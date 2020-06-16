Происшествия
Свободная ПрессаВозбуждено уголовное дело по факту перестрелки в Назрани
В Ингушетии по факту перестрелки в Назрани возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух или более лиц». Об этом сообщает пресс-служба СКР. По данным следствия, днем 16 июня на окраине Альтиевского административного округа Назрани произошла перестрелка между группой местных жителей.
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Миллион рублей пообещали родственники убитого в Ингушетии за данные об убийце
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