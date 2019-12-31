Происшествия

Lenta.ruLenta.ruВ Ингушетии напали на пост ДПС и убили полицейского

По версии источника, в нападении участвовали трое. Они подъехали к посту ДПС на автомобиле и открыли огонь из автоматического оружия. Двух нападавших уничтожили ответным огнем, третий ранен.
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МВД подтвердило гибель полицейского при нападении на пост ДПС в Магасе

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Стали известны подробности нападения на пост ДПС в Магасе

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Скончался второй сотрудник полиции Ингушетии, раненый во время нападении на пост

Интерфакс14:08

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RT на русском14:49
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Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

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Портал We Got This Covered рассказал о сюжете следующего фильма о волшебнике Гарри Поттере, который будет сиквелом первых восьми частей франшизы.
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Анонс Nikon D780 ожидается в первой половине января.
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За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

По итогам этого года российская нацвалюта продемонстрировала более чем 10-процентное укрепление к доллару США - с 69,88 руб. в финале 2018 года до 62,02 руб. за доллар в конце декабря 2019 года.
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Кроме информации о PlayStation 5, сайт раскрыл характеристики конкурентной модели Xbox Series X. Приставка от Microsoft должна выйти с таким же восьмиядерным процессором Zen 2, который получит PlayStation 5. Инсайдеры упоминают о видеоускорителе Navi с 56 кастомными вычислительными блоками, работающими на частоте 1700 мегагерц.
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По словам представителя американской армии Робина Очоа, TikTok считается угрозой для безопасности.
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Анастасия Макеева объяснилась, почему не носит бюстгальтер

Анастасия Макеева объяснила, что без бюстгальтера улучшается не только кровообращение, но и эластичность тканей молочных желез.
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Лукашенко поручил искать альтернативные РФ поставки нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и искать альтернативные поставки нефти.
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В "Объединённой авиастроительной корпорации" подтвердили, что наряду с подготовкой Су-57 к серийному производству идёт работа по созданию для новейшего российского боевого самолёта подходящего под его возможности современного оружия.
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На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
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