное землетрясение

Подземный толчок произошел на глубине 40 километров, его эпицентр находился в 130 километрах восточнее столицы региона.
Российская газета 00:17
Главное