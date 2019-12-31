Происшествия
Lenta.ruВ Ингушетии напали на пост ДПС и убили полицейского
По версии источника, в нападении участвовали трое. Они подъехали к посту ДПС на автомобиле и открыли огонь из автоматического оружия. Двух нападавших уничтожили ответным огнем, третий ранен.
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В больнице скончался второй сотрудник полиции, раненный при нападении на пост ДПС в Ингушетии
Ингушетия/ГIалгIайче13:40
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